🚨 Japonya'da halka açık ilk şirket, $HYPE alımı yaptı. 📈 Eole, 1.078…
🚨 Bitcoin 64 bin dolar desteği üzerinde kalarak toparlanma sinyali veriyor. 📉…
🚨 Ripple, 6 Ağustos'ta $RLUSD arzına 811.026 token daha ekledi. 📌 Basım…
🚨 Stellar ağında son 24 saatte 11,1 milyonun üzerinde işlem kaydedildi. 📈…
🚨 Microsoft, BNB Smart Chain kullanan yeni bir zararlı yazılım kampanyasını tespit…
🚨 Ethereum’da büyük cüzdan kısa sürede toplam 37.000 ETH alımı yaptı. 📈…
🚨 Uniswap, Robinhood Chain üzerinde Pools adlı yeni token platformunu beta sürümle…
🚨 Dogecoin balinaları bir günde 1,7 milyar DOGE alımı yaptı. 📉 Buna…
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çerezlerden yararlanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.