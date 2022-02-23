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En Son Haberler

HYPERLIQUID (HYPE)

Japonya’da halka açık ilk şirket HYPE alımı yaptı

🚨 Japonya'da halka açık ilk şirket, $HYPE alımı yaptı. 📈 Eole, 1.078

DOGECOIN (DOGE)

Bitcoin 64 bin dolar üzerinde toparlanma sinyali veriyor

🚨 Bitcoin 64 bin dolar desteği üzerinde kalarak toparlanma sinyali veriyor. 📉

RIPPLE (XRP)

Ripple, XRP Ledger üzerinde 811 bin 26 RLUSD bastı

🚨 Ripple, 6 Ağustos'ta $RLUSD arzına 811.026 token daha ekledi. 📌 Basım

Stellar (XLM)

Stellar ağında işlem sayısı zirveye çıktı, XLM kritik eşiğe yaklaştı

🚨 Stellar ağında son 24 saatte 11,1 milyonun üzerinde işlem kaydedildi. 📈

BINANCE COIN (BNB)

Microsoft, BNB Smart Chain üzerinden yürüyen zararlı yazılımı ortaya çıkardı

🚨 Microsoft, BNB Smart Chain kullanan yeni bir zararlı yazılım kampanyasını tespit

Ethereum (ETH)

Ethereum’da balina alımı ve ETF girişi toparlanmayı destekliyor

🚨 Ethereum’da büyük cüzdan kısa sürede toplam 37.000 ETH alımı yaptı. 📈

UNISWAP (UNI)

Uniswap, Robinhood Chain üzerinde yeni token platformunu açtı

🚨 Uniswap, Robinhood Chain üzerinde Pools adlı yeni token platformunu beta sürümle

DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin balinaları 1,7 milyar DOGE toplarken fiyat baskısı sürdü

🚨 Dogecoin balinaları bir günde 1,7 milyar DOGE alımı yaptı. 📉 Buna

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