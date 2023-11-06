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Yani Chainlink (LINK) Fiyat Tahmini, Güncel Hedefler ve Grafik Yorum

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ederken yatırımcılar altcoinlere giriş yapmaya devam ediyor. LINK Coin favoriler arasında. RWA alanında artan ilgi ve özellikle Chainlink ile Swift...

Eski Goldman Sachs Yöneticisi: Bu Kripto Para Yüzde 1097 ile 2294 Arasında Yükselecek

Goldman Sachs geçmişi 1869 yıllarına kadar giden köklü ve popüler bir yatırım bankasıdır. Özgeçmişiniz için iyi bir şirket. Burada yöneticilik yapmış birinin kripto paralarla...

ADA Coin Bu Tarihe Kadar 10 Dolar Olacak! AI Yok Artık Dedirtti

Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında ancak devam eden ayı piyasalarında ağ pek ilgi görmüyor. Akıllı sözleşme yeteneklerini son boğa sezonu biterken kazanan...

4,2 Milyar Yöneten Uzman Yatırımcılardan Yeni Kripto Para Tahminleri

Kripto para endüstrisi yıllar içinde büyüdü ve artık trilyon dolarlık varlık yönetim şirketlerinin açık biçimde ilgisini çekiyor. Kurumsal hacim katlanıyor ve yatırımcılar yeniden piyasalara...

3 Dolardan Düşen ADA Coin İçin Kabus Günleri Bitti Mi? Cardano (ADA) Neden Yükseldi?

2021 Eylül ayında 3 doları aşan fiyat şimdi tam yüzde 90 aşağıda 0,33 dolar bölgesinde bulunuyor. Ayı piyasası zorlayıcıydı. ADA Coin yatırımcılarının son boğa...

3 Altcoin İçin Hedefler! Ünlü Kripto Yorumcusu: Yüzde 300 Yükseldi Ama Ralli Hedefine Ulaşılamadı!

Bitcoin fiyatı Kasım ayında 35.000 doları üzerinde yeni zirveler için mücadelesini sürdürüyor. Altcoinler de hareketlendi. Spot Bitcoin ETF onayı için artan heyecan yatırımcıların altcoinlerdeki...

Kriptoda Haftanın Yıldızları: CAKE, EGLD, IMX Coin Grafik Yorumları

Bitcoin fiyatındaki pozitif altcoin yatırımcılarının artık daha bölümünün yüzünü güldürüyor. Peki son durum ne? Haftalıkta en büyük kazançlara CAKE, EGLD, IMX Coin yatırımcıları ulaştı....

Bitcoin Dip Seviyeyi Açıklayan Analistin Ethereum ve Solana (SOL) Hedefleri

2018 yılında Bitcoin’in dip seviyesini doğru tahmin eden ve böylece ünlenen analist şimdi yine iddialı tahminlerde bulunuyor. Geçmişte gerçekleşen tahminler analistlerin gelecekte de her...

260 Milyon Token Yakıldı, Popüler Altcoin İçin Güncel Fiyat Tahminleri

Kripto paralarda fiyat için en önemli detaylardan biri dolaşım arzıdır. Özellikle meme coinler için bu durum kritik. Katrilyonluk maksimum arzla piyasaya giren meme coinler...

Binance Borsasındaki DeFi Altcoin ve Güvenlik Açığı! Güncel Grafik Yorumu

Kripto para piyasalarında en sık rastlanan şey sistem açıklarından doğan kayıplardır ve bu milyarlarca dolara mal oldu. Sadece Ronin köprüsünün hacklenmesi olayında 2022 başında...

  • DeFi
  • 5 Kasım 2023 16:00
Yüzde 80 Arttı ve Bu Kripto Parada Ralliyle Fiyat Katlanmaya Devam Edebilir

Bitcoin fiyatının güçlü duruşu yeni zirvelere de yol açtı. Popüler DeFi altcoin yüzde 80’den fazla arttı. Yatırımcılar altcoinlerde devasa ralliler görmeye Ekim sonunda başladı....

  • DeFi
  • 5 Kasım 2023 15:00
Elon Musk Rakip Ürününü Duyurdu Bu Altcoinler Daha Fazla Yükselebilir

Muzip milyarder uzun süredir kripto paralarla ilgili konuşmuyor ve son açıklamasında artık yapay zekaya odaklanacağım demişti. 2021 boğa sezonunda büyük katkıları var ve Elon...

Buna Göre Kripto Para Boğa Sezonu Başladı, Yüzde 90’a Ulaştı

Bitcoin fiyatının Kasım 2022 ve şimdilik halini karşılaştırdığımızda devasa farklı kolayca görebiliyoruz. Zorlu bir dönemdi ancak bitiyor. Ayı piyasalarındaki psikolojik baskı ve depresyon boğa...

Altcoin Kralı İçin Yükseliş Kırılması Kapıda Olabilir! Balinadan Al Haberi!

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum yeniden 1.850 dolar seviyesini aştı. BTC ise 35.000 doları aştı. Kripto paraların kümülatif değeri ise uzun...

Büyük Habere Çok Az Kaldı, Polkadot (DOT) Alınır Mı?

Bitcoin fiyatı yeniden 35.000 doların üzerinde ve altcoin yatırımcıları yeniden fiyatların arttığını görüyor. Kripto paraların kümülatif değeri tekrar 1,3 trilyon dolar eşiğinin üzerinde ve...

Windows Kullanan Kripto Para Yatırımcılarının Dikkatine

Kripto para yatırımcıları her geçen gün farklı yöntemlerle siber saldırganların hedefi oluyor ve devasa kayıplar yaşıyor. Son olayda Windows Store aracılığıyla cüzdan uygulamasını indiren...

13 Önemli Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek, İşte Tarih ve Saat Detayları

Her hafta olduğu gibi bu Pazar günü de önümüzdeki 7 gün boyunca yaşanan önemli gelişmeleri ele alacağız. Sonuna geldiğimiz hafta en kritik dönemlerden biriydi...

5 Kasım Kripto Para Piyasaları Son Durum, Ralli Başlıyor Mu?

Kral kripto para birimi Pazar gününe 35.000 dolarda başladı ve altcoin yatırımcılarının yüzü gülüyor. Son direnç testinin ardından yaşanan geri çekilme bitmiş olabilir. Peki...

Bitcoin’e (BTC) Üç Farklı Analitik Şirketinden Rapor: Çok Ses Getirecek!

Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Bitcoin (BTC) işlem hacminde kayda değer bir artış yaşadı ve bu da yükseliş fiyat eğilimine katkıda bulundu. Artan hacmin önemli...

Spot Bitcoin ETF Onayı İçin Ezber Bozan Yorum! Beklendiği Gibi Olmayabilir!

Spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonlarına (ETF) yakında onay çıkacağı ve BTC’nin fiyatını artıracağı beklentisi bir süredir kripto para piyasası için öne çıkan anlatılar...

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Altcoin Tahminleri: AVAX Coin Geleceği! LUNA ve CEEK Coin Yorumları!

Kripto para piyasaları genelinde negatiflik hakim ve yatırımcılar daha fazla düşüş konusunda endişeleniyor. AVAX, LUNA ve CEEK Coin uzun süredir yatırımcıların radarında ve onlar...

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Kripto para yatırımcıları için tam bir kayıp dönemi olan Temmuz geride kaldı. Ancak Ağustos da pek iyi geçmiyor. Kripto para piyasalarındaki devam eden yatırımcı...

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Bitcoin fiyatı 30.000 doların altında daha fazla kapanış yaptıkça altcoin yatırımcılarının endişesi de artıyor. Kümülatif hacim yeniden 20 milyar doların altına saplandı ve ilgisizlik...

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Kripto para piyasaları bu akşam yüksek volatilite görmeyi bekliyordu. Ancak Powell tarafından yapılan açıklamalar fiyatı neredeyse sabit tuttu. Peki son faiz kararı ve Powell...

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Son Dakika: Bitcoin 27.000 Dolar! Tarihi Zirve Geldi Yüzde 50 Oldu! Kripto Yükselecek Mi?

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Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) İçin Fiyat Artışı Bitti mi? Fiyat Mevcut Kilit Seviyelerde Takılı Kalacak mı? 

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi...

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Ethereum Telefonu ve Solana Yorumları: Domini Art Her İkisini de Geçebilir Mi? 

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Yeni Gelen Şirket Pazar Performansında Uniswap (UNI) ve Chainlink’i (LINK) Geçti Mi? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Optimum Kazanç İddiası: Dogecoin (DOGE), VC Spectra (SPCT) ve Solana (SOL) 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

VC Spectra (SPCT) Yükselecek Mi: Litecoin (LTC) ve Shiba Inu (SHIB) için Fiyat Yorumları 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Alchemy Pay, İstanbul’da Yat Partisi Düzenliyor 

Yapılan açıklamalara göre Binance Blockchain Haftası kapsamında 11 Kasım 2023’te İstanbul’da, Alchemy Pay Influencer Yat Partisi düzenlenecek. Partiye,önemli fikir liderlerinin, topluluk liderlerinin ve medya...

FTX Sonrası Manzara: Avalanche ve VC Spectra Fiyatları 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

VC Spectra, Mantle ve Curve DAO’dan Daha İyi Mi Performans Sergiliyor? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Portföy Artırmak İçin Monero (XMR) ve VC Spectra (SPCT) Düşünülebilir Mi? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Türkiye’nin İlk Oyun İçi Reklamcılık Şirketi Portuma, Lansman Etkinliğini Gerçekleştirdi!

Türkiye’nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi olan Portuma, oyun, oyun içi reklam ve oyun içi ekonomiden oluşan ekosistemini tanıttı. Lansman 5 Ekim tarihinde, Dedeman...

VC Spectra’nın (SPCT), Tron’un (TRX) ve Avalanche’ın (AVAX) Yükselişi 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

VC Spectra (SPCT), Arbitrum (ARB) ve Dogecoin (DOGE) Yorumları

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Dikkat Çektiği İddia Edilen 3 Altcoin 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Pasif Karlar: PEPE, Chiliz (CHZ) ve VC Spectra (SPCT)  

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Türkiye’de Kripto Kabulü Artıyor Mu? Hangi Varlıklar Dikkat Çekiyor?  

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Uzmanlar VC Spectra (SPCT) ve Avalanche’ı (AVAX) Mı Takip Ediyor? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Coinbase İspanya’nın AML Onayını Aldı: VC Spectra (SPCT) ve Chainlink (LINK) Etkisi

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

VC Spectra (SPCT) 2024 Boğa Koşusunda Avalanche’ı (AVAX) Geçebilir Mi? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu...

Ethereum (ETH) için Ufukta 2.000 Dolar mı Var? VC Spectra (SPCT) Yükselebilir Mi? 

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