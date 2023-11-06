Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ederken yatırımcılar altcoinlere giriş yapmaya devam ediyor. LINK Coin favoriler arasında. RWA alanında artan ilgi ve özellikle Chainlink ile Swift...
- Chainlink (LINK)
- 6 Kasım 2023 01:00
Goldman Sachs geçmişi 1869 yıllarına kadar giden köklü ve popüler bir yatırım bankasıdır. Özgeçmişiniz için iyi bir şirket. Burada yöneticilik yapmış birinin kripto paralarla...
- Solana (SOL)
- 5 Kasım 2023 23:59
Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında ancak devam eden ayı piyasalarında ağ pek ilgi görmüyor. Akıllı sözleşme yeteneklerini son boğa sezonu biterken kazanan...
- Cardano (ADA)
- 5 Kasım 2023 23:00
Kripto para endüstrisi yıllar içinde büyüdü ve artık trilyon dolarlık varlık yönetim şirketlerinin açık biçimde ilgisini çekiyor. Kurumsal hacim katlanıyor ve yatırımcılar yeniden piyasalara...
- Kripto Para
- 5 Kasım 2023 22:00
2021 Eylül ayında 3 doları aşan fiyat şimdi tam yüzde 90 aşağıda 0,33 dolar bölgesinde bulunuyor. Ayı piyasası zorlayıcıydı. ADA Coin yatırımcılarının son boğa...
- Cardano (ADA)
- 5 Kasım 2023 21:00
Bitcoin fiyatı Kasım ayında 35.000 doları üzerinde yeni zirveler için mücadelesini sürdürüyor. Altcoinler de hareketlendi. Spot Bitcoin ETF onayı için artan heyecan yatırımcıların altcoinlerdeki...
- Teknik Analiz
- 5 Kasım 2023 20:00
Bitcoin fiyatındaki pozitif altcoin yatırımcılarının artık daha bölümünün yüzünü güldürüyor. Peki son durum ne? Haftalıkta en büyük kazançlara CAKE, EGLD, IMX Coin yatırımcıları ulaştı....
- Teknik Analiz
- 5 Kasım 2023 19:00
2018 yılında Bitcoin’in dip seviyesini doğru tahmin eden ve böylece ünlenen analist şimdi yine iddialı tahminlerde bulunuyor. Geçmişte gerçekleşen tahminler analistlerin gelecekte de her...
- Teknik Analiz
- 5 Kasım 2023 18:00
Kripto paralarda fiyat için en önemli detaylardan biri dolaşım arzıdır. Özellikle meme coinler için bu durum kritik. Katrilyonluk maksimum arzla piyasaya giren meme coinler...
- Shiba Inu (SHIB)
- 5 Kasım 2023 17:00
Kripto para piyasalarında en sık rastlanan şey sistem açıklarından doğan kayıplardır ve bu milyarlarca dolara mal oldu. Sadece Ronin köprüsünün hacklenmesi olayında 2022 başında...
- DeFi
- 5 Kasım 2023 16:00
Bitcoin fiyatının güçlü duruşu yeni zirvelere de yol açtı. Popüler DeFi altcoin yüzde 80’den fazla arttı. Yatırımcılar altcoinlerde devasa ralliler görmeye Ekim sonunda başladı....
- DeFi
- 5 Kasım 2023 15:00
Muzip milyarder uzun süredir kripto paralarla ilgili konuşmuyor ve son açıklamasında artık yapay zekaya odaklanacağım demişti. 2021 boğa sezonunda büyük katkıları var ve Elon...
- Altcoin
- 5 Kasım 2023 14:00
Bitcoin fiyatının Kasım 2022 ve şimdilik halini karşılaştırdığımızda devasa farklı kolayca görebiliyoruz. Zorlu bir dönemdi ancak bitiyor. Ayı piyasalarındaki psikolojik baskı ve depresyon boğa...
- Kripto Para
- 5 Kasım 2023 13:00
Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum yeniden 1.850 dolar seviyesini aştı. BTC ise 35.000 doları aştı. Kripto paraların kümülatif değeri ise uzun...
- Ethereum (ETH)
- 5 Kasım 2023 12:00
Bitcoin fiyatı yeniden 35.000 doların üzerinde ve altcoin yatırımcıları yeniden fiyatların arttığını görüyor. Kripto paraların kümülatif değeri tekrar 1,3 trilyon dolar eşiğinin üzerinde ve...
- Polkadot (DOT)
- 5 Kasım 2023 11:00
Kripto para yatırımcıları her geçen gün farklı yöntemlerle siber saldırganların hedefi oluyor ve devasa kayıplar yaşıyor. Son olayda Windows Store aracılığıyla cüzdan uygulamasını indiren...
- Güvenlik
- 5 Kasım 2023 10:00
Her hafta olduğu gibi bu Pazar günü de önümüzdeki 7 gün boyunca yaşanan önemli gelişmeleri ele alacağız. Sonuna geldiğimiz hafta en kritik dönemlerden biriydi...
- Kripto Para
- 5 Kasım 2023 09:00
Kral kripto para birimi Pazar gününe 35.000 dolarda başladı ve altcoin yatırımcılarının yüzü gülüyor. Son direnç testinin ardından yaşanan geri çekilme bitmiş olabilir. Peki...
- Kripto Para
- 5 Kasım 2023 08:06
Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Bitcoin (BTC) işlem hacminde kayda değer bir artış yaşadı ve bu da yükseliş fiyat eğilimine katkıda bulundu. Artan hacmin önemli...
- Bitcoin (BTC)
- 5 Kasım 2023 02:00
Spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonlarına (ETF) yakında onay çıkacağı ve BTC’nin fiyatını artıracağı beklentisi bir süredir kripto para piyasası için öne çıkan anlatılar...
- Bitcoin (BTC)
- 5 Kasım 2023 00:02
Kripto para piyasaları genelinde negatiflik hakim ve yatırımcılar daha fazla düşüş konusunda endişeleniyor. AVAX, LUNA ve CEEK Coin uzun süredir yatırımcıların radarında ve onlar...
Emin Gün Sirer tarafından başlatılan Avalanche (AVAX) iyi günler yaşamıyor ve LUNA önemli sinyaller gönderiyor. Kripto para yatırımcıları için bu iki altcoin farklı şeyler...
Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 dolar eşiğini aşmak için mücadelesini sürdürüyor. Peki SOL ve AVAX ne olacak? Kripto para yatırımcıları bugün akşam artan...
Kripto para yatırımcıları için tam bir kayıp dönemi olan Temmuz geride kaldı. Ancak Ağustos da pek iyi geçmiyor. Kripto para piyasalarındaki devam eden yatırımcı...
Bitcoin fiyatı 30.000 doların altında daha fazla kapanış yaptıkça altcoin yatırımcılarının endişesi de artıyor. Kümülatif hacim yeniden 20 milyar doların altına saplandı ve ilgisizlik...
Kripto para yatırımcıları Pazar günü Base ağındaki yeni tokenden elde ettikleri kazancın sevincini yaşıyordu. Ancak ertesi gün işler hızla tersine döndü. Base ağında dolaşıma...
Kripto para piyasaları bu akşam yüksek volatilite görmeyi bekliyordu. Ancak Powell tarafından yapılan açıklamalar fiyatı neredeyse sabit tuttu. Peki son faiz kararı ve Powell...
Kral kripto para birimi kritik 29.700 dolar eşiğinde bulunuyor ve bu bölgenin kaybı iyi sonuçlar doğurmayabilir. Bitcoin cephesindeki gevşeme aşılamayan 30.400 dolar seviyesinin ardından...
- #Yazar Analizleri
- 4 ay önce
Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.980 dolarda bulunuyor ve günün en düşük seviyesine indi. Peki kripto paralardaki düşüşün sebebi ne? Son XRP...
- #Yazar Analizleri
- 4 ay önce
Haziran ayının son günlerindeyiz ve sürpriz bir dönem yaşadı. Peki Temmuz nasıl geçecek? Önümüzdeki ay kripto paralar için kritik bir dönemi temsil ediyor. Bu...
- #Ekonomi
- 4 ay önce
Bitcoin fiyatındaki dalgalanmanın ortasında altcoinler de hareketlenmeye başladı. Ancak BTCD halen yükseliyor. Bitcoin hakimiyetindeki artış altcoinler genelinde fiyat baskısı anlamına geliyor. Fakat BTC’nin 30.000...
- #Altcoin
- 4 ay önce
Son 24 saatin Binance borsasında en fazla kazandıran 2 altcoini bunlar oldu. Çift haneli yükseliş devam edecek mi? BTC rallisinin ortasında altcoinler beklenen ölçüde...
- #Altcoin
- 4 ay önce
25 Haziran Pazar sabahına uyandık ve kripto paralar düne nispeten çok daha yeşil görünüyor. Üstelik BTC kritik eşikte. Önümüzdeki saatlerde talebin artması halinde BTC...
- #Bitcoin (BTC)
- 4 ay önce
Haziran ayı kripto paralar için sürprizlerle doluydu. Trilyon dolarlık devlerin SEC ile restleşmelerine şahit oluyoruz. Ay oldukça hızlı başlamıştı ardından baş döndüren olaylar silsilesi...
Son davaların ardında ABD bölgesindeki birçok borsa veya yatırım şirketinin bazı altcoinleri delist ettiğini gördük. Yatırımcılar da bu altcoinlerden kurtulmak için acele etti ve...
- #Hukuk
- 5 ay önce
Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.000 doların üstüne çıktı. Bitcoin hakimiyeti de zirve yaptı. Bu heyecan verici çünkü kritik bir eşik geçilmiş oldu. BTCD...
Bitcoin fiyatındaki toparlanma en azından altcoinlerdeki satışı zayıflattığı için yatırımcılar rahat nefes aldı. Birçok altcoin tarihi dip seviyelerine koşarken BlackRock başvurusu piyasaya can suyu...
- #Chiliz (CHZ)
- 5 ay önce
Binance borsasında günün kaybedenleri ACA ve QNT Coin oldu. Fiyatlar çift haneli oranda düştü ve güne kırmızı devam ediyor. Altcoinlerin çoğu BTC yükselişiyle kayıplarını...
- #Altcoin
- 5 ay önce
Kripto para borsaları arasında hacim bakımından en büyük platform Binance ve bugün 2 altcoin dikkat çekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri genellikle hacimler düştüğü için...
- #Altcoin
- 5 ay önce
Dün geç saatlerde gelen resmi başvuru haklı olarak kripto para yatırımcılarının heyecanlanmasına neden oldu. Burada birkaç husus var. Öncelikle kısa vadede başvurunun onaylanmasından ziyade...
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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi...
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi...
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- #Sponsorlu Makale
- 2 ay önce
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- 2 ay önce
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- 3 gün önce
Yapılan açıklamalara göre Binance Blockchain Haftası kapsamında 11 Kasım 2023’te İstanbul’da, Alchemy Pay Influencer Yat Partisi düzenlenecek. Partiye,önemli fikir liderlerinin, topluluk liderlerinin ve medya...
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Türkiye’nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi olan Portuma, oyun, oyun içi reklam ve oyun içi ekonomiden oluşan ekosistemini tanıttı. Lansman 5 Ekim tarihinde, Dedeman...
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