Tea, 4 Haziran TGE’sini ve Aerodrome Lansmanını Duyurdu

Bu çeyrekte yapay zeka kendi açıklarını yazmaya başladı. Tea ise bunun altına güven katmanını inşa ediyor.

Yalnızca yedi gün içinde yazılım dünyasının zemini iki kez sarsıldı. 4 Mayıs’ta The Conversation, Anthropic’in Claude Mythos Preview modeli hakkında şimdiye kadarki en çok paylaşılan değerlendirmelerden birini yayımladı. Anthropic’in kendisinin yayınlamamayı tercih ettiği bu ileri seviye model; sıfır gün açıklarını otonom biçimde keşfedebiliyor, çalışan exploit’ler üretebiliyor ve minimum insan gözetimiyle çok adımlı siber operasyonlar yürütebiliyor.

Bundan birkaç gün sonra Google’ın Gemma 4 modeli Android’in AICore ve Google AI Edge altyapılarına dahil edildi. Böylece agentic kod üretimi, fonksiyon çağırma ve çevrim dışı akıl yürütme yetenekleri, Apache 2.0 lisansı altında her geliştiricinin telefonuna ve dizüstü bilgisayarına taşındı.

Bunun anlamı açık: Her cihaz yazılımı otonom biçimde üretebildiğinde, çalıştırabildiğinde ve silaha dönüştürebildiğinde güven artık binary dosyanın içinde yaşayamaz. Güvenin kaynağın kendisinde olması gerekir.

Tea: Açık Kaynak İçin Değer Katmanı

Tea, kodun insanlar tarafından denetlenebileceğinden daha hızlı şekilde ajanlar tarafından yazıldığı bir dünya için kaynak doğrulama, atıf ve doğrulama katmanı sunuyor. Her paket, her katkı ve her bağımlılık; kriptografik olarak ilişkilendiriliyor, sürekli doğrulanıyor ve onu inşa eden kişilerle sistemlerle ekonomik olarak uyumlu hale getiriliyor.

Tea, Aerodrome’da Yayına Çıkıyor: Base’in Likidite Motoru Yazılımın Güven Katmanıyla Buluşuyor

Tea’nin Aerodrome’da listelendiği anda kriptonun en hızlı ilerleyen iki temel yapı taşı bir araya geliyor: Base’in en derin likidite merkezi ve agentic yapay zeka çağı için geliştirilmiş ilk zincir üstü kaynak doğrulama katmanı.

Aerodrome ile çalışmak aynı zamanda güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Aerodrome, Base ekosistemindeki en ciddi varlıkların yönlendirildiği yer olarak biliniyor. Tea, yazılım için bir güven katmanının; tarafsızmış gibi görünen merkezi bir emir defteri yerine, zincir üzerinde kendini kanıtlamış, şeffaf ve topluluk tarafından yönetilen bir piyasa yapısında başlatılması gerektiği için Aerodrome’u seçti.

İlk bloktan itibaren Aerodrome’daki $TEA likiditesi; doğrulanabilir zincir üstü yönlendirme, oylarla şekillenen derin emisyonlar ve her yatırımcının, trader’ın ve geliştiricinin gerçek zamanlı görebileceği bir fiyat zemini anlamına geliyor. Aero’nun büyüme çarkı ile Tea’nin kaynak doğrulama yapısı birleştiğinde, piyasa yapısının da teknolojinin fiyatlaması kadar güvenilir olduğu bir lansman ortaya çıkıyor.

Bu Anın Önemi

Tea lansmanına liderlik eden Tim Lewis, “Kod bol, güven değil,” dedi ve şöyle devam etti:

“Mythos bize yapay zekanın kendi açıklarını yazabildiğini gösterdi. Gemma 4 ise bu yeteneği herkesin cebine koydu. Asıl soru ajanların yazılım yayınlayıp yayınlamayacağı değil; çünkü bunu zaten yapıyorlar. Katkının değeri artık inference, token’lar ve yayınlanan şeyin doğrulanıp doğrulanamayacağı üzerinden ölçülecek. Tea tam olarak bunun için var.”

Önemli Tarihler

Aerodrome’da TEA havuzu için oylama dönemi 28 Mayıs 2026’da başlıyor.

Listeleme tarihi ise 4 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Tea Hakkında

Tea, agentic çağ için yazılım doğrulama katmanı inşa ediyor. Proje; açık kaynak yazılımlarda kaynak doğrulama, atıf ve güven için merkeziyetsiz bir protokol sunuyor. Doğrulama, kaynağın kendisinde yapılıyor.