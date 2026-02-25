Winvest — Bitcoin investment
Basın Bülteni

Ju.com, Yaklaşan Launchpad Etkinliğinde Bitcoin’i 50.400 USDT Fiyatla Sunacak, Piyasa Fiyatının Yaklaşık Yüzde 20 Altında

COINTURK
COINTURK

Ju.com, kullanıcıların Bitcoin’i BTC başına sabit 50.400 USDT fiyatla satın almasına olanak tanıyan bir Bitcoin Launchpad etkinliğini duyurdu. Bu fiyat, mevcut piyasa seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük bir seviyeye karşılık geliyor.

Abonelik süreci 25 Şubat saat 16.00’da başlayacak ve 26 Şubat saat 16.00’da sona erecek (UTC+8). Etkinlik için toplam tahsis miktarı 158 BTC olarak belirlenirken, nihai dağıtım toplam katılım oranına göre orantılı şekilde yapılacak.

Bitcoin’in yaklaşık 63.000 USDT seviyelerinde işlem gördüğü mevcut piyasa koşullarında, Launchpad fiyatı katılımcılara daha düşük bir giriş noktası sunuyor. Tahsis edilen Bitcoin’ler dağıtımın ardından doğrudan kullanıcıların spot hesaplarına aktarılacak ve kullanıcılar varlıklarını anında tutma veya işlem yapma esnekliğine sahip olacak.

Katılımcılar USDT, JU, BTC, ETH, SOL veya BNB kullanarak abonelik işlemini gerçekleştirebilecek. Ju.com, Launchpad yapısının sabit fiyatlı abonelik modeli aracılığıyla ana akım dijital varlıklara basit ve şeffaf erişim sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bitcoin Launchpad etkinliği, Ju.com’un daha geniş Launchpad programının bir parçası olup, önceden belirlenmiş fiyatlarla sunulan ana kripto varlıklar sayesinde piyasada artan bir ilgi toplamıştır.

Ju.com Hakkında

2013 yılında kurulan Ju.com, merkezi Dubai’de bulunan küresel bir kripto para borsasıdır. Platform, 30’dan fazla ülkede kullanıcılarına hizmet vermekte olup, harici cüzdanlara veya karmaşık adımlara gerek duymadan blokzincir tabanlı varlıklara doğrudan erişim sağlayan sade ve sezgisel bir işlem deneyimi sunmaktadır. Ju.com, geniş bir dijital varlık yelpazesini desteklemekte ve güvenli, verimli spot ve türev işlemlere odaklanmaktadır.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Nedir? Nasıl Alınır?

Alchemy Pay, Dört Yeni Para Transferi Lisansı ile ABD’deki Düzenleyici Varlığını Güçlendiriyor

LBank Labs, 2026 Kripto Piyasası Görünümünü Yayınladı: Yeni Piyasa Döngüsünün Temel Dinamikleri

LBank xStock Spot İşlem Hacmi 3 Milyar Doları Aştı, CEX Pazarının %30’unu Güvence Altına Aldı

LBank ABD Hisse Senedi Vadeli İşlem Hacmi 6,3 Milyar Doları Aştı, Küresel Hisselere Zincir Üzeri Erişimi Hızlandırıyor

ABD’nin Venezuela’ya Saldırısı Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?

LBank, 2025 Yıllık Raporunu Yayımladı: Fission Odaklı Yapısal Büyüme Hız Kazanıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Saniyeler İçinde Yok Olabilir! FTX’i ve Diğer Krizleri Unutun, Asıl Kıyamet Kuantumla Kopacak!
Bir Sonraki Yazı Trump’ın Birliğin Durumu Konuşmasında Kripto Para Gündeme Gelmedi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin Cardano’da Dikkat Çeken Gizli Operasyon: Milyonluk Cüzdanlar Hazırlık İçinde
Cardano (ADA)
Trump’ın Birliğin Durumu Konuşmasında Kripto Para Gündeme Gelmedi
Kripto Para Hukuku
Bitcoin Saniyeler İçinde Yok Olabilir! FTX’i ve Diğer Krizleri Unutun, Asıl Kıyamet Kuantumla Kopacak!
BITCOIN (BTC)
ABD Senatosundan Binance İçin Şok Mektup: Milyar Dolarlık Borsa Yolun Sonunda mı?
BINANCE
XRP Ledger’ın Merkeziyetçilik Tartışması: Justin Bons ve David Schwartz Karşı Karşıya
RIPPLE (XRP)
Lost your password?