Ju.com, Yaklaşan Launchpad Etkinliğinde Bitcoin’i 50.400 USDT Fiyatla Sunacak, Piyasa Fiyatının Yaklaşık Yüzde 20 Altında

Ju.com, kullanıcıların Bitcoin’i BTC başına sabit 50.400 USDT fiyatla satın almasına olanak tanıyan bir Bitcoin Launchpad etkinliğini duyurdu. Bu fiyat, mevcut piyasa seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük bir seviyeye karşılık geliyor.

Abonelik süreci 25 Şubat saat 16.00’da başlayacak ve 26 Şubat saat 16.00’da sona erecek (UTC+8). Etkinlik için toplam tahsis miktarı 158 BTC olarak belirlenirken, nihai dağıtım toplam katılım oranına göre orantılı şekilde yapılacak.

Bitcoin’in yaklaşık 63.000 USDT seviyelerinde işlem gördüğü mevcut piyasa koşullarında, Launchpad fiyatı katılımcılara daha düşük bir giriş noktası sunuyor. Tahsis edilen Bitcoin’ler dağıtımın ardından doğrudan kullanıcıların spot hesaplarına aktarılacak ve kullanıcılar varlıklarını anında tutma veya işlem yapma esnekliğine sahip olacak.

Katılımcılar USDT, JU, BTC, ETH, SOL veya BNB kullanarak abonelik işlemini gerçekleştirebilecek. Ju.com, Launchpad yapısının sabit fiyatlı abonelik modeli aracılığıyla ana akım dijital varlıklara basit ve şeffaf erişim sağlamayı amaçladığını belirtti.

Bitcoin Launchpad etkinliği, Ju.com’un daha geniş Launchpad programının bir parçası olup, önceden belirlenmiş fiyatlarla sunulan ana kripto varlıklar sayesinde piyasada artan bir ilgi toplamıştır.

Ju.com Hakkında

2013 yılında kurulan Ju.com, merkezi Dubai’de bulunan küresel bir kripto para borsasıdır. Platform, 30’dan fazla ülkede kullanıcılarına hizmet vermekte olup, harici cüzdanlara veya karmaşık adımlara gerek duymadan blokzincir tabanlı varlıklara doğrudan erişim sağlayan sade ve sezgisel bir işlem deneyimi sunmaktadır. Ju.com, geniş bir dijital varlık yelpazesini desteklemekte ve güvenli, verimli spot ve türev işlemlere odaklanmaktadır.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.