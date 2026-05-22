Ripple CTO’su XRP topluluğunu “Fuzzybear” profil fotoğrafıyla harekete geçirdi

Ripple’ın teknik liderlerinden David Schwartz, X hesabında “Fuzzybear” görselini profil fotoğrafı olarak belirlemesiyle XRP topluluğunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Özellikle XRP etrafında dönen komplo teorilerine inananlar için bu değişiklik, uzun süredir beklenen gizli bir işaret gibi algılandı. Oysa Schwartz, kısa süre önce bu meme kaynaklı komplo iddialarını bizzat çürütmüştü.

XRP Efsaneleri Yeniden Gündemde

Konuya yabancı olanlar için, XRP topluluğunun belirli bir kesimi için ayı görseli, sadece bir profil fotoğrafından ibaret olmaktan öte, birkaç yıldır devam eden bir folklorun ana simgesi. Bu hikayenin temeli, isimsiz bir internet karakteri olan bearableguy123’e dayanıyor. Bu anonim hesap yıllarca finansal şifrelemeler paylaşarak, XRP’nin küresel hakimiyetine ulaşıp efsanevi 589 dolarlık fiyatı göreceğine yönelik içerikler üretmişti.

İlk günlerde OpenCoin tarafından aktive edilen Fuzzybear isimli bir cüzdan, 2013’te Ripple ağına eklenmiş ve daha sonra 1 XRP karşılığında 1 Bitcoin teklifiyle dikkat çekmişti. Bu cüzdanın arkasında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un olduğu iddiası da zamanla toplulukta dolaşıma girmişti.

Profil Fotoğrafı Tesadüfler Zinciri mi?

Schwartz’ın profilinde Fuzzybear görseline dönmesi, geçmiş mitlerle güncel gelişmeleri birleştirdi. Özellikle Ripple’ın eski CTO’sunun, kısa süre önce ismiyle ilişkili bir meme coin’in otomatik piyasa yapıcı (AMM) havuzlarını test etmek için teknik bir trustline açtığı biliniyor. Tüm bu gelişmeler sıradan bir profil fotoğrafı değişikliğinin sosyal medyada yeni spekülasyonların ateşlenmesine yol açtı.

Mini sözlük: Trustline, XRP Ledger üzerinde iki hesap arasında doğrudan güven ilişkisi kurulmasını sağlayan teknik bir özelliktir. Bu hat üzerinden, farklı token veya varlıkların transferine izin verilir ve kullanıcılar istedikleri varlıkların kimden alınacağına karar verebilir.

Kimileri bu değişimi Ripple yönetiminden dalga geçmeden ödüllendirilmiş bir meme kültürü işareti olarak görürken, Schwartz’ın aslında NFT’lere ve internet mizahına ilgisiyle bilindiği dikkate alındığında, fazla abartan topluluğa kibarca gönderme yaptığı yorumları öne çıktı.

Sahte Anlatılara Son Verme Çabası

İlginç olan bir başka detay ise profil değişikliğinin, Schwartz’ın son zamanlarda XRP hakkında dolaşan yanlış anlatılara karşı başlattığı geniş kampanyaya paralel şekilde gerçekleşmesi oldu. Deneyimli isim, yakın geçmişte XRP’nin küresel rezerv para birimi olacağına yönelik gizli bir hükümet planı olmadığını, 10.000 dolarlık fiyat tahminlerinin ise matematiksel açıdan imkansız hayaller olduğunu açıkça dile getirdi.

David Schwartz, “XRP’nin 10 bin dolar seviyesine ulaşabileceği gibi tahminler hem rasyonel değil hem de gerçeği yansıtmıyor.” vurgusunu yaptı.

Ayrıca, meme coin yatırımlarını “anlamsız bir budalalık” şeklinde nitelendiren Schwartz, ne dolandırıcılara reklam olmak ne de başkalarının mali spekülasyonlarını savunmak istediğini belirtti.

XRP Topluluğunda Yeni Dalga Beklentisi

Şimdi merak edilen ana konu, Schwartz’ın bu ayı görselini profilinde ne kadar uzun süre bırakacağı. Topluluk içinde, CEO Brad Garlinghouse’un da profilini benzer şekilde değiştirmesi halinde eski söylentilerin tekrar gündeme gelmesinin kimseyi şaşırtmayacağı konuşuluyor.

Yine de Schwartz’ın bu adımı, özellikle 2013’ten bu yana XRP dünyasını takip eden eski yatırımcılar başta olmak üzere, kimsenin 2026 yılında beklemediği bir sürpriz olarak öne çıktı.