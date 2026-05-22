Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Binance Bitcoin vadeli işlemlerinde 8 aylık aradan sonra açık pozisyon 8,96 milyar dolara yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Açık pozisyon, 8 ay sonra 8,96 milyar dolar ile 180 günlük ortalamanın üstüne çıktı.
  • 📈 Binance’te Bitcoin vadeli işlemlerine ilgi yeniden hız kazandı.
  • ⏳ Spekülatif yatırımcı geri döndü; riskli ortam devam ediyor.
  • ⚡ Kritik durum: Yeni bir düşüşte kaldıraçlı traderlar piyasadan hızla çıkabilir.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin vadeli işlemler piyasasında 8 aya yayılan kaldıraç düşürme döneminin ardından, yatırımcıların türev ürünlere olan ilgisi yeniden artışa geçti. Binance’te vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyon mart ayında 6,4 milyar dolarken, bu rakam hızlı bir yükselişle 8,96 milyar dolara ulaştı ve 180 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmış oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin vadeli işlemlerinde hareketlilik artıyor
2 Spekülatif yatırımcılar piyasaya dönüyor fakat riskler sürüyor

Bitcoin vadeli işlemlerinde hareketlilik artıyor

Uzmanlara göre Binance’teki açık pozisyon miktarı, türev ürünlerdeki işlem hacmini ve yatırımcı risk iştahını ortaya koyan önemli bir gösterge. Açık pozisyonun hareketli ortalamanın altına düşmesi, genellikle piyasada kaldıracın azaldığı ve yatırımcıların temkinli davrandığı dönemlere işaret ediyor. Son olarak ekim ayında başlayan küresel ekonomik belirsizlik ve fiyatlardaki düşüşle birlikte, açık pozisyonlar önemli ölçüde gerilemişti.

Kripto analisti Darkfost, bu sürecin toplamda yaklaşık sekiz ay sürdüğünü ve benzer bir dönemin 2022’de, büyük kripto borsası FTX’in iflasından hemen önce yaşandığını belirtti. O dönem de marjlı pozisyonlarda ciddi tasfiyeler görülmüş, yatırımcılar risklerini azaltma yoluna gitmişti.

Kripto analisti Darkfost, “Ekim sonrası uzun bir kaldıraç düşürme dönemine girildi. Binance açık pozisyonları bu süreçte 180 günlük ortalamanın altında kaldı. Bu, türev piyasasında 2022’de görülen tabloya benziyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Mini sözlük: Açık Pozisyon (Open Interest), vadeli işlemler piyasasında henüz kapanmamış veya ters işlemle kapatılmamış toplam sözleşme miktarını gösterir. Yüksek açık pozisyon, piyasada daha fazla katılımcı olduğunu ve fiyat hareketlerinin güçlü olabileceğini işaret eder.

Son haftalarda ise açık pozisyon 180 günlük ortalamanın yeniden üzerine çıktı. Bu seviye şu anda yaklaşık 8,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve 8,96 milyar dolarlık güncel veri, kaldıraçlı işlemlerde yatırımcı iştahındaki artışa işaret ediyor.

DönemAçık Pozisyon (Milyar $)180 Günlük Ortalama (Milyar $)
Mart 20266,48,5
Mayıs 20268,968,75

Spekülatif yatırımcılar piyasaya dönüyor fakat riskler sürüyor

Vadeli işlemlere ilginin yeniden canlanmasında, Bitcoin fiyatındaki sert geri çekilmenin ardından pozisyon almak isteyen spekülatif oyuncuların etkisi olduğu düşünülüyor. Kaldıraç kullanan bu yatırımcılar, fiyatlarda toparlanma umuduyla piyasaya dönüş yaptı ve bu da alım baskısını artırdı.

Darkfost’un analizine göre, küresel ekonomi üzerindeki baskılar hafiflememiş olsa bile, vadeli işlem piyasasına giriş yapan yatırımcı sayısı arttı. Ancak mevcut yükselişin kısa vadede bir trend dönüşünden çok, geçici bir hareket olarak değerlendirilebileceği aktarılıyor. Çünkü ani fiyat düzeltmelerinde, özellikle yüksek kaldıraç kullanan yatırımcılar, pozisyonlarını hızla kapatma eğilimi gösterebiliyor.

Bitcoin ekimden bu yana başlayan düzeltme hareketini sürdürürse, piyasaya yeni dönen bu oyuncuların da pozisyonlarını hızla terk edebileceği ifade ediliyor. Son haftalardaki keskin açık pozisyon artışı, benzer bir hızda tekrar azalabilir.

Analistler, “Bitcoin fiyatında yeni bir düşüş olursa, piyasada hızlı pozisyon çözülmeleri yeniden yaşanabilir. Açık pozisyondaki ani artış, sürdürülebilir bir trendin değil, geçici bir hareketin işareti olabilir,” tespitinde bulundu.

Bütün tabloya bakıldığında, türev piyasalar 8 aylık sakinleşme döneminden sonra tekrar hareketlense de, istikrarlı bir yükseliş trendine girilip girilmediği henüz kesinleşmiş değil.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ile ilk pizza alımının 16. yılı 10.000 BTC’lik tarihi işlem tekrar gündemde

Bitcoin balinaları 500 BTC taşıdı ETF’lerde beşinci günde 101 milyon dolarlık çıkış

Bitcoin önemli 50 SMA seviyesinde tutunmaya çalışıyor

Mark Cuban Bitcoin’deki varlıklarının %80’ini sattı, altın 6 ayda %11 arttı

Strategy, STRC kredi aracıyla Bitcoin birikimini büyütmeye odaklandı

ABD Kongresi Bitcoin rezervi için 1 milyon BTC’lik beş yıllık planı açıkladı

Bitcoin fiyatı üç ayda 84 bin BTC’lik eski cüzdan satışı ve ETF talebiyle sıkıştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı IHC 30 milyon dolarlık DDSC işlemiyle Orta Doğu dijital finans altyapısında yeni dönemi başlattı
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da son 5 yılın en durgun dönemi yaşanıyor ETH piyasa morali dibe vurdu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP ağında 24 saatte 4.300 yeni cüzdan açıldı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ile ilk pizza alımının 16. yılı 10.000 BTC’lik tarihi işlem tekrar gündemde
BITCOIN (BTC)
Dogecoin’de 96 saatte 525 milyonluk dev alım dalgası görüldü
DOGECOIN (DOGE)
Dogecoin haftalardır yatay seyirde, kritik 0,15 dolar hedefte
DOGECOIN (DOGE)
Verus köprü saldırısından 4.052 ETH ödül karşılığında geri alındı
Ethereum (ETH)
Lost your password?