Binance Bitcoin vadeli işlemlerinde 8 aylık aradan sonra açık pozisyon 8,96 milyar dolara yükseldi

Bitcoin vadeli işlemler piyasasında 8 aya yayılan kaldıraç düşürme döneminin ardından, yatırımcıların türev ürünlere olan ilgisi yeniden artışa geçti. Binance’te vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyon mart ayında 6,4 milyar dolarken, bu rakam hızlı bir yükselişle 8,96 milyar dolara ulaştı ve 180 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmış oldu.

Bitcoin vadeli işlemlerinde hareketlilik artıyor

Uzmanlara göre Binance’teki açık pozisyon miktarı, türev ürünlerdeki işlem hacmini ve yatırımcı risk iştahını ortaya koyan önemli bir gösterge. Açık pozisyonun hareketli ortalamanın altına düşmesi, genellikle piyasada kaldıracın azaldığı ve yatırımcıların temkinli davrandığı dönemlere işaret ediyor. Son olarak ekim ayında başlayan küresel ekonomik belirsizlik ve fiyatlardaki düşüşle birlikte, açık pozisyonlar önemli ölçüde gerilemişti.

Kripto analisti Darkfost, bu sürecin toplamda yaklaşık sekiz ay sürdüğünü ve benzer bir dönemin 2022’de, büyük kripto borsası FTX’in iflasından hemen önce yaşandığını belirtti. O dönem de marjlı pozisyonlarda ciddi tasfiyeler görülmüş, yatırımcılar risklerini azaltma yoluna gitmişti.

Kripto analisti Darkfost, “Ekim sonrası uzun bir kaldıraç düşürme dönemine girildi. Binance açık pozisyonları bu süreçte 180 günlük ortalamanın altında kaldı. Bu, türev piyasasında 2022’de görülen tabloya benziyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Mini sözlük: Açık Pozisyon (Open Interest), vadeli işlemler piyasasında henüz kapanmamış veya ters işlemle kapatılmamış toplam sözleşme miktarını gösterir. Yüksek açık pozisyon, piyasada daha fazla katılımcı olduğunu ve fiyat hareketlerinin güçlü olabileceğini işaret eder.

Son haftalarda ise açık pozisyon 180 günlük ortalamanın yeniden üzerine çıktı. Bu seviye şu anda yaklaşık 8,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve 8,96 milyar dolarlık güncel veri, kaldıraçlı işlemlerde yatırımcı iştahındaki artışa işaret ediyor.

Dönem Açık Pozisyon (Milyar $) 180 Günlük Ortalama (Milyar $) Mart 2026 6,4 8,5 Mayıs 2026 8,96 8,75

Spekülatif yatırımcılar piyasaya dönüyor fakat riskler sürüyor

Vadeli işlemlere ilginin yeniden canlanmasında, Bitcoin fiyatındaki sert geri çekilmenin ardından pozisyon almak isteyen spekülatif oyuncuların etkisi olduğu düşünülüyor. Kaldıraç kullanan bu yatırımcılar, fiyatlarda toparlanma umuduyla piyasaya dönüş yaptı ve bu da alım baskısını artırdı.

Darkfost’un analizine göre, küresel ekonomi üzerindeki baskılar hafiflememiş olsa bile, vadeli işlem piyasasına giriş yapan yatırımcı sayısı arttı. Ancak mevcut yükselişin kısa vadede bir trend dönüşünden çok, geçici bir hareket olarak değerlendirilebileceği aktarılıyor. Çünkü ani fiyat düzeltmelerinde, özellikle yüksek kaldıraç kullanan yatırımcılar, pozisyonlarını hızla kapatma eğilimi gösterebiliyor.

Bitcoin ekimden bu yana başlayan düzeltme hareketini sürdürürse, piyasaya yeni dönen bu oyuncuların da pozisyonlarını hızla terk edebileceği ifade ediliyor. Son haftalardaki keskin açık pozisyon artışı, benzer bir hızda tekrar azalabilir.

Analistler, “Bitcoin fiyatında yeni bir düşüş olursa, piyasada hızlı pozisyon çözülmeleri yeniden yaşanabilir. Açık pozisyondaki ani artış, sürdürülebilir bir trendin değil, geçici bir hareketin işareti olabilir,” tespitinde bulundu.

Bütün tabloya bakıldığında, türev piyasalar 8 aylık sakinleşme döneminden sonra tekrar hareketlense de, istikrarlı bir yükseliş trendine girilip girilmediği henüz kesinleşmiş değil.