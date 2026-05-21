Strategy yıl sonuna kadar Bitcoin satabileceğini açıkladı

Dijital varlık yatırımlarıyla tanınan ve merkezi ABD’de bulunan Strategy şirketinin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirketin yıl bitmeden elindeki bazı Bitcoin’leri satmayı gündeme aldığı belirtildi. Bu hamlenin şirketin genel sermaye yönetimi planları kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Sermaye yönetiminde esnek yol haritası

Michael Saylor, bireysel yatırımcılara yönelik düzenlenen bir soru-cevap oturumunda, şirketin sermaye yönetiminde farklı kaynakları bir arada ele aldıklarını belirtti. Saylor, sadece tek bir finansman yöntemine bağlı kalmaktansa, nakit, hisse, kredi ve gerektiğinde Bitcoin satışının birlikte düşünüldüğünü vurguladı. Ayrıca, şirketin mevcut durumda elinde bulunan Bitcoin’lerin alım maliyetinin 10 bin dolardan başlayıp 125 bin dolara kadar çıktığını ifade etti. Bu nedenle, piyasa koşullarına bağlı olarak yüksek maliyetli Bitcoin’lerin satışa konu olabileceğini de söyledi.

Michael Saylor, “Her şey piyasa koşullarına, finansal yükümlülüklere ve eldeki verilere bağlı olarak şekilleniyor. Piyasadaki duruma göre hareket etme esnekliğimiz var, ancak odak noktamız her zaman hisse başına Bitcoin miktarını artırmak ve şirketin toplam değerini büyütmek,” ifadelerini kullandı.

Şirketin uzun vadeli stratejisinin, Bitcoin başına değeri ve toplam varlık miktarını sürekli artırmak olduğu dile getirildi. Yine de, kısa vadede piyasa şartları gerektirdiğinde Bitcoin satışı gibi hamlelerle esnek bir yönetim anlayışı benimsedikleri aktarıldı.

Saylor, Bitcoin satışının şirketin temettü ödemeleri üzerindeki vergisel etkisinin olmayacağını ve temettülerin “anapara iadesi” şeklinde vergilendirilmesini beklediklerini belirtti.

Mini sözlük: Michael Saylor, Strategy şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Şirket, özellikle büyük çaplı Bitcoin alımları ile kurumsal yatırımcılar arasında öne çıkıyor.

STRC temettü değişikliği ve diğer ürünlere etkisi

Şirket yöneticileri, yatırımcıların öne çıkan sorularını, portföylerinde yer alan STRC kodlu teminatlı kredi ürünü üzerinden yanıtladı. Saylor, hedeflerinin STRC’nin 100 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmesini desteklemek olduğunu söyleyerek, bu amaç doğrultusunda STRC temettülerinin aylık yerine ayda iki kez ödenmesi için çalışma başlatıldığını belirtti. Ancak bu değişikliğin hissedarların onayına tabi olacağı da vurgulandı.

Şirket ayrıca ABD doları rezervi oluşturma ve temettü artırma adımlarıyla STRC’nin performansını güçlendirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra, öne çıkan bazı öncelikli borçlarını geri satın alarak bilanço dengesini iyileştirdiği ifade edildi.

Şirketin mevcut kredi ürünleri arasında STRF, STRD ve STRK da yer alıyor. Bazı yatırımcılar bu menkul kıymetlerin de geri çağrılıp çağrılmayacağını sorgulasa da, yöneticiler diğer ürünlerin piyasadan çekilmesinin planlanmadığını açıkladı. Dönüştürülebilir tahvillerin ise şirketin uzun vadeli borç yükümlülükleri arasında kaldığı ve zaman içinde emekliye ayrılacağı ifade edildi.

Şirketin CEO’su Phong Le, “Önceliğimiz STRC ürününü daha istikrarlı ve güçlü hale getirmek. Diğer ürünlerde şimdilik herhangi bir değişiklik düşünülmüyor,” diyerek ana odağın STRC ürünü üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Öte yandan, Michael Saylor CNBC’ye verdiği röportajda, uzun vadede Bitcoin’in 1 milyon dolarlık bir fiyata ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Bu beklentinin kurumsal talebe ve dijital kredi ürünlerinin yaygınlaşmasına dayandığını belirtti.

Şirket, genel olarak uzun vadede Bitcoin getirisi ve dijital kredi ürünlerindeki büyümeye odaklanmaya devam ediyor. Yöneticiler, yatırımcılara şirketin iş modeli üzerine düzenli bilgilendirme yapıldığını da ekledi.