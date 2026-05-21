Ethereum (ETH)

Ethereum için 1 milyar dolarlık yeni oluşum önerisi sonrasında vakıf tartışması alevlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Eski geliştirici Dankrad Feist, Ethereum’u destekleyecek 1 milyar dolarlık yeni bir yapı önerdi.
  • ⏩ Yönetim şeffaflığı, güçlü denetim ve topluluk odaklılık gündemde ön plana çıkıyor.
  • 🔁 Son aylarda vakıftan çok sayıda ismin ayrılması, tartışmaları büyütüyor.
  • 📊 $ETH şu anda 2.148,56 dolardan işlem görüyor.
Ethereum dünyasında dikkat çeken yeni bir tartışma başladı. Eski geliştiricilerden Dankrad Feist, Ethereum ekosistemini doğrudan destekleyecek, en az 1 milyar dolar sermayesi olan bağımsız bir yapı kurulmasını önerdi. Feist’in gündeme getirdiği bu teklif, Ethereum Vakfı üzerindeki yönetim ve finansman eleştirilerine yeni bir boyut ekledi.

Feist’ten iddialı öneri: 1 milyar dolarlık kaynak ve şeffaf yönetim

Dankrad Feist, X üzerinde yaptığı paylaşımda, Ethereum’la ekonomik olarak uyumlu ve topluluğa karşı doğrudan hesap verebilen bir kurumun gerekliliğine dikkat çekti. Ona göre, kurulacak yeni yapının asıl görevi hem ETH fiyatının desteklenmesi hem de ağın uzun vadeli gelişimi olmalı.

Feist, bu kurumun yönetiminde güçlü denetim yetkisi olan bir kurul bulunmasını ve şeffaflık ilkesinin ön plana çıkmasını savundu. Ayrıca, en az 1 milyar dolarlık bir fonun oluşturulması gerektiğini, operasyonların ise staking gelirleriyle sürdürülebileceğini belirtti.

Dankrad Feist, topluluğa karşı sorumlu ve Ethereum ile ekonomik olarak aynı doğrultuda ilerleyen yeni bir kuruluşun, ağın sürdürülebilirliği için kritik olduğunu vurguladı.

Bu çağrı, Ethereum Vakfı’nın şu an sahip olduğu doğrudan ekonomik bağların yetersiz olduğuna yönelik tartışmaları yeniden canlandırdı. Vakfın elinde bulunan ETH miktarının, mevcut toplam arzın yalnızca %0,1’inin altına düştüğü paylaşıldı.

Mini sözlük: Staking geliri, eldeki kripto paraların ağa kilitlenerek blok doğrulamadan pay edinmek ve bunun karşılığında ödül almak anlamına gelir. Ethereum’da staking, ağın güvenliğine katkı sağlayan önemli bir mekanizmadır.

Ethereum Vakfı’ndaki ayrılıklar ve topluluk baskısı

Son dönemde Ethereum Vakfı’ndan ayrılan isimlerin sayısı artarken, topluluk içindeki memnuniyetsizlik de dikkat çekiyor. Feist, geçtiğimiz yıl vakıftan ayrılarak Tempo isimli başka bir Layer 1 ağına katıldı. Feist, Ethereum’da Layer 2 ölçeklenme stratejisini temelden etkileyen Danksharding tasarımının ortak geliştiricisi olarak biliniyor.

Ayrıca, Ethereum’un gaz limitini radikal biçimde artırmayı hedefleyen EIP-9698 gibi teknik önerilerde de adı öne çıkıyor. Geçmişte stratejik danışman olarak vakıfta görev yapan Feist’in önerisi, kripto camiasında yankı buldu.

Vakıftan ayrılan diğer önemli isimler arasında eski araştırmacı Danny Ryan ile bu hafta istifalarını açıklayan Carl Beek ve Julian Ma da bulunuyor. Danny Ryan, sonrasında Etherealize adlı kurumu kurarak kurumlara yönelik Ethereum tanıtım çalışmaları yürütüyor. Vakıftaki istifaların artması, liderlik ve strateji tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Piyasada ve toplulukta yankılar

Feist’in önerisi, Ethereum ağının uzun vadeli vizyonu üzerinde topluluk içinde hararetli tartışmalara neden oldu. Birçok topluluk üyesi Feist’i ağ gelişiminde önemli bir isim olarak görüyor.

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin de Feist’in katkılarını daha önce “müthiş” olarak tanımlamış, onun teknik vizyonunun büyük değer sağladığını belirtmişti.

Pazarda da bu gelişmelerin etkileri hissedildi. Ethereum’un piyasa değeri 250 milyar doları aşarken, ETH’nin fiyatı son verilere göre 2.148,56 dolar seviyesindeydi.

Oluşum/KurumFon MiktarıYönetim YapısıEkonomik Uyum
Ethereum Vakfı< %0,1 ETH arzıVakıf yönetimiSınırlı
Feist’in önerdiği yeni yapı1 milyar dolar ve üzeriGüçlü denetim ve topluluğa açıkYüksek

CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre, Ethereum (ETH) 2.148,56 dolardan işlem görüyordu.

Feist’in önerisi, şimdilik X üzerinde kamuoyuna açık bir çağrı olarak kalırken, Ethereum Vakfı’nda son dönemde yaşanan ayrılıklar tartışmaları canlı tutmayı sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

