L2BEAT, Lighter’ın acil çıkış güvenliğini bağımsız doğrulama ile güçlendirdi

Ethereum üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa Lighter, Layer 2 ağında kullanıcı fonları için uzun süredir tartışılan bir güven sorununu L2BEAT’in yaptığı bağımsız doğrulama ile önemli ölçüde geride bıraktı. L2BEAT, dağıtık defter ve blokzincir araştırmalarıyla bilinen bağımsız bir organizasyon. Kurum, Lighter’ın acil çıkışlar için oluşturduğu zero-knowledge (ZK) devrelerin kaynak kodunu ilk kez baştan sona yeniden inşa ederek, Ethereum üzerinde çalışan akıllı sözleşmeyle tamamen uyumlu olduğunu teyit etti.

Lighter kullanıcıları için ne değişti?

Geçmişte, Lighter’ın “desert mode” adı verilen acil çıkış devrelerine ilişkin kaynak kodunun kamuyla paylaşılmaması dikkat çekiyordu. Bu durum, kullanıcıların kendi başlarına fonlarını çekmek istemeleri halinde tamamen ekipten gelecek yardıma bağımlı kalmasına yol açıyor, merkeziyetsizlik ilkesini zedeliyordu. Artık kullanıcılar, ekipten veya herhangi üçüncü bir taraftan bağımsız şekilde kendi bilgisayarlarında devreleri yeniden üretebilecek ve gereken ZK kanıtlarını oluşturabilecek.

Mini sözlük: Zero-knowledge proof (ZK kanıtı); bir bilginin doğruluğunu açıklamadan ispatlamaya yarayan, gizliliği koruyan gelişmiş bir kriptografik yöntemdir. Kripto para sektöründe, hesap bakiyeleri veya işlem geçmişi gibi kişisel verileri üçüncü kişilere açmadan doğrulama yapılmasına olanak tanır.

Kullanıcılar, “build_circuits.sh” komut dosyasını çalıştırarak tüm devre katmanlarını bağımsızca oluşturabiliyor. Ortaya çıkan doğrulayıcı akıllı sözleşme, Ethereum’un Layer 1 zincirinde hali hazırda çalışan kontratla bire bir tutarlılık sunuyor. Bu sayede, ani bir kapanma ya da ekip tarafından müdahale gerektiren durumlarda, kullanıcılar yine de fonlarına erişebilecek.

Acil çıkışlarda şeffaflık sorunu nasıl ortadan kalktı?

L2BEAT ekibi tarafından zorlu denetimlerden geçirilen devre kaynakları ve derleme adımları herkesin erişimine açıldı. Böylece, isteyen herkes aynı süreci tekrar ederek doğrulama yapabiliyor. L2BEAT normalde, Layer 2 ağlarının güvenliğini ve merkeziyet düzeyini analiz etmek için akıllı sözleşmelerin “orijinallik” testi gibi teknik prosedürleri de içeren “ZK Catalog” adlı veri tabanını işletiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, Nisan 2026’ya kadar desert mode kaynak kodlarının açıklanmamış olması, Layer 1 üzerinden tam fon çıkışı yapmak isteyen kullanıcılar için ciddi risk anlamına geliyordu. Yeterli şeffaflık sağlanmadan, acil durumda doğru bir ZK kanıtı üretebilmek mümkün değildi ve kullanıcının parası Layer 2 ağı üzerinde kilitli kalabilirdi.

L2BEAT ekibi, yapılan denetimin ardından artık acil çıkış mekanizmasının özgür çalıştığını vurguladı. Bunun en kritik sonucu, daha önce sadece geliştirici ekibine duyulan kör güvenin ortadan kalkmış olması şeklinde değerlendiriliyor.

Lighter ve Layer 2 güvenliği neden önemli?

Lighter, sürekli vadeli işlem imkanı sunan merkeziyetsiz bir ticaret platformu olarak Ethereum ekosisteminde yer alıyor. Özellikle gelişmiş işlem katmanları ve hızlı transfer avantajlarıyla öne çıkan Layer 2 ağlarının, güvenliği doğrudan zincir dışı teknik çözümlere dayanıyor. Lighter tarafında, her işlem için sıfır bilgi kanıtlı doğrulamalar mevcut. Ancak bu işlemler acil bir durumda, yani sequencer devre dışı kaldığında ya da işlemler engellendiğinde, “desert mode” üzerinden güvenli fon çıkışına izin verecek şekilde tasarlandı.

Yeni dönemde, geliştirici ekip tarafından açıklanan kaynak kodunun topluluk ve bağımsız denetçiler tarafından denenip onaylanabilmesi, Layer 2 ağlarının şeffaflığı ve merkeziyetsizlik vizyonu açısından büyük bir adım şeklinde öne çıkıyor. Özellikle fonların güvenliğine endişeyle yaklaşan kullanıcılar için önemli bir gelişme yaşanmış oldu.

L2BEAT’in bağımsız doğrulama süreciyle kullanıcıların, acil durumlarda kendi fonlarını “permissionless” yani izinsizce, doğrudan blockchain üzerinde çekebilmesi garanti altına alındı. Bu yenilik, merkeziyetsiz finans dünyasında güven bariyerlerinin ne şekilde aşılabildiğine dair önemli bir örnek sunuyor.