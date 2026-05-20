Strategy Inc. 843.738 BTC ile BlackRock’u geçip en büyük Bitcoin sahibi oldu

Kripto para piyasalarında belirleyici adımlar atan Strategy Inc., sahip olduğu Bitcoin miktarıyla kurumsal seviyede tarihi bir zirveye ulaştı. Şirket 2026 yılı başından bu yana toplamda 171.238 Bitcoin satın aldı. Bu sayı, aynı dönemde küresel çapta çıkarılan yaklaşık 62.000 Bitcoin’in neredeyse üç katı anlamına geliyor.

Rekor alımlar ve rekor stok

Şirketin 24.869 Bitcoin’lik son haftalık alımı, bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüklü ikinci haftalık satın alma oldu. Bu alım için toplam 2,01 milyar dolar harcandı ve coin başına ortalama 80.985 dolar ödendi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan resmi bildirimde, bu alımla birlikte Strategy Inc.’in elindeki toplam Bitcoin miktarının 843.738’e ulaştığı belirtildi. Böylece şirket, daha önce 817.000 civarında Bitcoin’i elinde tutan BlackRock’un spot Bitcoin ETF’sini geride bırakarak kurumsal alanın lideri konumuna yerleşti.

Şirket son bir haftada, madencilerin topluca ürettiğinden on kat fazla Bitcoin satın aldı. Bu, piyasada talebin arzı ciddi şekilde aştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Mini sözlük: Strategy Inc., ABD merkezli bir finans şirketidir ve özellikle son yıllarda yaptığı büyük ölçekli Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Şirket, STRC isimli öncelikli hisse senedi ihracı ile piyasadan büyük miktarda fon toplamakta ve bu kaynakla düzenli olarak Bitcoin alımları yapmaktadır.

StoneX Group’tan Mark Palmer’a göre, bu yıl kurumsal yatırımlar ve ETF’ler üzerinden yapılan Bitcoin birikiminin çoğunluğunu Strategy Inc. yönlendirdi.

Bitcoin fiyatı üç haftanın dibinde

Strategy Inc. sistematik şekilde Bitcoin alımı yapmaya devam etmesine rağmen, son haftalarda piyasadaki fiyat hareketleri olumsuz yönlü seyretti. Bitcoin, geçtiğimiz hafta yeniden 80.000 doların altına gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

20 Mayıs Çarşamba günü yaşanan düşüşle, Bitcoin’in bir günlük kaybı yüzde 4 ile 6 arasında gerçekleşti ve fiyat yaklaşık 76.593 dolara kadar indi. Hatta bu düşüş sırasında bir noktada, 77.000 dolar seviyesi de aşağı yönlü kırılmış oldu. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre Bitcoin bu dönemde 77.000 dolar civarında işlem görmeye başladı.

Enflasyon ve ETF çıkışları baskı oluşturdu

Ekonomik göstergeler ve ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, Bitcoin’e olan talebi kısa vadede olumsuz etkiledi. Özellikle ABD’de enflasyonun düşmemesi ve Fed’in faiz indirimi için aceleci davranmaması, yatırımcıların risk iştahını azalttı.

ABD 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 5,18 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,6 civarında kaldı. Bu gelişmeler, güvenli liman olarak görülen tahvil ve nakit varlıklara yönelimi artırırken, Bitcoin gibi riskli varlıklarda satış baskısını şiddetlendirdi.

Kurumsal yatırımcılar da aynı dönemde Bitcoin’den hızlı bir şekilde çıkış yaptı. Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonlarında (ETF) Mayıs ayının son haftasında toplamda 1 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti. Spot piyasadaki Bitcoin ETF’lerinde ise sadece bir günde 331 milyon dolar değerinde satış yaşandı.

Presto Research araştırmacısı Min Jung, bu çıkışların, faiz indirimi beklentisinin zayıflamasıyla kurumsal yatırımcıların kısa vadeli riskten uzaklaşmayı tercih ettiğine işaret etti.

Piyasa toparlanma arayışında

Tüm bu gelişmelere rağmen, Bitcoin piyasasında zaman zaman toparlanma sinyalleri de görülüyor. Satış dalgası sonrasında BTC fiyatı yeniden 77.000 doların üzerine çıktı. Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizinin 3,75 ile 4,0 aralığına gerilemesi halinde, dolar üzerindeki baskının azalacağı ve Bitcoin gibi riskli varlıklara tekrar yatırım akışının başlayabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, Bitcoin ağının temellerinde herhangi bir zayıflama bulunmuyor. Ancak küçük yatırımcı güvenindeki sarsılma nedeniyle piyasa, 74.000 dolar desteği üzerinde kalmayı kritik eşik olarak takip ediyor.

Yatırımcılar yeni bir yükseliş ivmesine girilebilmesi için ya enflasyonun belirgin şekilde yavaşlamasını ya da ABD tahvil piyasasında volatilitenin azalmasını bekliyor. Aksi halde, ETF’lerden yaşanan fon çıkışları kısa vadede Bitcoin’de dalgalı bir seyri gündemde tutacak.