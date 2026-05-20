Hester Peirce kasımda Regent Üniversitesi’nde ders vermeye başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) iki dönem komiserlik yapan Hester Peirce, kasım ayından itibaren Regent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev alacak. “Kripto Anne” lakabıyla sektörde tanınan Peirce, aynı zamanda SEC’in kripto para görev gücünü de yönetti.

SEC’de boşalan koltuklar ve yeni dönemin etkileri

Peirce’in SEC’deki görev süresi resmi olarak Haziran 2025’te sona eriyor. Ancak ABD yasalarına göre, komiserler yerlerine yeni bir atama yapılmazsa yaklaşık 18 ay kadar görevde kalmaya devam edebiliyor. Peirce’in ayrılığı sonrası SEC’de yalnızca iki Cumhuriyetçi komisyon üyesi kalacak; bunlar Mark Uyeda ve Komisyon Başkanı Paul Atkins olacak.

Demokrat komisyon üyesi Caroline Crenshaw ise ocak ayında kurumdan ayrılmış ve onun yerine de henüz bir atama yapılmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut durumda iki kuruma da yeni komiser adaylarını henüz açıklamadı.

Mini sözlük: SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), ABD’de borsa ve menkul kıymetler piyasalarını denetleyen ve regüle eden devlet kurumudur. CFTC (Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu) ise, vadeli emtia piyasalarının regülasyonundan sorumludur ve son yıllarda kripto varlıklar üzerindeki denetim yetkisi de tartışma konusu olmuştur.

Peirce’in yeni görevindeki odak alanları

Regent Üniversitesi yaptığı açıklamada, Peirce’in federal düzeyde davalar, menkul kıymet regülasyonu ve dijital varlıklar gibi alanlarda okulun akademik çalışmalarını geliştirmeye katkı sunacağını belirtti. Peirce’in sektördeki deneyimiyle özellikle dijital varlık hukuku konularında önemli bir destek vermesi bekleniyor.

SEC ve CFTC’de yeni atama beklentileri

ABD’de kripto piyasalarının düzenlenmesinden sorumlu olan SEC ile CFTC, Trump yönetiminde yeni bir yol haritası belirledi. Yıl başından bu yana SEC, kripto şirketleriyle ilgili kimi incelemeleri ve yaptırım adımlarını geri çekti. CFTC Başkanı olarak görev yapan ve yine Trump tarafından atanan Michael Selig ise, düzenleyici kurumların birlikte çalışacağını belirtmişti.

Öte yandan, Kongre’de gündemdeki “CLARITY Act” adlı piyasa yapısı yasasının yürürlüğe girmesi halinde, kripto piyasalarının denetim sorumluluğunun önemli bir bölümü SEC’den CFTC’ye geçebilir. Söz konusu düzenleme yasalaştığında, CFTC’nin kripto üzerinde daha etkili ve belirleyici bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Şu an CFTC’de yalnızca Michael Selig başkan olarak görev yapıyor ve kurumun tam kapasiteyle çalışması için beş üyeden oluşması gerekiyor. SEC’de de komiser sayısı Pierce’in ayrılmasıyla beşten ikiye düşecek. Trump yönetimi ise bu iki kurum için yeni aday isimleri henüz açıklamış değil.

Peirce kimdir?

Hester Peirce, 2018’de dönemin başkanı Donald Trump tarafından SEC komiserliğine atanmış ve 2020’de ikinci dönemi için onay almıştı. Daha önce, Başkan Barack Obama yönetiminde de aday gösterilmiş ancak Senato tarafından görevlendirilmemişti. Peirce, kripto paralara yönelik yapıcı yaklaşımı ve regülasyonlara dair “açık kurallar” çağrısı ile öne çıkıyor. Sektörde “Kripto Anne” lakabıyla oldukça tanınıyor.