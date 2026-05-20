Missouri CoinFlip’e rekor ceza davası açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Missouri CoinFlip’e karşı 1,8 milyon dolarlık dolandırıcılık davası açtı.
  • ABD’de kripto ATM’lerine yönelik düzenleme ve yasak talepleri artıyor.
  • Bitcoin Depot iflas koruması başvurdu, sektör risk altında.
  • ⚡ Kripto ATM’lerindeki güvenlik sorunları sektör için kritik gündem oldu.
Missouri Eyaleti, kripto para ATM operatörü CoinFlip’in arkasındaki şirket olan GPD Holdings aleyhine dolandırıcılığa göz yummak ve bu süreçten maddi kazanç elde etmek iddiasıyla dava açtı. Missouri Başsavcısı Catherine Hanaway’in ofisinden yapılan açıklamada, CoinFlip’in kripto ATM’leri aracılığıyla özellikle yaşlılar ve gazileri hedef alan dolandırıcılık olaylarına katkı sağladığı iddia edildi.

Geçen aralık ayında Missouri’de Bitcoin Depot dahil olmak üzere çeşitli kripto ATM şirketlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı. Bitcoin Depot geçtiğimiz günlerde iflas başvurusu yapmıştı. Başsavcılık tarafından yürütülen incelemeler kapsamında CoinFlip’in, Missouri Eyaleti’nde 136, ABD genelindeyse toplamda 4.229 ATM işlettiği bildirildi.

Dava talepleri ve CoinFlip’in rolü

Başsavcılık ofisi, CoinFlip’in uygulamalarının Missouri’nin Ticari Uygulamalar Yasası’nı ihlal ettiğinin mahkeme kararıyla tescil edilmesini istiyor. Ayrıca CoinFlip’in Missouri’de faaliyet göstermesinin durdurulması, beş yıl boyunca gerçekleşen ihlaller başına 1.000 dolar olmak üzere toplamda 1.826.000 dolara kadar hukukî ceza ve mağdur tüketicilere geri ödeme talep ediliyor.

CoinFlip’e karşı açılan dava ile ilgili yapılan açıklamada, “Başsavcılığımız, CoinFlip’in pratiklerinin Missouri Ticari Uygulamalar Yasası’nı ihlal ettiğinin tescilini talep ediyor; ayrıca şirketin Missouri’deki faaliyetlerinin durdurulmasını, her ihlal için 1.000 dolar ceza ve mağdurlara tazminat ödenmesini istiyoruz,” ifadelerine yer verildi.

ABD’de son dönemde CoinFlip ve Bitcoin Depot gibi ATM operatörleri sıkça yerel otoritelerin hedefi oluyor. Birçok eyalet ve belediye, bu tür ATM’lere yönelik düzenleyici kısıtlamalar ya da doğrudan yasaklar getirmek için adımlar atıyor.

Bitcoin Depot iflas etti, düzenlemeler sertleşiyor

Kripto ATM sektöründe önemli bir oyuncu olan Bitcoin Depot, geçtiğimiz haftalarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu 12 Mayıs tarihli belgede, şirketin faaliyetlerini devam ettirme konusunda ciddi şüphelerin bulunduğunu, özellikle 2025’in son çeyreğinde ödenmesi gereken yüksek meblağlı hukuki yükümlülüklerin ve devam eden davaların finansal risk oluşturduğunu belirtti.

Bitcoin Depot, dünya genelinde 9.000’in üzerinde kripto ATM’siyle faaliyet gösteriyordu ve sektörün en büyüklerinden biri olarak öne çıkıyordu. Kısa süre önce ABD’de kendi isteğiyle iflas koruması başvurusunda bulundu.

Mini sözlük: Kripto ATM’si, kullanıcıların nakit para ile kripto para alıp satmasına olanak tanıyan fiziksel kiosklardır. Geleneksel ATM’lerden farklı olarak, genellikle banka hesabı gerektirmez ve işlemler doğrudan dijital cüzdanlara yapılır.

ABD’de ATM tartışmaları sürüyor

Amerika’da bazı eyaletler ve belediyeler, kripto ATM’lerinde artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle bu hizmetlerin yasaklanması ya da kısıtlanması gündemini tartışıyor. En son Minnesota eyaleti, dolandırıcılık raporlarının artması sonrası kripto kiosklara yönelik kapsamlı bir yasak olasılığını değerlendirmeye aldı.

Kripto ATM operatörlerinin regülasyona tabi tutulması konusu, sektörün önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği açısından önem taşıyor. Hem kullanıcıların korunması hem de dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla birçok düzenleyici kurum harekete geçmiş durumda.

Cointelegraph’ın haberine göre CoinFlip, dava hakkında yorum yapmak istemedi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

