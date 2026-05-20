Trump Media, spot Bitcoin ETF planından artan rekabet ve düşük ücretler nedeniyle vazgeçti

Trump Media & Technology Group’un Bitcoin ve Ethereum spot ETF planlarını rafa kaldırdığı kesinleşti. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruları geri çekmesi, sektörde dikkat çekti. Analistlere göre, pazarın giderek daha kalabalık hale gelmesi ve ücretlerin belirgin şekilde düşmesiyle birlikte, yeni bir ürünün başarı şansı azalmıştı.

Pazarın sıkışması ve ücret rekabeti

Analistler, Truth Social platformuyla öne çıkan Trump Media’nın özellikle son aylarda ETF alanında ciddi rakiplerle karşı karşıya geldiğini belirtiyor. Özellikle Wall Street’in önde gelen finans kuruluşlarını da içeren yeni ETF projeleri, ücretleri tabana çekti. Morgan Stanley kısa süre önce sadece 14 baz puanlık bir ücretle Bitcoin ETF’sini piyasaya sürdü. Bu seviyedeki bir rekabet ortamında, yeni gelen ürünlerin tutunabilmesi için daha düşük ücret sunma baskısı giderek arttı.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, doğrudan Bitcoin fiyatına endekslenen ve yatırımcının dolaylı olarak Bitcoin’e sahip olmasını sağlayan borsa yatırım fonudur. Bu ürünler, dijital varlık piyasasını geleneksel finans dünyasıyla buluşturmayı amaçlar.

Şirketten yapılan resmi açıklama

Trump Media yönetimi, süreci yatırımcılara uygun yeni ürünler inşa etmek için bir “yapısal sıfırlama” olarak tanımladı. Ancak ETF piyasasını yakından takip eden uzmanlar, bu gerekçeden çok, rekabet baskısının etkili olduğu görüşünde birleşiyor.

Analistlerden eleştiriler ve alternatifler

Bloomberg Intelligence analistlerinden James Seyffart, şirketin geri çekilme hamlesinde resmi açıklamayla çelişen başka sebeplerin olabileceğini vurguladı. Ağ paylaşımlarında, fonun yapısına dair yapılan teknik vurguların sektörde zaten bilinen detaylar olduğunu ve asıl nedenin rekabet koşulları olduğunu ifade etti.

“Tabii ki 1933 Yasası kapsamında hazırlanan bir ürünle 1940 Fonu farklıdır; ancak herkes bu ayrımı biliyor. Bana sorarsanız asıl konu pazarın doyması,” diye görüş bildirdi.

Trump Media’nın ilerleyen dönemde, daha esnek portföy imkanı tanıyan ve türev ürünlerle yönetilen 40 Yasası tipi kripto fonlarına yönelebileceği de ihtimal dahilinde görülüyor. Bu tarz ürünler, klasik spot ETF’lerden ayrışarak alternatif stratejilere alan açabiliyor.

ETF Türü Ücret Seviyesi Piyasadaki Rekabet Fon Stratejisi Spot Bitcoin ETF 14-30 baz puan Çok yüksek Doğrudan Bitcoin fiyatı 40 Yasası Kripto ETF Değişken Orta Türev, aktif yönetim, gelir odaklı

Gözlemcilerle piyasadan gelen yorumlar

Trump Media’nın fonlarına ilgi beklenen düzeyde olmadı. Şirketin getirdiği ilk beş ETF, 2025 sonundan itibaren toplamda yalnızca 30 milyon dolarlık yatırım çekebildi. NovaDius Wealth Management Başkanı Nate Geraci’ye göre, beklenen ilginin oluşmaması sonraki açılımlara dair şirketi temkinli davranmaya itti.

Ücret savaşı, sadece yeni katılımcılar için değil, mevcut emtialar için de baskı oluşturuyor. Eric Balchunas, bu ücret seviyesinin altına inilemeyecekse yeni fonların cazibesini yitirdiğine dikkat çekti.

“Morgan Stanley’nin ETF’si piyasaya girdikten sonra, Truth Social ekibine 14 baz puanın altı telaffuz edilemeyecekse hiç girmemeleri gerektiği söylenmiş olabilir. Aksi takdirde, yatırımcılar tercih etmeyecek ve bu şirketin prestiji sarsılabilir,” şeklinde görüş belirtti.

Bazı sektör izleyicileri, Trump ailesinin kripto piyasalarındaki faaliyetlerinin siyasi açıdan mercek altına alınmasının çekilmede etkisi olabileceğini ileri sürse de, James Seyffart bu görüşe katılmadığını belirtti.