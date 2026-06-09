Lekker Capital CIO’su Quinn Thompson, bitcoin ve teknoloji hisselerinde yaz ayları öncesi risklerin arttığını söyledi

Lekker Capital Yatırım Direktörü Quinn Thompson, yaz aylarına girilirken kripto para piyasasında uyarı işaretlerinin güçlendiğini belirtti. Thompson’a göre fonu kripto varlıklarda düşüş beklentisini koruyor. Bu görüşün arkasında ise dijital varlık hazinesi olarak tanımlanan DAT yapılarıyla ilgili süren soru işaretleri, Strategy’nin imtiyazlı hissesi STRC hakkında netleşmeyen başlıklar ve kuantum bilişimin Bitcoin’in güvenlik modeline etkisine ilişkin endişeler yer alıyor.

Kripto piyasasında baskı artıyor

Thompson, zayıflayan likidite koşulları ve yoğun satış baskısının da tabloyu ağırlaştırdığını savundu. Ona göre bu etkenler, Bitcoin ile teknoloji hisseleri arasındaki farkın son dönemin en belirgin ayrışmalarından birine dönüşmesine yol açtı. Teknoloji sektörünün geniş bir bölümünde direnç sürerken kripto varlıkların belirgin şekilde geride kaldığına dikkat çekti.

Thompson, piyasada yapısal sorunların biriktiğini, zayıf likidite ve satış baskısıyla birlikte Bitcoin’in teknoloji hisselerine kıyasla son dönemde belirgin biçimde zayıf kaldığını aktardı.

Mini sözlük: DAT, şirketlerin bilançolarında dijital varlık tutmasına dayalı hazine yaklaşımını ifade eder. STRC ise haberde anılan Strategy bağlantılı bir imtiyazlı hisse yapısıdır; imtiyazlı hisseler genelde adi hisselere göre farklı temettü ve öncelik hakları taşır.

Lekker Capital, makro piyasalar ve dijital varlıklar üzerine işlemler yapan bir yatırım firması olarak biliniyor. Thompson’ın değerlendirmesi yalnızca kriptoyla sınırlı kalmadı; daha geniş sermaye piyasalarında da benzer bir sıkışma riski gördüğünü ifade etti.

IPO dalgası ve sermaye rekabeti

Thompson’a göre SpaceX, Anthropic ve OpenAI gibi çok büyük halka arzların gündeme gelmesi, yatırımcı sermayesinin trilyonlarca dolarlık bölümünü emebilir. Bu durumun piyasada likiditeyi azaltabilecek bir unsur olduğu görüşünü dile getirdi. Özellikle Nasdaq içinde yaygın yükselişe karşın Magnificent Seven grubunun daha zayıf bir performans göstermesini dikkat çekici bir sinyal olarak değerlendirdi.

Ona göre sağlıklı yükseliş dönemlerinde piyasanın lider hisseleri endeksi sürükler. Ancak mevcut tabloda endeks kazançlarının önemli bölümü, ilk yükselişi başlatan büyük bulut ve platform şirketlerinden çok yarı iletken ve yapay zeka tedarik zinciri şirketlerinden geliyor.

Thompson, büyük halka arzların yatırımcı ilgisi ve sermaye için doğrudan rekabet yaratacağını, bunun da hem yapay zeka liderleri hem de genel piyasa için ileride zorlu bir zemin oluşturabileceğini vurguladı.

Yapay zeka harcamaları teknoloji devlerini zorluyor

Thompson, büyük teknoloji şirketlerinin karşı karşıya olduğu baskının arttığını söyledi. Yapay zeka odaklı yüksek sermaye harcamalarının serbest nakit akışını zorladığını, borç seviyelerini yukarı çektiğini ve hisse geri alımlarını sınırladığını ifade etti.

Buna karşılık harcamaların azaltılmasının da ayrı bir risk oluşturduğunu belirtti. Çünkü böyle bir adım, daha geniş teknoloji cephesini destekleyen yarı iletken ve yapay zeka altyapısı temasını zayıflatabilir. Thompson, bu nedenle önümüzdeki dönemde hem yapay zeka odaklı büyük şirketler hem de genel piyasa açısından kolay bir tablo görmediğini kaydetti.

Değerlendirmesinde öne çıkan ana başlık, yeni halka arz arzının piyasadaki mevcut sermaye ile yatırımcı dikkatini paylaşmak zorunda kalacağı oldu. Thompson’a göre bu rekabet, zaten baskı altındaki kripto varlıklar ve teknoloji hisseleri için ek bir sınama yaratabilir.