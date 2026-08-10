Bitcoin’de aktif adres verisi 2018 benzeri dip sinyali üretiyor

Bitcoin 60 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken zincir üstü veriler dikkat çeken bir benzerliğe işaret etti. Aktif adres sayısındaki hareket, ağ katılımının 2018 ile 2019 ayı piyasası geçiş döneminde görülen seviyelere yaklaştığını ortaya koydu. Buna karşın teknik görünümde kesin bir toparlanmadan söz etmek için direnç bölgesinin aşılması gerekiyor.

Aktif adreslerde tarihsel benzerlik

Verilere göre aktif adreslerin 30 günlük üssel hareketli ortalaması 609 bin 700 seviyesine, 100 günlük üssel hareketli ortalaması ise 622 bine kadar geriledi. Her iki ortalama da bu düşüşün ardından yeniden yukarı yöneldi. Böylece ağ etkinliği yeniden 600 bin adres bandına yerleşti.

Benzer bir tablo 2018 ile 2019 döneminde görülmüştü. O süreçte 100 günlük ortalama yaklaşık 605 bin 400 aktif adreste dip yaparken, 30 günlük ortalama 570 bin 700 seviyesine kadar inmişti. Bitcoin fiyatı ise toparlanma evresine geçmeden önce yaklaşık 3 bin 200 doları görmüştü.

Aktif adres ortalamalarının tarihsel olarak düşük bölgelere indikten sonra yeniden yükselmesi, ağ katılımındaki zayıflamanın durmuş olabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin, blokzincir üzerinde çalışan ve merkezi bir otoriteye bağlı olmayan en büyük kripto para olarak biliniyor. Bu nedenle aktif adres verisi, ağın kullanım eğilimini izlemek isteyen analistler tarafından yakından takip ediliyor.

Fiyatta toparlanma var, direnç baskısı sürüyor

Fiyat cephesinde Bitcoin son dönemde 58 bin 500 dolar civarındaki dipten toparlanarak 64 bin 900 dolar çevresinde işlem görüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yeniden kazanılmış olması teknik görünüm açısından sınırlı da olsa olumlu kabul ediliyor. Grafikte 64 bin 247 dolar ve 63 bin 346 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Göreceli güç endeksi de 54,6 düzeyine toparlandı. Bu seviye ivmenin nötr bölgenin hafif üzerine geçtiğini gösterse de genel eğilimin tamamen değiştiğini doğrulamıyor. Daha büyük hareketli ortalamalar olan 66 bin 819 dolar ve 72 bin 193 doların halen fiyatın üzerinde bulunması, yukarı yönlü hareketin önünde güçlü bir direnç alanı olduğuna işaret ediyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 64.900 dolar Yakın destek 64.247 dolar İkinci destek 63.346 dolar Kısa vadede izlenen direnç 66.819 dolar Ana direnç bölgesi 72.193 dolar

Veri tek başına alım sinyali oluşturmuyor

Aktif adres verisindeki benzerlik, Bitcoin’in 2019’dakine benzer bir sıçrama yapacağı anlamına gelmiyor. İşlem davranışındaki değişimler, borsa hareketleri, toplu işlem yöntemleri ve ağın kullanım biçimindeki farklılıklar bu göstergenin seyrini etkileyebiliyor. Bu nedenle yalnızca mutlak seviyeden çok, göstergenin yönü daha önemli görülüyor.

Mevcut tablo, tek başına bir alım sinyalinden çok olası bir dip oluşumuna işaret ediyor; teknik görünümün belirgin biçimde güçlenmesi için 66 bin 800 dolar ile 72 bin 200 dolar aralığındaki direnç bölgesinin aşılması gerekiyor.

Son veriler ağ etkinliğinde artışa, fiyatta ise dengelenme çabasına işaret ediyor. Yine de daha güçlü bir teknik teyit için Bitcoin’in önce 66 bin 800 doların, ardından 72 bin dolar bölgesinin üzerine yerleşmesi gerekecek.