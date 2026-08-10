SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyon %7 arttı

Shiba Inu, spot ve türev piyasalarda yeniden ivme kazandı. Piyasa verileri, yatırımcı ilgisinin son günlerde toparlandığını gösterirken, özellikle vadeli işlem tarafındaki hareketlilik dikkat çekti. Fiyatın yeniden artıya dönmesiyle birlikte kısa vadeli görünümde daha yapıcı bir tablo oluştu.

Vadeli işlemlerde hareketlilik öne çıktı

Coinglass verilerine göre SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyon hacmi son 24 saatte %7 yükseldi. Aynı veri seti, toplam açık pozisyon miktarının 10 trilyon SHIB eşiğine yeniden yaklaşarak 10 Ağustos Pazartesi günü 9,90 trilyon SHIB seviyesine ulaştığını gösterdi. Coinglass, kripto türev piyasalarına ilişkin açık pozisyon, tasfiye ve hacim verileri sunan yaygın bir veri platformu olarak biliniyor.

Coinglass verileri, SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyonun son 24 saatte %7 artarak 9,90 trilyon SHIB’e yükseldiğini ortaya koyuyor.

Açık pozisyondaki yükseliş, genellikle vadeli işlem piyasasına yeni sermaye girişine işaret ediyor. Son bir günde görülen belirgin artış da, önceki günlerdeki sert dalgalanmanın ardından yatırımcıların SHIB türev piyasasına yeniden yöneldiğini düşündürüyor.

Fiyat yeniden kritik eşiğe yaklaştı

Vadeli işlem piyasasındaki toparlanma, SHIB fiyatının uzun süren zayıf seyrin ardından denge arayışına girdiği bir döneme denk geldi. Token, 0.000005 dolar seviyesini yeniden kazanma çabası verirken, türev taraftaki canlanma da bu süreci destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

Gösterge Seviye Açık pozisyon değişimi %7 artış Toplam açık pozisyon 9,90 trilyon SHIB Anlık fiyat 0.0000047 dolar Kritik seviye 0.000005 dolar

Shiba Inu, haberin hazırlandığı sırada 0.0000047 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte %1,67 yükseldi. Bu artış sınırlı kalsa da, fiyatın yeniden yeşil bölgeye geçmesi piyasada daha güçlü bir hareket ihtimalini gündemde tuttu.

Analistler 0.000005 dolar seviyesini izliyor

Piyasa uzmanları, vadeli işlemlerdeki güçlü seyrin korunması halinde SHIB’in daha belirgin bir fiyat toparlanmasına yönelebileceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda 0.000005 dolar seviyesi kısa vadede en önemli eşiklerden biri olarak izleniyor.

Analistler, vadeli işlemlerdeki ivmenin korunması ve 0.000005 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde SHIB’te daha güçlü bir toparlanma görülebileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, türev piyasadaki artan ilginin kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği, açık pozisyon büyüklüğünün önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğine ve fiyatın kritik direncin üzerine yerleşip yerleşemeyeceğine bağlı olacak.