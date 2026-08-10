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SHIBA INU (SHIB)

SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyon %7 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyon son 24 saatte %7 arttı.
  • 📈 Toplam açık pozisyon 10 Ağustos itibarıyla 9,90 trilyon SHIB'e ulaştı ve $SHIB’de ilgi yeniden güç kazandı.
  • 💰 Fiyat 0.0000047 dolar civarında seyrederken piyasa 0.000005 dolar eşiğini izliyor.
  • 🧭 Analistler, vadeli işlemlerdeki ivme korunursa daha güçlü bir toparlanma bekliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, spot ve türev piyasalarda yeniden ivme kazandı. Piyasa verileri, yatırımcı ilgisinin son günlerde toparlandığını gösterirken, özellikle vadeli işlem tarafındaki hareketlilik dikkat çekti. Fiyatın yeniden artıya dönmesiyle birlikte kısa vadeli görünümde daha yapıcı bir tablo oluştu.

İçindekiler
1 Vadeli işlemlerde hareketlilik öne çıktı
2 Fiyat yeniden kritik eşiğe yaklaştı
3 Analistler 0.000005 dolar seviyesini izliyor

Vadeli işlemlerde hareketlilik öne çıktı

Coinglass verilerine göre SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyon hacmi son 24 saatte %7 yükseldi. Aynı veri seti, toplam açık pozisyon miktarının 10 trilyon SHIB eşiğine yeniden yaklaşarak 10 Ağustos Pazartesi günü 9,90 trilyon SHIB seviyesine ulaştığını gösterdi. Coinglass, kripto türev piyasalarına ilişkin açık pozisyon, tasfiye ve hacim verileri sunan yaygın bir veri platformu olarak biliniyor.

Coinglass verileri, SHIB vadeli işlemlerinde açık pozisyonun son 24 saatte %7 artarak 9,90 trilyon SHIB’e yükseldiğini ortaya koyuyor.

Açık pozisyondaki yükseliş, genellikle vadeli işlem piyasasına yeni sermaye girişine işaret ediyor. Son bir günde görülen belirgin artış da, önceki günlerdeki sert dalgalanmanın ardından yatırımcıların SHIB türev piyasasına yeniden yöneldiğini düşündürüyor.

Fiyat yeniden kritik eşiğe yaklaştı

Vadeli işlem piyasasındaki toparlanma, SHIB fiyatının uzun süren zayıf seyrin ardından denge arayışına girdiği bir döneme denk geldi. Token, 0.000005 dolar seviyesini yeniden kazanma çabası verirken, türev taraftaki canlanma da bu süreci destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

GöstergeSeviye
Açık pozisyon değişimi%7 artış
Toplam açık pozisyon9,90 trilyon SHIB
Anlık fiyat0.0000047 dolar
Kritik seviye0.000005 dolar

Shiba Inu, haberin hazırlandığı sırada 0.0000047 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte %1,67 yükseldi. Bu artış sınırlı kalsa da, fiyatın yeniden yeşil bölgeye geçmesi piyasada daha güçlü bir hareket ihtimalini gündemde tuttu.

Analistler 0.000005 dolar seviyesini izliyor

Piyasa uzmanları, vadeli işlemlerdeki güçlü seyrin korunması halinde SHIB’in daha belirgin bir fiyat toparlanmasına yönelebileceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda 0.000005 dolar seviyesi kısa vadede en önemli eşiklerden biri olarak izleniyor.

Analistler, vadeli işlemlerdeki ivmenin korunması ve 0.000005 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde SHIB’te daha güçlü bir toparlanma görülebileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, türev piyasadaki artan ilginin kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği, açık pozisyon büyüklüğünün önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğine ve fiyatın kritik direncin üzerine yerleşip yerleşemeyeceğine bağlı olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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