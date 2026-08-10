BNB 602 dolar direncini zorlarken SHIB ve SOL kritik eşikte bulunuyor

Kripto para piyasasında teknik görünüm dört büyük varlıkta farklı sinyaller veriyor. Shiba Inu kısa vadeli toparlanma çabasına rağmen ana düşüş trendinin dışına çıkamazken, Solana orta vadeli yapısını güçlendirebilmek için önemli bir direnç bölgesini aşmaya çalışıyor. Hyperliquid düzeltme sürecinin ardından uzun vadeli desteğinin üzerinde tutunuyor. BNB ise son günlerde ivme kazanarak dikkat çeken bir kırılım denemesi yapıyor.

Shiba Inu’da 0,00000500 seviyesi öne çıkıyor

SHIB, 0,00000462 dolar civarında işlem görüyor. Temmuzun son bölümünde oynaklık belirgin şekilde artsa da fiyat halen baskın düşüş trendi içinde kalıyor. Son yükseliş denemesine rağmen yapısal bir dönüş sinyali henüz netleşmiş değil.

Temmuz sonunda fiyat kısa süreliğine 0,00000500 bölgesinin üzerine taşınarak 0,0000058 dolara kadar çıktı. Ancak alıcılar bu kırılımı koruyamadı. Ardından gelen geri çekilme, fiyatı yeniden 0,00000497 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalamanın altına indirdi.

SHIB için 0,00000500 seviyesinin direnç olmaktan çıkıp destek haline gelmesi gerekiyor; aksi halde kısa vadeli ivme kalıcı bir yapısal güçlenmeye dönüşmeyebilir.

Aşağıda 0,00000446 ile 0,00000464 dolar arasında kısa vadeli bir destek alanı bulunuyor. Fiyatın 0,00000445 doların üzerinde kalması durumunda yeni bir toparlanma denemesi gündeme gelebilir. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde gözler 0,00000410 ile 0,00000420 dolar aralığındaki temmuz konsolidasyonuna çevrilebilir.

Solana 79 dolar eşiğini aşmaya çalışıyor

SOL, haziranda görülen 62 ile 63 dolar dip bölgesinden yükselerek 76,46 dolara ulaştı. Buna karşın günlük grafikte alıcıların önünde halen güçlü bir teknik engel yer alıyor. 78 ile 79 dolar aralığı, son haftaların en önemli mücadele alanı olarak öne çıkıyor.

Fiyat, 74,83 ve 75,38 dolardaki daha hızlı hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Bu tablo mevcut yükselişe teknik zemin sağlıyor. RSI göstergesi de 55,6 seviyesine yükseldi. Bu görünüm ivmenin alıcılar lehine hafifçe güçlendiğine işaret etse de güçlü bir kopuşun başladığını gösteren aşırı bir değer henüz oluşmadı.

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Buna rağmen 200 günlük hareketli ortalama 90,40 dolar civarında aşağı eğimli seyrini koruyor. Bu nedenle 79 doların üzerindeki bir kapanış, yeni bir ana yükseliş trendinden çok orta vadeli yapıda iyileşme anlamına gelebilir. Yukarıda 84 ile 86 dolar aralığı, ardından 90 ile 91 dolar bölgesi izleniyor. Aşağıda ise 74 ile 75 dolar bandı önem taşıyor.

Hyperliquid ve BNB’de kritik teknik bölgeler izleniyor

HYPE, 54,54 dolar seviyesinde çok katmanlı dirençlerle uzun vadeli destek arasında sıkışmış durumda. Haziran ve temmuz zirvelerinin ardından gelen düzeltmede fiyat 72 ile 76 dolar bölgesinden 52 dolara kadar geri çekildi. Şimdi 56 ile 57 dolar bandındaki hareketli ortalamalar ilk önemli engel olarak öne çıkıyor.

Varlık ayrıca 61,58 dolardaki daha güçlü hareketli ortalamanın altında kalıyor. Bu nedenle 57 doların geri alınması kısa vadeli görünümü destekleyebilir, ancak düzeltmenin sona erdiğine dair daha ikna edici işaret için 61 ile 62 dolar aralığının aşılması gerekiyor. Buna karşılık 200 günlük hareketli ortalama 50,69 dolarda yükselmeye devam ediyor. Bu desteğin korunması, daha geniş yapının kısa vadeli fiyat hareketine kıyasla daha sağlıklı kaldığını gösteriyor.

BNB’de 602 dolar üzerindeki günlük kapanış, orta vadeli momentumda anlamlı bir değişime işaret edebilir; ancak 645 ile 650 dolar bandı daha büyük teknik sınav olmayı sürdürüyor.

BNB ise 603,92 dolara yükselerek son aylardaki en güçlü kısa vadeli kurulumlarından birini sergiliyor. 602 ile 604 dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıkarken fiyat 584,41 ve 575,11 dolardaki hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Temmuz dibinden bu yana daha yüksek diplerin oluşması, toparlanmanın kademeli biçimde ilerlediğine işaret ediyor.

BNB’nin günlük RSI göstergesi 64,4 seviyesine çıktı ve aşırı alım eşiği olan 70’in altında kalmayı sürdürüyor. Buna karşın 200 günlük hareketli ortalama 646,66 dolar civarında aşağı yönlü eğimini koruyor. Bu nedenle 602 doların üzerinde kalıcılık sağlansa bile 620 dolar ve ardından 645 ile 650 dolar bölgesi aşılmadan daha geniş ölçekte güçlü bir yükseliş yapısından söz etmek zor görünüyor. Aşağıda ilk önemli destek 584 dolar, daha kritik eşik ise 575 dolar seviyesinde bulunuyor.