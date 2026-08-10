TRX’de yükselen üçgen, 0.334 dolar hedefini gündeme taşıdı

TRON’un yerel varlığı TRX, kısa vadeli fiyat görünümünde yukarı yönlü bir sinyal üretiyor. Dört saatlik grafikte oluşan yükselen üçgen formasyonu, fiyatın kritik direnç bölgesini aşması halinde yeni bir ivme kazanabileceğine işaret ediyor. Kurumsal tarafta süren alımlar da bu görünümü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Grafikte kritik direnç öne çıkıyor

TRX, haberin hazırlandığı sırada 0.3298 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 1.3 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 294.5 milyon dolar, piyasa değeri ise 31.29 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyattaki sınırlı artışa karşın teknik yapı, piyasada temkinli bir iyimserliğin korunduğunu gösteriyor.

Kripto analisti Alpha Crypto Signal, dört saatlik grafikte yükselen üçgen formasyonunun öne çıktığını belirtiyor. Bu yapı, yatay bir direnç bölgesinin altında giderek yükselen diplerle oluşuyor. Bu da alıcıların her geri çekilmede daha yüksek seviyelerden devreye girdiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Yükselen üçgen, teknik analizde yatay direnç ile yükselen diplerin birleştiği bir formasyondur. Genellikle alım baskısının arttığına işaret eder; ancak teyit için direncin üzerinde kalıcı kapanışlar aranır.

Alpha Crypto Signal, TRX’in dört saatlik grafiğinde yükselen üçgen oluştuğunu ve direncin üzerinde art arda kapanışların gelmesinin kırılımı teyit edebileceğini vurguluyor.

TRX şu aşamada bu bariyeri test ediyor. Olası bir yanıltıcı hareket riskini azaltmak için direnç seviyesinin üzerinde art arda dört saatlik mum kapanışları izlenecek. Bu senaryoda direncin desteğe dönüşmesi halinde 0.334 dolar seviyesi kısa vadeli hedef olarak öne çıkıyor. Buna karşılık dirençten gelecek bir reddin fiyatı bir süre daha yatay bantta tutabileceği değerlendiriliyor.

Tron Inc. alımlarını sürdürüyor

Kurumsal tarafta ise Tron Inc. ek TRX alımı yaptı. Şirket, ortalama 0.3304 dolar maliyetle 151,324 TRX satın aldığını açıkladı. Bu işlemle birlikte şirket hazinesindeki toplam TRX miktarı 709 milyon adedin üzerine çıktı.

Tron Inc., Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak dijital varlık hazinesini büyütme stratejisi izliyor. Şirket yönetimi, Tron DAT varlıklarını uzun vadede artırarak hissedar değerini desteklemeyi hedefliyor. Son alım da bu yaklaşımın devamı niteliğinde görülüyor.

Tron Inc., 151,324 TRX’i ortalama 0.3304 dolardan portföyüne eklediğini ve toplam TRX varlığını 709 milyonun üzerine taşıdığını açıkladı.

Gösterge Değer TRX fiyatı 0.3298 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 1.3 artış Son alım 151,324 TRX Ortalama alım fiyatı 0.3304 dolar Toplam hazine varlığı 709 milyonun üzerinde TRX Kısa vadeli hedef 0.334 dolar

Piyasa yönü için teyit aranıyor

Teknik olarak olumlu işaretler ve kurumsal birikime rağmen TRX’in hareketi henüz net bir kırılıma dönüşmüş değil. Daha geniş kripto piyasasında da benzer şekilde dengeli bir görünüm izleniyor. Bitcoin’in nötr seyri, TRX gibi büyük varlıklarda yön tayinini bir süre daha zorlaştırabilir.

Bu nedenle piyasada asıl odak, dört saatlik grafikte direnç seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanıp sağlanamayacağına çevrilmiş durumda. Olası yeni Tron Inc. alımlarının da yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.