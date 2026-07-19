Tron Inc, TRX varlıklarını artırırken CoinCodex 30 günde yükseliş öngörüyor

TRON ekosisteminin yerel varlığı TRX, kısa vadede yükseliş eğilimini koruyabileceğine işaret eden bir görünüm sergiliyor. Piyasadaki olumlu hava ve kurumsal alımlar, varlığın fiyat yapısını destekleyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. TRX son durumda 0.3253 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi 376.02 milyon dolar, piyasa değeri ise 30.86 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyat beklentisi ve piyasa görünümü

CoinCodex, TRX için önümüzdeki 30 güne ilişkin tahmininde fiyatın 0.3518 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu seviye, mevcut fiyata göre yaklaşık %8.83 oranında artışa işaret ediyor. Tahmin, kripto para piyasasında olumlu koşulların sürmesi halinde TRX’in yukarı yönlü ivmesini koruyabileceği beklentisine dayanıyor.

CoinCodex, TRX’in 30 gün içinde 0.3518 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte fiyat projeksiyonları, geçmiş verilere dayalı analiz modelleriyle hazırlanıyor ve kesinlik taşımıyor. Yatırımcıların bu tür öngörüleri değerlendirirken genel piyasa koşullarını ve oynaklık riskini birlikte izlemesi gerekiyor.

Tron Inc alımlarını sürdürdü

Kurumsal tarafta ise Tron Inc, dijital varlık hazinesini büyütmeye devam etti. Şirket, ortalama 0.3247 dolar maliyetle 153 bin 993 adet TRX satın aldı. Bu işlemle birlikte Tron Inc’nin elindeki toplam TRX miktarı 705.6 milyon adedin üzerine çıktı.

Mini sözlük: Dijital varlık hazinesi, bir şirketin bilançosunda uzun vadeli strateji kapsamında tuttuğu kripto varlıkları ifade eder. Bu yapı, nakit rezervine benzer şekilde sermaye planlamasının bir parçası olarak kullanılabilir.

Tron Inc, TRON dijital varlık hazinesini büyütmeyi sürdüreceğini ve uzun vadede hissedar değeri oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Şirket, TRON Dijital Varlık Hazinesi büyümesini korumayı planlıyor. Yönetimin yaklaşımı, blockchain teknolojisine dayalı dijital varlıkların uzun vadeli büyüme potansiyelinden yararlanmak ve eldeki TRX miktarını kademeli olarak artırmak üzerine kurulu.

Yukarı yönlü senaryoda izlenen seviyeler

TRX’teki teknik görünüm ile kurumsal birikimin aynı döneme denk gelmesi, piyasada yukarı yönlü beklentileri güçlendirdi. Bitcoin fiyatındaki toparlanma da daha geniş kripto piyasasında risk iştahını destekleyen unsurlardan biri olarak izleniyor.

Önümüzdeki dönemde TRX’in seyrinde yükseliş trendinin korunup korunamayacağı ve direnç bölgelerinin aşılıp aşılamayacağı belirleyici olacak. Tron Inc’nin devam eden alımları ile olumlu piyasa duyarlılığı birleşirse, fiyatın hedeflenen seviyelere yönelmesi mümkün olabilir.