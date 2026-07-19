BNB, 581,87 dolar direncini aşarsa 700 dolar hedefi gündeme gelecek

BNB, alıcıların kritik destek bölgesini savunmasıyla temkinli bir yükseliş eğilimi sergiliyor. Yazım sırasında 571,09 dolardan işlem gören varlığın 24 saatlik hacmi 836,62 milyon dolar, piyasa değeri ise 76,04 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Teknik görünümde toparlanma işaretleri öne çıksa da, daha güçlü bir kırılma gerçekleşmeden yukarı yönlü hareketin netleşmesi beklenmiyor.

Teknik görünümde kritik eşik

Kripto analisti Umair Orakzai, BNB’nin daha önce izlenen likidite bölgesine temas ettikten sonra beklenen tepkiyi verdiğini belirtiyor. Fiyatın belirtilen destek alanından yaklaşık %2 yükselmesi, bu bölgede alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

Umair Orakzai, 581,87 dolar seviyesinin aşılmasının yükseliş beklentisini yeniden güçlendirebileceğini, bu durumda 600 doların ve ardından 700 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Buna karşın, son tepki hareketinde güçlü bir yükseliş mum kapanışı oluşmadı. Bu nedenle kısa vadeli teknik değerlendirme ihtiyatlı kalıyor. 581,87 dolar seviyesindeki direncin aşılması halinde ivme güçlenebilir. Bu eşiğin aşılamaması durumunda ise daha düşük destek alanlarının yeniden test edilmesi olasılığı masada kalıyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 571,09 dolar Kritik direnç 581,87 dolar İlk hedef 600 dolar Üst hedef 700 dolar

BNB Chain’de tokenizasyon adımı

Diğer yandan Stove Protocol, Hong Kong borsasında işlem gören hisselerin tokenlaştırılmış sürümlerini BNB Chain üzerinde erişime açtı. Bu adım, BNB Chain’in gerçek dünya varlıkları ekosistemini genişletirken, kullanıcıların blokzincir ortamından çıkmadan Hong Kong hisselerine zincir üstü erişim kurmasına imkan tanıyor.

Stove Protocol, geleneksel finans varlıklarını blokzincire taşıyan bir altyapı olarak öne çıkıyor. Tokenlaştırma ise hisse gibi geleneksel araçların dijital temsillerinin blokzincir üzerinde alınıp satılabilmesini sağlayan yapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek bir varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır. Gerçek dünya varlıkları ekosistemi ise hisse, tahvil veya emtia gibi geleneksel araçların zincir üstü biçimde sunulmasını ifade eder.

Stove Finance verileri, tokenlaştırılmış Hong Kong hisselerinin BNB Chain üzerinde kullanıma açıldığını ve ağın gerçek dünya varlıkları alanındaki kapsamını genişlettiğini gösteriyor.

Piyasa ivmesi ve izlenen senaryo

Tokenlaştırılmış varlıklara ilginin artması, merkeziyetsiz teknolojiler ile geleneksel finans arasındaki bağın güçlendiğine işaret ediyor. Bu gelişme, ağ benimsenmesini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkarken, BNB’deki fiyat yapısıyla birlikte değerlendirildiğinde olumlu tabloyu besliyor.

Ayrıca kripto para piyasasındaki genel ivmenin güçlenmesi ve Bitcoin’de görülen yukarı yönlü hareket de BNB üzerindeki beklentileri destekliyor. Bununla birlikte kısa vadeli yön açısından belirleyici unsur, 581,87 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı olacak. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 600 dolar ve 700 dolar bandı izlenecek; aksi halde destek bölgeleri yeniden gündeme gelebilir.