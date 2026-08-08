Coinbase 5 token için alım satımı durdurdu

Coinbase, beş kripto varlık için alım satım desteğini kaldırdığını açıkladı. Karar, Idex, Loopring, Omni Network, Pirate Nation ve StaFi işlemlerini kapsıyor. Bu varlıklarda alım satım Coinbase’in standart ve gelişmiş işlem ekranlarının yanı sıra Coinbase Exchange ve Coinbase Prime üzerinde durduruldu.

Kararın kapsamı

Şirket, kararın yalnızca işlem desteğini etkilediğini belirtti. Kullanıcıların hesaplarındaki varlıklar erişilebilir olmaya devam edecek. İlgili tokenleri elinde tutan müşteriler, fonlarını istedikleri zaman çekebilecek.

Coinbase, beş token için alım satımı devre dışı bıraktı; buna karşın kullanıcıların varlıklarına erişimi ve çekim işlemleri açık kalacak.

Coinbase, küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük kripto varlık platformları arasında yer alıyor ve kurumsal müşterilere Coinbase Prime üzerinden hizmet veriyor. Şirket son dönemde işlem çiftleri ve türev ürünlerde yaptığı güncellemelerle ürün yelpazesini yeniden şekillendiriyor.

Bu hafta kaldırılan işlem çiftleri

Şirket bu hafta ayrıca altı işlem çiftinde işlemleri askıya aldı. Coinbase, borsasındaki piyasaları düzenli olarak izlediğini, genel piyasa yapısını güçlendirmek ve likiditeyi daha verimli toplamak amacıyla desteklenen varlıklar arasındaki dolar dışı altı işlem çiftini kaldırdığını duyurdu.

Askıya alınan piyasalar LSETH ETH, MINA EUR, GRT GBP, MASK GBP, CHZ USDT ve CRO USDT oldu. Bu çiftlerde işlemler Coinbase Exchange, Advanced Trade ve Coinbase Prime genelinde durduruldu.

Kategori Etkilenen varlıklar Durum Token işlemleri IDEX, LRC, OMNI, PIRATE, FIS Alım satım durduruldu İşlem çiftleri LSETH ETH, MINA EUR, GRT GBP, MASK GBP, CHZ USDT, CRO USDT İşlemler askıya alındı

Türev ürünlerde yeni adımlar

Coinbase bu hafta platformunda BRENT ve WTI petrol vadeli sürekli kontratlarını da desteklemeye başladı. Şirket, bu ürünlerin işlem görmeye başladığını duyurdu.

Sürekli vadeli işlemler 6 Ağustos itibarıyla Avustralya’daki toptan müşteriler için kullanıma açıldı. Coinbase, bu müşteri grubunun 150’den fazla kripto varlıkta kaldıraçlı işlem yapabildiğini ve 40’tan fazla varlıkla farklı teminat seçeneklerine erişebildiğini açıkladı.

17 Ağustos takvimi

Şirket, US500 hisse senedi endeksi için sürekli vadeli işlemlerin 17 Ağustos’ta platforma ekleneceğini de bildirdi. Coinbase, bu ürünün ABD büyük ölçekli şirket ekonomisine türev piyasalar üzerinden erişim sağlayacağını aktardı.

Coinbase, AZTEC sürekli vadeli işlemlerinde alım satımın 17 Ağustos günü TSİ karşılığı yaklaşık 13.00 UTC civarında durdurulacağını, açık kalan pozisyonların ise otomatik olarak kapatılacağını duyurdu.

AZTEC sürekli vadeli kontratlarında işlemler de 17 Ağustos’ta duracak. Nihai uzlaşma fiyatı, işlem durdurulmadan önceki 60 dakikalık endeks fiyatı ortalamasına göre hesaplanacak. Son uzlaşmadan önceki son fonlama döneminde fonlama oranı sıfır olarak uygulanacak.