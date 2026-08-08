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COINBASE

Coinbase 5 token için alım satımı durdurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, beş token için alım satımı durdurdu ve kullanıcı çekimlerini açık bıraktı.
  • 📌 Karar IDEX, LRC, OMNI, PIRATE ve FIS varlıklarını kapsarken $LRC de listede yer aldı.
  • 📊 Şirket bu hafta altı işlem çiftini de likiditeyi toplamak amacıyla askıya aldı.
  • 🗓️ Coinbase, 17 Ağustos’ta US500 ürünü ekleyecek ve AZTEC işlemlerini durduracak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Coinbase, beş kripto varlık için alım satım desteğini kaldırdığını açıkladı. Karar, Idex, Loopring, Omni Network, Pirate Nation ve StaFi işlemlerini kapsıyor. Bu varlıklarda alım satım Coinbase’in standart ve gelişmiş işlem ekranlarının yanı sıra Coinbase Exchange ve Coinbase Prime üzerinde durduruldu.

İçindekiler
1 Kararın kapsamı
2 Bu hafta kaldırılan işlem çiftleri
3 Türev ürünlerde yeni adımlar
4 17 Ağustos takvimi

Kararın kapsamı

Şirket, kararın yalnızca işlem desteğini etkilediğini belirtti. Kullanıcıların hesaplarındaki varlıklar erişilebilir olmaya devam edecek. İlgili tokenleri elinde tutan müşteriler, fonlarını istedikleri zaman çekebilecek.

Coinbase, beş token için alım satımı devre dışı bıraktı; buna karşın kullanıcıların varlıklarına erişimi ve çekim işlemleri açık kalacak.

Coinbase, küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük kripto varlık platformları arasında yer alıyor ve kurumsal müşterilere Coinbase Prime üzerinden hizmet veriyor. Şirket son dönemde işlem çiftleri ve türev ürünlerde yaptığı güncellemelerle ürün yelpazesini yeniden şekillendiriyor.

Bu hafta kaldırılan işlem çiftleri

Şirket bu hafta ayrıca altı işlem çiftinde işlemleri askıya aldı. Coinbase, borsasındaki piyasaları düzenli olarak izlediğini, genel piyasa yapısını güçlendirmek ve likiditeyi daha verimli toplamak amacıyla desteklenen varlıklar arasındaki dolar dışı altı işlem çiftini kaldırdığını duyurdu.

Askıya alınan piyasalar LSETH ETH, MINA EUR, GRT GBP, MASK GBP, CHZ USDT ve CRO USDT oldu. Bu çiftlerde işlemler Coinbase Exchange, Advanced Trade ve Coinbase Prime genelinde durduruldu.

KategoriEtkilenen varlıklarDurum
Token işlemleriIDEX, LRC, OMNI, PIRATE, FISAlım satım durduruldu
İşlem çiftleriLSETH ETH, MINA EUR, GRT GBP, MASK GBP, CHZ USDT, CRO USDTİşlemler askıya alındı

Türev ürünlerde yeni adımlar

Coinbase bu hafta platformunda BRENT ve WTI petrol vadeli sürekli kontratlarını da desteklemeye başladı. Şirket, bu ürünlerin işlem görmeye başladığını duyurdu.

Sürekli vadeli işlemler 6 Ağustos itibarıyla Avustralya’daki toptan müşteriler için kullanıma açıldı. Coinbase, bu müşteri grubunun 150’den fazla kripto varlıkta kaldıraçlı işlem yapabildiğini ve 40’tan fazla varlıkla farklı teminat seçeneklerine erişebildiğini açıkladı.

17 Ağustos takvimi

Şirket, US500 hisse senedi endeksi için sürekli vadeli işlemlerin 17 Ağustos’ta platforma ekleneceğini de bildirdi. Coinbase, bu ürünün ABD büyük ölçekli şirket ekonomisine türev piyasalar üzerinden erişim sağlayacağını aktardı.

Coinbase, AZTEC sürekli vadeli işlemlerinde alım satımın 17 Ağustos günü TSİ karşılığı yaklaşık 13.00 UTC civarında durdurulacağını, açık kalan pozisyonların ise otomatik olarak kapatılacağını duyurdu.

AZTEC sürekli vadeli kontratlarında işlemler de 17 Ağustos’ta duracak. Nihai uzlaşma fiyatı, işlem durdurulmadan önceki 60 dakikalık endeks fiyatı ortalamasına göre hesaplanacak. Son uzlaşmadan önceki son fonlama döneminde fonlama oranı sıfır olarak uygulanacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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