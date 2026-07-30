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Coinbase CEO’su, ABD’de CLARITY Act için son haftaya girildiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de CLARITY Act için Senato tatili öncesindeki son 7 güne girildi.
  • 🧭 Brian Armstrong, iki partili düzenleme çabasının tamamlanması çağrısını yaptı.
  • 🏛️ Tasarı komiteden 15'e karşı 9 oyla geçti, ancak genel kurul oylaması bekliyor.
  • 📌 SEC Başkanı Paul Atkins, yasa çıkmazsa kripto piyasası için kuralları kurumun hazırlayabileceğini söyledi.
Onur Atam
Onur Atam

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, ABD’de kripto para piyasasına yönelik kapsamlı düzenleme tasarısı CLARITY Act’in son aşamaya girdiğini açıkladı. Capitol Hill’de milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerden fotoğraflar paylaşan Armstrong, tasarının hazırlanma sürecini iki partinin birlikte yürüttüğü bir çalışma olarak niteledi ve sektör adına düzenlemenin tamamlanması çağrısında bulundu.

İçindekiler
1 Süre baskısı öne çıktı
2 Senato kulislerinde uzlaşma arayışı sürüyor
3 SEC alternatif hazırlığını sürdürüyor

Süre baskısı öne çıktı

Tasarıyı destekleyen isimler için takvim oldukça daralmış durumda. Senato yaz tatiline girmeden önce yalnızca yedi günlük bir pencere kaldı. Buna karşın, usule ilişkin engeli aşmak ve tasarının ilerlemesini güvence altına almak için gereken 60 oyun henüz toplanamadığı belirtiliyor.

Brian Armstrong, net kuralların artık çok yakında olduğunu vurgulayarak, CLARITY Act’in tamamlanma zamanı geldiğini kaydetti.

Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak özellikle düzenleyici çerçevenin netleşmesi konusunda uzun süredir daha açık kurallar talep ediyor. Armstrong’un açıklamaları da bu baskının son haftada daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

Senato kulislerinde uzlaşma arayışı sürüyor

Kapalı kapılar ardında ise yoğun bir siyasi pazarlık yürütülüyor. Konuya yakın kaynaklara göre Senatör Thom Tillis ile Senatör Ruben Gallego, süreci tıkayan etik hükümler konusunda yeni bir uzlaşma metni üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak anlaşmanın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı ve teklifin Beyaz Saray’dan da onay alması gerekiyor.

CLARITY Act, 14 Mayıs’ta Senato Bankacılık Komitesi’nden 15’e karşı 9 oyla geçmişti. Buna rağmen tasarı henüz Senato Genel Kurulu’na taşınmadı. Kalan süre içinde siyasi mutabakat sağlanamazsa nihai oylamanın sonbahara sarkması gündeme gelebilir.

BaşlıkDurum
Komite oylaması15 kabul, 9 ret
Senato tatiline kalan süre7 gün
Usul engelini aşmak için gereken oy60 oy

SEC alternatif hazırlığını sürdürüyor

Kongre cephesinde belirsizlik sürerken düzenleyici kurumlar da farklı senaryolara hazırlanıyor. SEC Başkanı Paul Atkins, Kongre’nin CLARITY Act’i geçirememesi halinde kurumun elindeki mevcut yetkileri kullanarak kripto piyasasına yönelik kuralları kendi başına oluşturmaya başlayacağını açıkça dile getirdi.

Paul Atkins, Kongre’den çıkacak kapsamlı bir yasanın, Beyaz Saray’daki siyasi değişimlerden daha az etkilenecek kalıcı bir zemin sağlayacağını vurguluyor.

Atkins buna rağmen bu seçeneğin daha zayıf bir yol olacağını da kabul ediyor. Kongre’den geçecek kapsamlı bir yasal çerçevenin, kripto şirketleri için daha dayanıklı ve öngörülebilir bir temel oluşturması bekleniyor. Armstrong ile Senato’daki destekçilerin bu son haftada gerekli uzlaşmayı sağlayıp sağlayamayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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