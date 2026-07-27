Coinbase, yapay zeka ödemelerinde 100 milyon işlemi aştı

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, yapay zeka ile kripto paranın birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki alan olduğunu söyledi. Armstrong, kripto sektörünün yapay zekaya yönelmesi gerektiği yönündeki görüşlere karşı çıkarak, yapay zeka ajanlarının çalışabilmesi için programlanabilir dijital paralara ihtiyaç duyacağını ve bu nedenle Coinbase’in AiFi yaklaşımının daha da önem kazanacağını savundu.

Armstrong, Base ve USDC’yi öne çıkardı

Armstrong, X üzerinden yaptığı paylaşımda Coinbase AiFi yapısının üç temel unsurdan oluştuğunu belirtti: Base blokzinciri, USDC stabilcoini ve x402 ödeme sistemi. Ona göre yapay zeka ajanlarının ödeme süreçlerinde ve internet servisleriyle etkileşiminde daha fazla rol üstlenmesi, bankacılık altyapısına kıyasla kripto tabanlı sistemlere olan talebi artırabilir.

Brian Armstrong, kriptonun yapay zekaya karşı konumlandırılmasının hatalı olduğunu, bu teknolojinin internet ve elektrik gibi genel amaçlı bir altyapı niteliği taşıdığını vurguladı.

Armstrong, yapay zeka tabanlı ajanların dijital ekonomide bağımsız biçimde hareket ederek dijital hizmet satın alabileceğini, API erişimi için ödeme yapabileceğini ve kendi başına işlem gerçekleştirebileceğini dile getirdi. Coinbase AiFi de bu hedef doğrultusunda blokzincir ile otomatik ödeme sistemlerini bir araya getirerek yazılımlar arası anlık ödeme imkanı sunuyor.

Mini sözlük: x402, internetin HTTP altyapısındaki “402 Payment Required” standardı üzerine kurulu bir ödeme protokolüdür. Bu yapı, uygulamaların ve yapay zeka ajanlarının API, bulut hizmeti ve veri gibi dijital kaynaklar için stabilcoin ile otomatik ödeme yapmasını hedefler.

Coinbase, Base ağını 2023 yılında daha hızlı ve düşük maliyetli blokzincir uygulamaları geliştirmek amacıyla ikinci katman çözümü olarak devreye aldı. Başlangıçta genel amaçlı bir ağ olarak tasarlanan Base, zamanla yapay zeka odaklı ödeme kullanımında öne çıkan platformlardan biri haline geldi.

x402 ve USDC birlikte çalışıyor

Şirketin geliştirdiği x402 protokolü, uygulamaların ve yapay zeka ajanlarının banka hesabına ihtiyaç duymadan dijital varlıklar, API hizmetleri, bulut altyapısı ve çevrim içi veri için stabilcoin ile otomatik ödeme yapmasına yardımcı oluyor. Bu ödemelerde, Coinbase’in desteklediği ve Circle tarafından 2018’de piyasaya sürülen dolara sabitli USDC kullanılıyor.

Base, x402 ve USDC’nin birleşimi, Coinbase AiFi sisteminin omurgasını oluşturuyor. Şirket yönetimi, bu altyapının otonom yazılımlar ile yapay zeka ajanlarının kullanabileceği yeni bir ödeme düzeni kurma hedefinde merkezi rol oynadığını düşünüyor.

İşlem sayısı 100 milyonu geçti

Coinbase AiFi etrafındaki hareketlilik, zincir üstü verilerde de görülüyor. Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, geçen haziranda Base üzerinde x402 aracılığıyla yapılan ajan tabanlı ödemelerin yaklaşık dokuz ay içinde 100 milyon zincir üstü işlemi aştığını açıkladı.

Chainalysis verileri, en az 1 dolar tutarındaki ödemelerin toplam işlem değerinin %95’ini oluşturduğunu ve bu ödeme yöntemini kullanan cüzdanların ortalama Base cüzdanlarına göre daha yeni, daha çeşitli varlık tutan ve daha düşük bakiyeli olduğunu ortaya koydu.

Chainalysis, ek ayrıntı talebine karşın daha güncel bir veri paylaşmadı. Öte yandan bu açıklamalar, Coinbase’in bu hafta yayımlanması beklenen ikinci çeyrek finansal sonuçları öncesinde geldi. Yahoo Finance verilerine göre analistler, şirketin gelirinin 1,29 milyar dolar olacağını öngörüyor. Bu rakam, aynı döneme ait 2021 seviyesine göre %13,8 daha düşük bir tabloya işaret ediyor. Hisse başına kar tahminlerinin ise büyük ölçüde yatay kalması bekleniyor.