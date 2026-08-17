BNB, 600 dolar direncini aşarsa 700 dolara yöneliş güç kazanacak

BNB, 540 dolar destek bölgesinden toparlanmasının ardından yeniden 600 dolar eşiğini test ediyor. Fiyatın bu seviyede vereceği tepki, kısa vadeli yön açısından belirleyici görülüyor. Aynı dönemde BNB Chain’in tokenleştirilmiş hisse senetleri alanında öne çıkması, ağdaki büyümenin yalnızca fiyat hareketiyle sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

Fiyatta 600 dolar eşiği izleniyor

BNB, yazım sırasında 605,16 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 600,35 milyon dolar, piyasa değeri ise 80,58 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm öne çıkarken, teknik yapıdaki toparlanma eğilimi piyasada yukarı yönlü senaryoları gündemde tutuyor.

Kripto analisti Crypto TXG, BNB’nin 540 dolar desteğinden gelen güçlü tepkinin ardından kritik 600 dolar direncine yeniden yaklaştığını belirtiyor. Buna göre token birkaç haftadır 540 ile 600 dolar arasında belirgin bir bant içinde hareket ediyor. Son test, alıcıların kontrolü yeniden ele alma çabasını güçlendirdi.

Crypto TXG, haftalık kapanışların kalıcı biçimde 600 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde BNB’de iyimser görünümün güçlenebileceğini ve 660 ile 700 dolar aralığının izlenebileceğini aktarıyor.

Buna karşılık 600 dolar seviyesinin aşılamaması durumunda fiyatın yeniden yatay banda dönmesi olasılığı korunuyor. Bu senaryoda 540 dolar seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. Piyasada yönün netleşmesi için bu iki sınırdan birinin belirgin şekilde kırılması bekleniyor.

BNB Chain, tokenleştirilmiş hisse senetlerinde öne çıktı

Token Terminal verileri, son 30 gün içinde tokenleştirilmiş hisse senetleri tarafında en güçlü piyasa değeri artışının BNB Chain üzerinde görüldüğünü ortaya koydu. BNB Chain’de bu alandaki büyüme 164,5 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesine yönelik talebin arttığını gösteriyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse senedi, bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital bir temsilinin oluşturulmasıdır. Bu yapı, geleneksel finans ürünlerinin blokzincir tabanlı sistemlerde alım satımına ve izlenmesine imkan tanır.

Aynı dönemde Solana tarafında 69,5 milyon dolar, Arbitrum One ağında ise 44 milyon dolarlık artış kaydedildi. Veriler, farklı ağların tokenleştirilmiş finansal araçlar, likidite ve kullanıcı çekme konusunda daha yoğun rekabete girdiğini gösteriyor.

Ağ Son 30 gündeki artış BNB Chain 164,5 milyon dolar Solana 69,5 milyon dolar Arbitrum One 44 milyon dolar

Token Terminal verileri, BNB Chain’in son 30 günde tokenleştirilmiş hisse senetlerinde en büyük piyasa değeri artışını kaydettiğini ortaya koyuyor.

Bu genişleme, blokzincir ağlarının geleneksel hisse piyasaları ile merkeziyetsiz finans uygulamaları arasında köprü kurma kapasitesini güçlendirebilir. BNB fiyatında bir sonraki adım ise alıcıların haftalık kapanışı 600 doların üzerinde taşıyıp taşıyamayacağına bağlı görünüyor.

600 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 660 ile 700 dolar aralığı yeni direnç bölgesi olarak izlenebilir. Tersi durumda fiyatın yeniden 540 dolar desteğine çekilmesi ihtimali masada kalıyor. Ağ üzerindeki tokenleştirilmiş hisse büyümesinin sürmesi ise işlem aktivitesi ve likiditeyi destekleyebilir.