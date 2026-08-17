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CHAINLINK (LINK)

Chainlink, 10 dolar direncini aşarsa toparlanma sinyali verecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink, 9,50 ile 10,00 dolar direncini test ediyor ve $LINK için kritik eşik oluşuyor.
  • 📊 Fiyat 7,50 ile 8,00 dolar desteğinden tepki aldı ve uzun vadeli trend çizgisine yöneldi.
  • 🔗 xStocks, Chainlink ve Hyperliquid iş birliğiyle ABD hisse ve ETF tokenleri erişime açıldı.
  • 🌍 150 trilyon doları aşan küresel hisse piyasasının zincir üstüne taşınması hız kazanıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Chainlink’in yerel varlığı LINK, uzun vadeli düşüş trendinin belirleyici direnç bölgesini yeniden test ediyor. Piyasada teknik görünüm kadar ağın kullanım alanındaki genişleme de izlenirken, LINK’in fiyat yapısında olası bir toparlanma ihtimali öne çıkıyor. LINK son durumda 9,40 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 246,14 milyon dolar, piyasa değeri ise 7,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Ağ kullanımındaki genişleme izleniyor
3 Hyperliquid ve xStocks iş birliği öne çıktı

Teknik görünümde kritik eşik

Kripto analisti Crypto King, Chainlink’in 2021 zirvesinden bu yana haftalık grafikte fiyatı baskılayan uzun vadeli alçalan trend çizgisini sınadığını belirtiyor. LINK, 7,50 ile 8,00 dolar aralığındaki destek bölgesinden tepki aldıktan sonra 9,50 ile 10,00 dolar bandındaki dirence yöneldi.

Crypto King, Chainlink’in uzun vadeli alçalan trend çizgisini test ettiğini ve bu seviyenin aşılması halinde daha geniş kapsamlı bir trend dönüşümünün gündeme gelebileceğini vurguluyor.

Bu bölgenin güçlü şekilde aşılması, uzun süredir devam eden daha düşük tepe yapısını bozabilir. Böyle bir senaryo, teknik açıdan daha geniş bir toparlanma işareti olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık 9,50 ile 10,00 dolar bandında kalıcı bir kırılma oluşmazsa fiyatın yeniden 7,50 ile 8,00 dolar destek alanına çekilmesi ihtimali masada kalıyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat9,40 dolar
Yakın direnç9,50 ile 10,00 dolar
Ana destek7,50 ile 8,00 dolar

Ağ kullanımındaki genişleme izleniyor

Fiyat hareketinin yanında Chainlink’in altyapısına yönelik kurumsal ve ürün bazlı ilgi de dikkat çekiyor. Şirketin oracle altyapısı ile geleneksel finans varlıklarını blokzincir sistemlerine taşıyan uygulamalar arasındaki bağın güçlenmesi, LINK’e yönelik olumlu beklentileri destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Chainlink, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere güvenli biçimde aktaran oracle ağıyla tanınıyor. Proje son dönemde tokenleştirilmiş finansal ürünlerin zincir üstüne taşınmasında da daha görünür hale geldi.

Hyperliquid ve xStocks iş birliği öne çıktı

Chainlink tarafından paylaşılan verilere göre, 150 trilyon doların üzerindeki küresel hisse senedi piyasasının tokenleştirilmiş sürümlerinin zincir üstü erişimi genişliyor. ABD hisseleri ve ETF’lerine ait tokenleştirilmiş spot ürünler, Hyperliquid üzerinden kullanıma açıldı. Bu yapı, xStocks ile Chainlink’in CCIP altyapısına dayanan iş birliğiyle kuruldu.

CCIP, farklı blokzincirler arasında veri ve değer aktarımını hedefleyen birlikte çalışabilirlik protokolü olarak biliniyor. Hyperliquid ise zincir üstü türev işlemleriyle öne çıkan bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: CCIP, Chainlink’in farklı blokzincirler arasında güvenli mesaj ve varlık aktarımı için geliştirdiği birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Tokenleştirilmiş hisse ve ETF ürünleri ise geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilen dijital sürümlerini ifade eder.

Chainlink, 150 trilyon doların üzerindeki küresel hisse senedi piyasasının zincir üstüne taşınma sürecinin hızlandığını, ABD hisse senetleri ve ETF’lerine ait tokenleştirilmiş spot erişimin Hyperliquid üzerinde sunulduğunu açıkladı.

Bu entegrasyon, aynı ekosistem içinde spot tokenleştirilmiş varlıklarla sürekli vadeli sözleşmeler arasındaki mesafeyi daraltıyor. Böylece kullanıcılar, tek platform üzerinden hem hisse senedi hem de kripto varlıklara yönelik pozisyonlarını daha esnek biçimde yönetebilir.

Piyasada bundan sonraki ana odak noktası, LINK’in 9,50 ile 10,00 dolar arasındaki direnç bölgesine vereceği tepki olacak. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde toparlanma beklentisi güçlenebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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