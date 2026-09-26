🚨 Chainlink’te 12 dolar desteği korunurken 13 dolar direnci öne çıktı.

Chainlink’in yerel varlığı LINK, son 24 saatte %2,31 yükselerek 12,59 dolara çıktı. Gün içi işlemlerde 12,10 dolar ile 12,73 dolar arasında hareket eden token, seans aralığının üst bölümüne yakın seyretti. Son toparlanma, kısa vadede 12 dolar seviyesinin destek olarak izlenmesini güçlendirdi.

12 dolar seviyesi kısa vadede izleniyor

Piyasayı takip eden analistlerden Investor Jordan, yakın vadede en kritik bölgenin 12 dolar olduğunu belirtiyor. Günlük grafikte LINK’in haftalık ölçekte 13 dolar çevresindeki dirençten geri çekildiği, ardından 12 dolar bölgesinde alıcıların yeniden devreye girdiği görülüyor. Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan merkeziyetsiz oracle ağı olarak biliniyor.

Investor Jordan, 12 dolar bölgesinin şu ana kadar alıcılar tarafından korunduğunu ve daha güçlü bir toparlanma öncesinde bu desteğin yeniden test edilebileceğini öngörüyor.

Jordan’ın senaryosunda ilk aşamada yerel zirvelerin yeniden denenmesi, ardından 14 dolar ile 15 dolar bandının gündeme gelmesi yer alıyor. Bununla birlikte bu görünüm kesinleşmiş bir hedef olarak değil, teknik bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Analistin grafiğinde daha geniş ölçekli yükseliş görünümünün güç kazanması için LINK’in yeniden haftalık direnç alanına dönmesi gerekiyor.

12 doların altına sarkılması halinde kısa vadeli görünümde değişim yaşanabilir. Bu durumda bir sonraki önemli haftalık destek 10,70 dolar bölgesinde bulunuyor. Aynı yapı içinde 9,80 dolar seviyesi de psikolojik destek alanı olarak öne çıkıyor.

Gün içi hareket alanı 0,63 dolara ulaştı

Veriler, LINK’in önce 12,10 dolara kadar gerilediğini, ardından tepki alımlarıyla 12,73 dolara çıktığını gösteriyor. Böylece 24 saatlik işlem aralığı 0,63 dolar oldu. Chainlink’in piyasa değeri 9,42 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 450,96 milyon dolar düzeyinde hesaplandı. Dolaşımdaki arz 748,10 milyon LINK olarak kaydedildi.

LINK, Mayıs 2021’de gördüğü 52,70 dolarlık tarihi zirvenin halen oldukça altında bulunuyor. Mevcut 12,59 dolarlık fiyat, bu seviyenin %76,11 gerisinde yer alıyor. Gün içi grafiklerde 12,20 dolar çevresinin birkaç kez test edilmesi ve sonrasında alıcıların bu bölgede güç kazanması dikkat çekti.

Fiyatın 12,50 doların üzerine dönmesi, 12,73 doları mevcut seansta en yakın direnç seviyesi haline getirdi.

Teknik göstergeler toparlanmaya rağmen temkinli sinyal veriyor

Kısa vadeli grafiklerde LINK’in 13 dolar çevresinden başladığı düşüşün ardından 12,30 dolar ile 12,60 dolar arasında daha düşük bir işlem bandı oluşturduğu görülüyor. Son hareket fiyatı yeniden bu bandın üst sınırına taşıdı. Bollinger bantlarında toparlanma sırasında kısa vadeli alım ve satış sinyalleri dikkat çekti.

Mini sözlük: Chaikin Money Flow, fiyat ile hacim ilişkisini birlikte ölçen bir göstergedir. Negatif bölgede kalması, fiyat toparlansa bile piyasaya giren paranın zayıf seyrettiğine işaret edebilir.

Chaikin Money Flow göstergesinin eksi 0,56 seviyesinde kalması, fiyat toparlanmasına karşın para akışının genel tabloda zayıf olduğunu gösteriyor. Bu görünüm, fiyat ile hacim arasında geçici bir uyumsuzluğa işaret ediyor. LINK 12 dolar desteğinin üzerinde kalmayı sürdürse de 12,73 dolar ile 13,00 dolar arasındaki direnç bölgesi henüz aşılmış değil.

Bu bandın üzerine çıkılması, kısa vadede yeni bir tepe oluşumunu destekleyebilir. Olası yeni geri çekilmede ise 12 dolar çevresindeki alıcı tepkisinin korunup korunamayacağı yakından izlenecek.