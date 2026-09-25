SEC Komiseri Hester Peirce görevinden 2 Ekim’de ayrılacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto para politikalarında öne çıkan isimlerinden Hester Peirce, görevinden ayrıldığını duyurdu. Peirce, istifa mektubunun fotoğrafını paylaşarak ayrılış sürecine işaret eden kısa bir mesaj yayımladı. İstifanın 2 Ekim’de yürürlüğe gireceği açıklandı.

İstifa tarihi netleşti

Peirce, Beyaz Saray’a hitaben kaleme aldığı mektupta, SEC komiseri olarak görev yapma fırsatı için teşekkür etti. Kurumdaki görevini profesyonel yaşamının en büyük onuru olarak nitelendiren Peirce, yatırımcıların uygun düzenleyici sınırlar içinde kendi tercihlerini yapabilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Hester Peirce, SEC’deki görevini profesyonel hayatının en büyük onuru olarak tanımlarken, yatırım kararlarında bireysel tercih alanının korunmasının önemini vurguladı.

Peirce, kurumdan ayrılırken SEC Başkanı Paul Atkins ile Komiser Mark Uyeda’nın liderliğinde ajansın bu dengeyi korumayı sürdüreceğine inandığını belirtti. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen ve menkul kıymet düzenlemelerini yürüten temel kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kripto politikalarında etkili bir isimdi

Ocak 2018’den bu yana SEC komiseri olarak görev yapan Peirce, özellikle dijital varlık düzenlemeleri konusunda sektörün yakından izlediği isimler arasında yer aldı. Kripto para piyasasında uzun süredir görünür olan Peirce, bu nedenle kamuoyunda sık sık “Crypto Mom” olarak anılıyordu.

Peirce, Paul Atkins ve Mark Uyeda’nın liderliğinde SEC’nin düzenleme ile yatırımcı tercihleri arasındaki dengeyi sürdürmeye devam edeceğine güvendiğini kaydetti.

Görevden ayrılık kararı sürpriz olarak değerlendirilmedi. Peirce’ın görev süresinin 2025’te sona ermesi bekleniyordu. Bununla birlikte SEC kuralları, komiserlerin belirli koşullarda yaklaşık 18 ay daha görevde kalmasına imkan tanıyor.

Sonraki adresi belli oldu

Peirce’ın kariyerindeki sonraki adım daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Regent Üniversitesi, 19 Mayıs’ta yaptığı duyuruda Peirce’ın kasım ayında hukuk fakültesine doçent olarak katılacağını bildirmişti. 2 Ekim tarihi, bu geçişi resmi hale getiren adım olarak öne çıktı.

Eylül ortası itibarıyla kurumun internet sayfasında görevde bulunan komiserler arasında yalnızca Başkan Paul Atkins, Hester Peirce ve Mark Uyeda yer alıyordu. Bu tablo, Peirce’ın ayrılığı sonrasında SEC’deki komisyon yapısının daha da daralacağına işaret ediyor.