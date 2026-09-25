Kripto Para

SEC Komiseri Hester Peirce görevinden 2 Ekim’de ayrılacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC Komiseri Hester Peirce, görevinden 2 Ekim'de ayrılacağını açıkladı.
  • 📌 Kripto politikalarında etkili olan Peirce, SEC'deki görevini profesyonel hayatının en büyük onuru olarak tanımladı.
  • 🏛️ Peirce, kurumda düzenleme ile yatırımcı tercihleri arasındaki dengenin korunması gerektiğini vurguladı.
  • ₿ Kripto piyasasının yakından izlediği bu ayrılığın ardından SEC'de Paul Atkins ile Mark Uyeda görevde kalacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto para politikalarında öne çıkan isimlerinden Hester Peirce, görevinden ayrıldığını duyurdu. Peirce, istifa mektubunun fotoğrafını paylaşarak ayrılış sürecine işaret eden kısa bir mesaj yayımladı. İstifanın 2 Ekim’de yürürlüğe gireceği açıklandı.

İçindekiler
1 İstifa tarihi netleşti
2 Kripto politikalarında etkili bir isimdi
3 Sonraki adresi belli oldu

İstifa tarihi netleşti

Peirce, Beyaz Saray’a hitaben kaleme aldığı mektupta, SEC komiseri olarak görev yapma fırsatı için teşekkür etti. Kurumdaki görevini profesyonel yaşamının en büyük onuru olarak nitelendiren Peirce, yatırımcıların uygun düzenleyici sınırlar içinde kendi tercihlerini yapabilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Hester Peirce, SEC’deki görevini profesyonel hayatının en büyük onuru olarak tanımlarken, yatırım kararlarında bireysel tercih alanının korunmasının önemini vurguladı.

Peirce, kurumdan ayrılırken SEC Başkanı Paul Atkins ile Komiser Mark Uyeda’nın liderliğinde ajansın bu dengeyi korumayı sürdüreceğine inandığını belirtti. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen ve menkul kıymet düzenlemelerini yürüten temel kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kripto politikalarında etkili bir isimdi

Ocak 2018’den bu yana SEC komiseri olarak görev yapan Peirce, özellikle dijital varlık düzenlemeleri konusunda sektörün yakından izlediği isimler arasında yer aldı. Kripto para piyasasında uzun süredir görünür olan Peirce, bu nedenle kamuoyunda sık sık “Crypto Mom” olarak anılıyordu.

Peirce, Paul Atkins ve Mark Uyeda’nın liderliğinde SEC’nin düzenleme ile yatırımcı tercihleri arasındaki dengeyi sürdürmeye devam edeceğine güvendiğini kaydetti.

Görevden ayrılık kararı sürpriz olarak değerlendirilmedi. Peirce’ın görev süresinin 2025’te sona ermesi bekleniyordu. Bununla birlikte SEC kuralları, komiserlerin belirli koşullarda yaklaşık 18 ay daha görevde kalmasına imkan tanıyor.

Sonraki adresi belli oldu

Peirce’ın kariyerindeki sonraki adım daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Regent Üniversitesi, 19 Mayıs’ta yaptığı duyuruda Peirce’ın kasım ayında hukuk fakültesine doçent olarak katılacağını bildirmişti. 2 Ekim tarihi, bu geçişi resmi hale getiren adım olarak öne çıktı.

Eylül ortası itibarıyla kurumun internet sayfasında görevde bulunan komiserler arasında yalnızca Başkan Paul Atkins, Hester Peirce ve Mark Uyeda yer alıyordu. Bu tablo, Peirce’ın ayrılığı sonrasında SEC’deki komisyon yapısının daha da daralacağına işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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