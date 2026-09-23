🚨 BlackRock, yapay zekanın kripto talebini artırabileceğini açıkladı.

BlackRock, yapay zeka ile kripto varlıklar arasındaki ilişkinin güçlenebileceğini ve bu sürecin özellikle stabilcoin talebini destekleyebileceğini açıkladı. Şirket, otonom yazılımların finansal sistemlerle daha fazla etkileşime girmesinin dijital varlıklar için yeni kullanım alanları doğurabileceğini değerlendiriyor.

Stabilcoinler öne çıkıyor

BlackRock, yapay zeka sistemlerinin çok adımlı görevler planlayabildiğini, dış hizmetlerle bağlantı kurabildiğini ve finansal işlem gerçekleştirebildiğini belirtiyor. Bu çerçevede şirket, dijital varlıkları makinelerin kullanımına uygun bir para biçimi olarak konumlandırıyor.

Şirketin değerlendirmesine göre geleneksel ödeme altyapıları belirli ölçüde otomasyona izin verse de, çok küçük tutarlı ve günün her saati süren ödemelerde aynı esnekliği sunmuyor. Stabilcoinler ise kesintisiz transfer imkanı nedeniyle bu alanda daha elverişli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

BlackRock, otonom yazılımların finansal sistemlerle daha yoğun çalışmasının, kripto varlıklar için özellikle ödeme tarafında yeni bir talep kanalı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak son dönemde kripto para odaklı borsa yatırım fonlarıyla da öne çıktı. Şirket, Coinbase tarafından geliştirilen x402 sistemini dikkat çekici örneklerden biri olarak gösterdi. Değerlendirmede Stripe ile OpenAI’ın Agentic Commerce Protocolü, Google’ın Agents Payments Protocolü ve Visa’nın Trusted Agent Protocolü de yer aldı.

Birçok büyük stabilcoinin Ethereum gibi halka açık blokzincirler üzerinde çalışması, yapay zeka kaynaklı olası talep artışının bu ağlara da yansıyabileceğine işaret ediyor.

Hesaplama gücü için yeni dijital varlıklar gündemde

BlackRock’un yaklaşımı yalnızca ödeme sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Şirket, yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu büyük ölçekli hesaplama kapasitesinin zamanla yeni bir dijital varlık sınıfının oluşmasına yol açabileceğini öngörüyor.

Yapay zeka modelleri yüksek sayıda GPU ile pahalı veri merkezi altyapısına ihtiyaç duyuyor. BlackRock, gelecekteki hesaplama kapasitesi üzerinde standartlaştırılmış hakları temsil eden yeni piyasaların ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu tür sözleşmelerin, yerleşik emtia piyasalarına benzer şekilde zincir üzerinde temsil edilmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

Şirket, gelecekteki hesaplama kapasitesine dayalı standartlaştırılmış talepler için yeni piyasalar oluşabileceğini ve bu yapıların zincir üzerinde temsil edilebileceğini öngörüyor.

Bu değerlendirme, yapay zeka ile kripto varlıkların birbirinden bağımsız iki alan olmaktan çıkıp daha fazla kesişmeye başladığını gösteriyor. BlackRock, bu yakınlaşmanın hem ödeme altyapılarında hem de dijital varlık tasarımında yeni başlıklar açabileceğine dikkat çekiyor.