MemeToro 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşırsa 600 dolarlık yatırım ne olur?

MemeToro, ön satış gelirinin 145 bin doları aştığı 7. aşamada ilerlemeyi sürdürüyor. $MT’nin fiyatı bu aşamada 0,00430 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyat, projenin planlanan yapay zekâ destekli launchpad’i, adil lansman sistemi ve BNB Chain üzerindeki alım satım ekosistemi daha geniş bir kitleye ulaşmadan önce erken dönem yatırımcılarına yüksek miktarda token edinme fırsatı sunuyor.

Asıl önemli soru ise MemeToro’nun tamamen seyreltilmiş değerlemesinin 1 milyar dolara ulaşması durumunda ne olacağı. Toplam 1,2 milyar adet $MT arzı dikkate alındığında bu değerleme, token fiyatının yaklaşık 0,8333 dolara yükselmesi anlamına geliyor.

Bu fiyat seviyesinde, 7. aşamada yapılan 600 dolarlık bir yatırımın teorik değeri yaklaşık 116.275 dolara ulaşabilir.

Yatırımcılar 0,00430 Dolarlık 7. Aşama Fiyatında Nelere Dikkat Etmeli?

Sabit ön satış fiyatı, yatırım karşılığında kaç token alınacağını hesaplamayı kolaylaştırıyor. $MT’nin 0,00430 dolarlık fiyatı üzerinden yapılan 600 dolarlık bir alım, kart ücretleri, gas maliyetleri ve diğer işlem masrafları hariç tutulduğunda yaklaşık 139.535 $MT’ye karşılık geliyor. Projenin açıkladığı 0,05186 dolarlık lansman hedefine ulaşılması durumunda bu token miktarının kâğıt üzerindeki değeri yaklaşık 7.236 dolar olur. Ama projede herhangi bir fiyat garantisi verilmiyor.

Ön satışa katılmak isteyen yatırımcıların resmî $MT satın alma sayfasını kullanması gerekiyor. Genel süreç; uyumlu bir cüzdanın bağlanması, BNB, ETH, USDT veya USDC gibi mevcut varlıklardan ya da sunuluyorsa kartla ödeme seçeneğinden birinin tercih edilmesi ve işlemin dikkatlice onaylanmasından oluşuyor.

Satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce şu noktaları kontrol edin:

Yalnızca doğrulanmış MemeToro bağlantılarını kullanın.

Cüzdanın doğru ağa bağlı olduğunu kontrol edin.

Kurtarma ifadenizi veya özel anahtarınızı hiçbir zaman paylaşmayın.

MemeToro’nun Ön Satışı ve Platform Planı

MemeToro, memecoin oluşturmak, keşfetmek ve alıp satmak amacıyla BNB Chain üzerinde çalışacak bir platform geliştiriyor. Projenin temel amacı, içerik üreticileri için token lansman sürecini kolaylaştırırken yatırımcılara inceleyebilecekleri daha açık kurallar sunmak. $MT’nin ise platformun kullanım token’ı olarak bu ekosistemin merkezinde yer alması planlanıyor.

Platform, kripto sektöründe genellikle birbirinden ayrı sunulan çeşitli hizmetleri tek çatı altında birleştirmek üzere tasarlandı. Bunlar arasında yapay zekâ destekli token oluşturma, memecoin alım satımı, tahmin piyasaları, staking ve bir kripto haber merkezi bulunuyor. Bu kapsamlı plan, $MT’ye basit bir topluluk token’ından daha fazla kullanım alanı kazandırıyor.

MemeToro’nun açıkladığı kullanım modeli şu alanları kapsıyor:

Lansman ve araştırma araçlarına premium erişim

Ekosistem içindeki işlemler ve fonlama faaliyetleri

Staking ve ağ ödüllerine katılım

Alım satım ve içerik üreticilerine yönelik özelliklerde planlanan kullanım

Herkese Açık Adil Lansman Geliştirmesi Ne Sağlıyor?

Projenin kamuoyuyla paylaştığı son geliştirme paketi, 17 dosyada toplam 1.373 satır Solidity kodu içeriyor. Solidity, pek çok blockchain akıllı sözleşmesinin geliştirilmesinde kullanılan programlama dilidir.

MemeToro’nun yayımladığı paket; planlanan FairLaunchEscrow sözleşmesini, destekleyici arayüzleri, testleri ve teknik belgeleri kapsıyor.

Buradaki amaç oldukça açık: Yatırımcılar fon göndermeden önce lansmanın temel kurallarının belirlenmesi gerekiyor. Açıklanan emanet sözleşmesi tasarımı; lansman başladığında koşulları kilitlemeyi, adil lansman kapsamındaki dağılımda ekip içi tahsisleri önlemeyi ve toplanan fonların yalnızca iade veya planlanan likidite işlemlerinde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Böylece ilgi arttıktan sonra proje geliştiricisinin koşulları değiştirme ihtimalinin azaltılması hedefleniyor.

Geliştirme çalışmalarının şu alanları kapsaması planlanıyor:

Katılım üst sınırları ve lansman için son tarihler

Fonlama hedefine ulaşılamaması durumunda uygulanacak iade kuralları

Başarılı katılımcıların token talep etmesine ilişkin kurallar

Başarılı bir lansmanın ardından uygulanacak planlı likidite aktarımı

Sonuç

MemeToro’nun 7. aşamadaki ilerleyişi, yatırımcılara yalnızca toplanan fon miktarından daha fazlasını değerlendirme olanağı sunuyor. $MT’nin fiyatı 0,00430 dolar seviyesinde kalmaya devam ederken ön satış geliri 145 bin doları aştı. Proje ayrıca planladığı adil lansman sisteminin çalışma mantığını kapsamlı bir Solidity kod paketi aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu durum, MemeToro’ya birçok erken aşama token satışına kıyasla daha şeffaf bir geliştirme hikâyesi kazandırıyor.

MemeToro’nun erken dönemde ilgi görmesinin nedenlerinden biri de bu yaklaşım. Proje; düşük ön satış fiyatını yapay zekâ destekli trend keşfi, herkese açık adil lansman kodları, gelecekte sunulması planlanan memecoin alım satımı, staking, tahmin piyasaları ve kripto haber merkeziyle bir araya getiriyor.

Planlanan BNB Chain ekosistemi büyüdükçe $MT, içerik üreticileri ve yatırımcılar açısından merkezi bir kullanım token’ına dönüşebilecek birden fazla kullanım alanına sahip olacak.

MemeToro ($MT) Ön Satışı Hakkında Daha Fazla Bilgi:

Web sitesi: https://memetoro.com/

X: https://x.com/memetoro_mt

Telegram: https://t.me/memetoro_mt

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY0jgWy_DtA