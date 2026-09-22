Bitcoin ETF’lerine 999 milyon dolar giriş, kripto piyasasını büyüttü

Kripto para piyasasının toplam değeri yeniden 3 trilyon doların üzerine çıktı. Yükselişte Bitcoin‘in 87 bin dolara yaklaşması, kurumsal alımların hızlanması ve açığa satış pozisyonlarının kapanmaya zorlanması etkili oldu. Bitcoin gün içinde yaklaşık 87.300 dolara kadar çıkarak ocaktan bu yana en yüksek seviyesini gördü, ardından 85 bin doların orta bölümüne çekildi.

ETF girişleri yükselişi destekledi

Piyasadaki spot talebin en belirgin kaynağı ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri oldu. Bu fonlara 21 Eylül’de 999 milyon dolar giriş gerçekleşti. Böylece günlük bazda yaklaşık son bir yılın en güçlü para girişi kaydedildi.

En yüksek giriş 381 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonunda görüldü. ARK 21Shares 289 milyon dolar, Fidelity ise yaklaşık 239 milyon dolar çekti. Bu tablo, son dönemde yeniden pozitife dönen Bitcoin ETF akışlarını güçlendirirken, yükselişin yalnızca türev piyasasından beslenmediğine işaret etti.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine bir günde 999 milyon dolar giriş olması, alımların yalnızca kaldıraçlı işlemlerden değil doğrudan spot piyasadan da geldiğini gösteriyor.

Açığa satışların kapanması hareketi hızlandırdı

Fiyatların ivme kazanmasıyla birlikte yaklaşık 920 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Bu durum, düşüş beklentisiyle işlem açan yatırımcıların pozisyon kapatmak için yeniden alıma yönelmesine neden oldu. Aynı dönemde sürekli vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü 160 milyar dolara yaklaştı. Bu görünüm, yatırımcıların sadece risk azaltmadığını, kapanan işlemlerin yerine yeni pozisyonlar açtığını gösterdi.

Benzer eğilim büyük kripto paralarda da görüldü. Dogecoin kendi kısa sıkışması sırasında yüzde 14 yükseldi. XRP ile diğer yüksek piyasa değerine sahip altcoin’ler de toparlanmanın bazı bölümlerinde Bitcoin’den daha güçlü performans sergiledi.

Dogecoin’deki yüzde 14’lük sıçrama ve XRP’deki güçlü hareket, alımların Bitcoin’le sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.

Makro görünüm ve kurumsal talep öne çıktı

Kripto varlıklar, hisse senetlerini de destekleyen risk iştahındaki artıştan faydalandı. Petrol fiyatları son zirvelerinden gerilerken ABD Hazine tahvili getirileri de düştü. Böylece ayın ilk bölümünde riskli varlıklar üzerinde baskı kuran enflasyon ve finansman kaynaklı yük hafifledi. Bitcoin’deki yükseliş, ABD hisse senetlerindeki toparlanmayla aynı döneme denk geldi.

Bu ilişki önem taşıyor çünkü Bitcoin, likidite koşullarının iyileştiği dönemlerde giderek daha fazla yüksek oynaklığa sahip diğer varlıklarla benzer yönde işlem görüyor. Son yükseliş dalgasına kurumsal talep de ek destek verdi.

Daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve Bitcoin odaklı hazine stratejisiyle öne çıkan Strategy, 950 BTC daha satın aldı. Şirketin bu alımı, piyasadaki kurumsal talep anlatısını güçlendiren son gelişmeler arasında yer aldı.