XLM 50 haftalık ortalamanın üstüne çıktı, XRP dirençte takıldı

Ödeme odaklı altcoinler arasında bu hafta dikkat çeken bir ayrışma ortaya çıktı. Teknolojik kökenleri ve kurucu ortak Jed McCaleb bağlantısı nedeniyle uzun süredir birlikte anılan Stellar’ın tokeni XLM ile XRP, son piyasa hareketlerinde farklı bir görünüm sergiledi.

Teknik görünümde belirgin ayrışma

TradingView verileri, XLM’deki yükselişin net alım eğilimiyle desteklendiğini gösterirken, XRP tarafında ilerleyiş güçlü teknik direnç nedeniyle sınırlı kaldı. İki varlık için de bu hafta öne çıkan eşik 50 haftalık hareketli ortalama oldu.

XLM, işlem hacmi desteğiyle bu seviyenin üzerine çıktı ve 0,2123 ile 0,2151 dolar aralığında tutundu. Bu görünüm, fiyatın bir sonraki yerel zirve olan 0,2227 doları test etmesinin önünü açtı. Stellar, sınır ötesi ödemeler ve varlık transferleri için geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

XLM, 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine hacim desteğiyle yerleşirken, XRP benzer seviyede satıcı baskısıyla karşılaştı.

XRP ise 1,55 ile 1,5730 dolar bandındaki 50 haftalık hareketli ortalamaya ulaştığında satış baskısıyla karşılaştı. Grafik üzerinde uzun üst fitilin oluşması, yukarı yönlü denemelerin kalıcı olamadığına işaret etti. Aynı süreçte momentum göstergesinin yatay seyretmesi de alım gücündeki sınırlanmaya işaret etti.

Piyasa değeri farkı sürüyor

İki varlığın piyasa büyüklüğü karşılaştırıldığında tablo daha da belirginleşiyor. XRP, 97,62 milyar dolarlık piyasa değeri ve 7 milyar dolarlık işlem hacmiyle küresel sıralamada beşinci basamakta yer aldı. XLM ise 7,41 milyar dolarlık piyasa değeri ve 424,06 milyon dolarlık hacimle 16. sırada kaldı.

Bu veriler, piyasa değeri farkının 13 katın üzerine çıktığını gösteriyor. Buna göre XLM’nin teknik açıdan öne geçtiği görünümün şimdilik daha çok kısa vadeli ve yerel bir fiyat avantajı niteliği taşıdığı anlaşılıyor.

Zincir üstü verilerde farklı yapı

Ayrışmanın arkasında ağ içi verilerden kaynaklanan yapısal farklar da bulunabilir. Verilere göre Stellar ağında 3,33 milyar dolarlık gerçek dünya varlığı sermayesi 21.124 aktif adres arasında dağılmış durumda. XRP Ledger tarafında ise 456,64 milyon dolarlık tutarın 264 cüzdanda toplandığı görülüyor; arzın büyük bölümü de saklama yapılarında tutuluyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Bu kapsamda tahvil, fon veya kredi benzeri geleneksel varlıklar dijital token yapısıyla ağlara taşınabilir.

Stellar ağındaki stablecoin hacminin günlük 8,94 milyar dolara ulaşması, XLM talebini işlem ücretleri üzerinden sürekli canlı tutuyor.

Günlük stablecoin hacminin Stellar ağında 8,94 milyar dolara ulaşması, işlem ücretleri için XLM talebini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. XRP’de ise mevcut alım akışının Stellar’ın hızının gerisinde kaldığı, bu nedenle fiyatın 50 haftalık ortalamanın altında sıkıştığı görülüyor.