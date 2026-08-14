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Stellar (XLM)

Stellar, Protocol 28 yükseltmesini 16 Eylül’de ana ağa taşıyacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar, Protocol 28 oylamasını 16 Eylül'de ana ağa taşımaya hazırlanıyor.
  • 🛠️ Bu güncelleme, $XLM ekosisteminde Soroban sözleşmelerinin toplu ve daha güvenli yükseltilmesini destekliyor.
  • ⚙️ CAP 83, yoğunluk altında mutabakatın daha hızlı sürmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
  • 📅 Test ağı oylaması 27 Ağustos'ta, ana ağ oylaması ise 16 Eylül'de yapılacak.
Onur Atam
Onur Atam

Stellar ağı, akıllı sözleşme geliştirmeyi kolaylaştırmayı ve yoğunluk altında mutabakat performansını güçlendirmeyi hedefleyen Adapter adlı Protocol 28 yükseltmesi için takvimi açıkladı. Geliştirici odaklı bu güncellemenin test ağı oylaması 27 Ağustos saat 17.00 UTC’de, ana ağ oylaması ise 16 Eylül saat 17.00 UTC’de yapılacak.

İçindekiler
1 Geliştiricilere yönelik değişiklikler
2 Mutabakat katmanında hız hedefi
3 Takvim ve geçiş adımları

Geliştiricilere yönelik değişiklikler

Stellar Development Foundation tarafından paylaşılan bilgilere göre yükseltmedeki üç ana değişikliğin ikisi, Soroban akıllı sözleşmelerinin kurulumu, güncellenmesi ve ölçeklenmesi sürecini sadeleştiriyor. Stellar Development Foundation, ağın gelişimini yönlendiren kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor.

CAP 85, aynı kod tabanını kullanan çok sayıda sözleşmenin tek seferde güncellenmesine imkan tanıyor. Böylece ortak yürütülebilir referans bir kez değiştirilerek tüm sözleşme grubunun birlikte yükseltilmesi mümkün hale geliyor. Bu yapının, güncellemeleri daha güvenli ve eş zamanlı hale getirmesi amaçlanıyor.

CAP 86 ise sözleşme verilerinin taşınmasını daha esnek bir yapıya kavuşturuyor. Protocol 28 kapsamında eklenen seyrek harita ana işlevleri sayesinde sözleşmeler, veri geçişleri sırasında eksik ya da fazladan alanları daha sorunsuz yönetebilecek.

Mini sözlük: Soroban, Stellar ağında çalışan akıllı sözleşme platformudur. Akıllı sözleşme, belirli koşullar gerçekleştiğinde otomatik çalışan zincir üstü kod anlamına gelir.

Adapter yükseltmesi, paylaşılan kod kullanan sözleşme gruplarının tek işlemle güncellenmesini ve veri geçişlerinin daha sorunsuz yürütülmesini hedefliyor.

Mutabakat katmanında hız hedefi

Yükseltmenin üçüncü bileşeni olan CAP 83, ağın mutabakat katmanını güçlendiriyor. Bu değişiklik, işlem verilerinin ağ içinde yavaş yayılması durumunda bile doğrulayıcıların mutabakat sürecini sürdürebilmesine yardımcı olacak. Stellar, bu sayede artan yük altında daha istikrarlı bir performans hedefliyor.

Bu düzenleme özellikle ağ büyüdükçe önem kazanıyor. Çünkü işlem trafiğinin arttığı dönemlerde mutabakatın kesintisiz ilerlemesi, hem kullanıcı deneyimi hem de uygulama geliştiricileri açısından kritik görülüyor.

Takvim ve geçiş adımları

Adapter yükseltmesinin çekirdek kararlı sürümü 13 Ağustos’ta yayımlandı. 13 Ağustos ile 21 Ağustos arasında altyapı ve SDK sürümleri dağıtıma çıkacak. Test ağı oylaması 27 Ağustos’ta yapılırken, ana ağ için son karar 16 Eylül’de verilecek.

AşamaTarihDetay
Kararlı sürüm13 AğustosAdapter çekirdek sürümü yayımlandı
Altyapı ve SDK13 Ağustos ile 21 AğustosEntegrasyon sürümleri dağıtıma çıkacak
Test ağı oylaması27 Ağustos 17.00 UTCTest ağında etkinleşme ihtimali bulunuyor
Ana ağ oylaması16 Eylül 17.00 UTCAna ağda etkinleşme ihtimali bulunuyor

Stellar, tipik SDK tabanlı entegrasyonları kullanan operatörlere sürümlerini test ağı derlemeleri için 27 Ağustos’tan, ana ağ derlemeleri için ise 16 Eylül’den önce güncellemeleri çağrısında bulundu.

CAP 83, işlem verilerinin yavaş yayıldığı anlarda bile doğrulayıcıların mutabakatı sürdürmesine yardım ederek ağın ölçeklenmesini destekliyor.

Son protokol güncellemeleriyle Stellar, düşük maliyet ve yüksek hız özelliklerini korurken gerçek finansal uygulamalar için daha elverişli bir geliştirici ortamı sunmayı hedefliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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