Stellar ağında stablecoin transferleri 30 günde %22,46 arttı

Stellar ağının yerel varlığı XLM, önemli bir destek bölgesinden tepki alarak toparlanma işaretleri verdi. Fiyattaki bu hareket, kısa vadede alım ilgisinin yeniden güçlendiğine işaret ederken, ağ üzerindeki stablecoin kullanımındaki artış da Stellar ekosistemine yönelik güveni destekledi.

Fiyat görünümünde destek bölgesi öne çıktı

XLM, haberin hazırlandığı sırada 0,1713 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 104,15 milyon dolar, piyasa değeri ise 5,87 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm oluşsa da teknik yapı, piyasada olası bir yön değişiminin izlendiğini gösterdi.

Kripto analisti CryptoBoss, dört saatlik grafikte XLM fiyatının güçlü bir talep bölgesinden yükseldiğini belirtiyor. Analiste göre alıcılar bu alanı korumayı sürdürürken, bu durum kısa vadeli piyasa algısını iyileştiriyor ve yukarı yönlü hareket ihtimalini canlı tutuyor.

CryptoBoss, XLM’nin dört saatlik grafikte önemli bir talep bölgesinden tepki verdiğini ve alıcıların bu seviyeyi savunmayı sürdürmesinin kısa vadeli görünümü desteklediğini aktarıyor.

Piyasada izlenen bir diğer unsur, fiyatın giriş seviyesinin üzerinde kalması oldu. Buna karşılık kritik destek seviyesinin altına sarkılması halinde görünüm zayıflayabilir. Yakın vadede 0,1784 dolar ve 0,1832 dolar seviyeleri direnç alanları olarak öne çıkıyor.

Stablecoin akışındaki artış ağ kullanımını destekledi

MSB Intel verileri, Stellar blokzinciri üzerinden geçen stablecoin transferlerinin son 30 günde belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Bu dönemde ağ üzerinden aktarılan stablecoin tutarı 6,09 milyar dolara ulaştı. Önceki döneme göre artış oranı %22,46 oldu.

Bu yükseliş, Stellar ağının özellikle sınır ötesi ödemeler ve blokzincir tabanlı finansal hizmetlerde daha yoğun kullanıldığına işaret etti. Artan işlem uzlaşmaları, hem şirketlerin hem de bireylerin daha verimli ödeme kanallarına yöneldiğini gösteren bir unsur olarak değerlendiriliyor. Stellar, düşük maliyetli ve hızlı para transferine odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Gösterge Veri XLM fiyatı 0,1713 dolar 24 saatlik hacim 104,15 milyon dolar Piyasa değeri 5,87 milyar dolar 30 günlük stablecoin transferi 6,09 milyar dolar Dönemsel artış %22,46

Yukarı yönlü senaryoda direnç seviyeleri izleniyor

Piyasanın bir sonraki adımı, alıcıların mevcut destek bölgesi üzerindeki kontrolünü koruyup koruyamayacağına bağlı olacak. Stablecoin faaliyetindeki artışın sürmesi halinde XLM’de daha yüksek direnç seviyelerinin test edilmesi gündeme gelebilir.

MSB Intel verileri, Stellar üzerinden taşınan stablecoin tutarının 30 günde 6,09 milyar dolara çıktığını ve ağ kullanımındaki artışın dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

Buna karşılık alım baskısının zayıflaması ya da destek bölgesinin aşağı kırılması halinde fiyat üzerinde yeniden baskı oluşabilir. Bu nedenle piyasa katılımcıları hem teknik seviyeleri hem de ağ üzerindeki işlem akışını birlikte izliyor.