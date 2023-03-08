Kripto boğa piyasasında adından XRP ve TRX ile birlikte sıkça söz ettiren bu altcoin küllerinden yeniden doğmaya çalışıyormuş gibi görünüyor.

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Stellar (XLM) fiyatı, 0,082 dolarlık direnç alanını geri almayı başarırsa yukarı yönlü bir harekete başlayabilir. Stellar Lumens (XLM) fiyatı, 2021’in en yüksek seviyesi olan 0,798 dolardan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Düşüş, aynı yılın Aralık ayı sonlarında 0,070 dolarlık düşük bir seviyeye yol açtı.

Henüz Boğa İşareti Yok

XLM fiyatı o zamandan beri artmış olsa da, azalan direnç çizgisinden çıkamadı ve bunun yerine uzun bir üst fitil (kırmızı simge) oluşturdu. Üstelik haftalık RSI hala 50’nin altında. Bu nedenle, haftalık zaman diliminde trendin yükseliş yönünde olduğunu gösteren hiçbir işaret yok. Dolayısıyla, 0,076 dolar destek alanına bir düşüş beklenilebilir.

Öte yandan, fiyat kırılmayı başarırsa, bir sonraki direnç 0,130 dolar seviyesinde olacaktır. Stellar Network’ün 21-23 Mart tarihleri arasında Paris Blockchain Haftası’nda başlık sponsoru olacağını belirtmekte fayda var.

Stellar (XLM) Kaybettiği Desteği Geri Alabilir Mi?

Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz kararlı bir şekilde düşüş eğilimi gösterirken, kısa vadeli altı saatlik analiz karışık okumalara sebep oluyor. Düşüş tarafında, Stellar fiyatı azalan bir direnç çizgisinin altına düşüyor ve görünüşe göre 0,082 dolar alanının altına inerek yılın en düşük fiyatına yol açtı. Yükseliş tarafında, altı saatlik RSI yükseliş sapması (yeşil çizgi) yarattı, bu da yukarı doğru bir hareketin habercisi olabilecek bir işaret.

Sonuç olarak, XLM fiyatının direnç seviyelerinin bu birleşimini geri kazanması ve yukarı doğru hareket etmesi mümkündür. Bu gerçekleşirse, uzun vadeli azalan direnç çizgisinden de bir kopuşa neden olacaktır.

Sonuç olarak, gelecekteki XLM fiyat hareketi belirsizdir. Fiyatın 0,082 $ ‘lık alanı geri alıp almayacağı veya reddedilip reddedilmeyeceği belirlenmesine yardımcı olabilir. 0,082$’lık alandan bir kopuş, uzun vadeli azalan direnç hattından da bir kopuşa neden olacak ve potansiyel olarak 0,130$’a doğru bir artışa yol açacaktır. Öte yandan, bir ret 0,076 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir.