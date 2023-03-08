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Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği transferleri takip eden ve çeşitli verileri paylaşan kripto analitik platformu WhaleStats, son 24 saatte Ethereum balinaları tarafından en yüksek miktarlarda satın alınan kripto varlıkları sıraladı. Sırasıyla USDC ve USDT olmak üzere listenin ilk iki sırasında yalnızca stabil kripto para birimleri yer aldı.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

Ethereum balinalarının gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin çeşitli verileri ve metrikleri paylaşan WhaleStats, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Ethereum balinaları tarafından son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın alınan kripto para birimlerini sıraladı. Sırasıyla USDC ve USDT olmak üzere listenin ilk iki sırasını stabil kripto para birimleri oluşturdu. öte yandan Polygon (MATIC), stETH, WETH, aSETH, WBTC, Uniswap (UNI), Chainlink (LINK) ve Lido DAO (LDO) da yine sırasıyla listede yer aldı ve portföyünde bulundurduğu kripto varlık miktarı bakımından en büyük 500 balina olarak kabul edilen adresler tarafından son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın alınan altcoin’ler arasına girdi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandıran lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5 değer kaybetti ve 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 20 milyar dolarlık bir düşüşün ardından 1 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.