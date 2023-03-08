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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 22.000 doları korumak için mücadele veriyor ancak 22.300 dolar bölgesi birçok kez kaybedildi. Ocak ve Şubat rallilerinin kazanımları altcoinlerden silinmeye başladı ve görünüm şimdilik negatif. Peki kripto paralarda devam eden düşüşün sebebi ne? Yatırımcıları önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

Kripto Paralar Neden Düştü?

Kripto paraların kümülatif değeri (TOTALCAP) neredeyse 955 milyar dolarlık destek alanına ulaştı. Bitcoin (BTC) fiyatı en yakın desteğinden daha da uzaklaştı. 21 Şubat’ta 1,04 trilyon dolarlık direnç alanının üzerine çıktığından beri düşen kümülatif değer 1 Mart’ta aynı alanı direnç olarak doğruladı. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde en yakın destek alanı 955 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgeyi haftalardır kümülatif değer 1 trilyon 60 milyar dolar seviyesindeyken kritik destek olarak dillendiriyorduk. Makro ekonomik gelişmeler ve Powell’ın faiz tavanı artacak sinyalleri sonunda fiyatları buraya düşürdü.

Neredeyse 955 milyar dolara gerileyen kümülatif değer altcoinlerde %10’u aşan kayıpları tetikledi. Silvergate iflas riski, SEC’in artan baskısı derken kripto paraların düşmesi için fazlaca sebebimiz vardı. Öte yandan, fiyat yeniden ivme kazanırsa, tekrar 1,04 trilyon dolarlık dirence sıçrayabilir. Ardında 1,06 ve 1,1 trilyon dolar dirençleri test edilecektir.

Bitcoin (BTC) Yorum

Dün akşam Powell’ın yaptığı açıklamalarla Bitcoin fiyatı 22.300 doları kaybetti. Bitcoin fiyatı 24 Şubat’ta yükselen bir destek hattından koptu ve 1 Mart’ta bunu direnç olarak doğruladı. Bunu yaparken, 23.800 dolar direnç alanını da doğruladı. BTC fiyat hareketi ve teknik gösterge okumaları düşüş eğiliminde. Dolayısıyla, Bitcoin fiyatının 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi olan 20.850 dolar ve altına düşmesi bekleniyor. Öte yandan, ralli yeniden güç kazanırsa, BTC fiyatı bir kez daha 23.800 dolar direncini test edebilir.

Bitcoin için orta vadede iyi ve kötü gelişmeler bizi bekliyor. SEC’in yargıçlardan yediği tokatlar bize spot ETF onayı gelebilir beklentisini aşılıyor. Fakat diğer taraftan Fed’in daha fazla sıkılaşma ihtimali güçleniyor. Her ne olursa olsun Ocak 1 tarihinde de ifade ettiğim gibi. Korkmak için geç ve sevinmek için erken bir dönemdeyiz. Fed faizleri %5’e dayandırdı eğer faizler %10 olmayacaksa geçtiğimiz yıldan daha kötü bir dönem yaşamamız pek mümkün değil. Nitekim 2024 yılında indirimlerin (en geç) başlaması herkes tarafından bekleniyor.