Bitcoin Haberleri
Bitcoin ile ilgili haberler, son gelişmeler, rehberler, makaleler ve değerlendirmelerin bulunduğu, CoinTürk üzerinden Bitcoin hakkında en güncel yazıları takip edebileceğiniz kategori.
Elon Musk Tweet Attı, Bitcoin (BTC) Fiyatı Toparlanmaya Başladı
Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) birkaç gün içerisinde %50 düşüş yaşaması, piyasalarda “sonun geldiği” düşüncesini yaratsa da Bitcoin için geri dönüş başlamış olabilir....
- Bitcoin (BTC)
- 2 dakika önce
Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralardaki Düşüş Nereye Kadar Sürecek? BTC İçin Kritik Seviyeler
Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 31.000 dolardan işlem görüyor. Bitcoin fiyatının hiç bitmeyecekmiş gibi devam eden yükselişi...
- Bitcoin (BTC)
- 2 saat önce
Bitcoin (BTC) Fiyatı Artık “Yeter” Diyecek mi? Uzmanların Bitcoin Yorumları ve Veriler!
Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 39.000 dolara kadar gerileyerek korkunun adeta körüklenmesini sağladı. Düşüşün perde arkasında birçok sebep ve gelişme yer alsa da...
- Bitcoin (BTC)
- 6 saat önce
Bu Kripto Para Uygulamasını Kullananlara, “Yanlışlıkla” Yüzlerce Bitcoin (BTC) Gönderildi!
Özellikle ABD’deki kripto para yatırımcıları arasında bir hayli popüler olan Bitcoin ve kripto para kredi uygulaması BlockFi, hayati bir hata yaptı. 700 Dolar Yerine...
- Bitcoin (BTC)
- 7 saat önce
Uzmanların Bitcoin Yorumları: BTC 16.000 Dolara Kadar Düşebilir Mi?
Ocak 2018’de zirveyi doğru bir şekilde tahmin eden analist Peter Brandt, şu anda da Ocak 2018’deki benzer bir tablo oluştuğunu ve bu sebeple de...
- Bitcoin (BTC)
- 9 saat önce
Bitcoin 39.000 Doların Altını Gördü: Borsalara Gönderilen BTC Miktarı Artıyor
Bitcoin ve kripto para birimleri bu haftaya düşüş trendinde başladıktan sonra Salı günü bir miktar toparlanma yaşandı ancak dün Çin’den gelen haberlerin de etkisi...
- Bitcoin (BTC)
- 11 saat önce
CNBC’nin Uzman İsminden Korkutan Bitcoin (BTC) Fiyat Hedefi
Bitcoin (BTC) fiyatının yaşadığı sert düşüş, 45.000 dolarda tutunma sinyalleri verse de Çin haberi bunu değiştirdi. Elon Musk’ın olumsuz yorumları ile kısa süreliğine de...
- Bitcoin (BTC)
- 22 saat önce
Bitcoin (BTC) Kan Ağlıyor: Piyasa Hakimiyeti %40’ın Altına Geriledi
Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) düşüşü, özellikle gelen son haberler sonrasında artarak devam ediyor. Elon Musk’ın yorumları ile düşüşe geçen piyasa daha sonra...
- Bitcoin (BTC)
- 23 saat önce
Bitcoin (BTC) İle İlgili İki Son Dakika, Aynı Anda: Çin vs. MicroStrategy!
Kripto para sektörü ve özellikle Bitcoin (BTC), uzun süredir olmadığı kadar hareketli. Lider kripto para birimi Bitcoin’e (BTC) yönelik eleştirel açıklamalar, bunların arkasında Elon...
BTC, Altın ve Bankalar: Bitcoin Neye Kıyasla “Çok” Enerji Kullanıyor?
Bitcoin’in enerji tüketimi konusu aslında hemen hemen Bitcoin ortaya çıktığından beri tartışılan bir konu. Ancak son olarak Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu konuyu gündeme...
Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralarda Son Durum: Düşüş Sonunda Bitti mi?
Kripto para piyasasının toplam değeri, oldukça sıkıntılı bir haftanın sonunda 2 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin’in (BTC) 41.700 dolara kadar düştüğü o saatlerde...
Bu Sefer Bitcoin’e (BTC) Değil, Elon Musk’a Kötü Haber!
Tesla, SpaceX, PayPal ve The Boring Company gibi şirketlerde önemli roller üstlenip birçoğunu sıfırdan kurmuş olan Elon Musk, kısa süre önce dünyanın en zengin insanı...
Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Görülen Son Düşüşte En Çok Kaybeden Kim Oldu?
Elde edilen son verilere göre kripto para ekosisteminde yeni olan yatırımcılar yaşanan son düşüşte panik satışlar yaparken tecrübeli yatırımcılar paniğe kapılmadan sakin bir şekilde...
Uzmanların Bitcoin (BTC) ve Kripto Para Yorumları: Kripto Paraların Düşüşü Ne Zaman Bitecek?
Kripto para piyasasının neredeyse Mart 2020’den beri devam eden yükselişi, son haftalardaki düşüşlerle bölündü. Birçok yatırımcı bunun arkasındaki sebebin Elon Musk ve manipülatif tweetleri...
- Bitcoin (BTC)
- 2 gün önce
Elon Musk’ın Güncel Açıklaması, Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Etkisi Yaratacak mı?
Elon Musk özellikle son dönemde Tesla ve SpaceX yerine Bitcoin (BTC) ile anılıyor. Kripto para sektörünün belki de en zengin yatırımcısı olan Musk, birkaç...
- Bitcoin (BTC)
- 2 gün önce