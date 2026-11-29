Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, yapay zekanın kimliği giderek daha inandırıcı biçimde taklit edebildiğini, buna karşın bir açık anahtarı sahte şekilde üretemeyeceğini söyledi. Solana’nın resmi hesabı, Yakovenko’nun ağın uzun vadeli hedeflerine dair görüşlerini pazar günü X üzerinden paylaştı. Yakovenko bu değerlendirmeleri, 15 ile 17 Kasım tarihlerinde Londra’da düzenlenen Breakpoint 2026 etkinliğinde dile getirdi.

Yapay zeka ve kriptografi vurgusu

Yakovenko, yapay zekayı akıllı sözleşme geliştirme açısından güçlü bir araç olarak tanımladı. Kodlardaki hata sayısının sınırlı olduğunu söyleyen Yakovenko, yapay zekanın bu hataları hızla azaltabileceğini savundu. Bu yaklaşım, yazılım üretiminde otomasyonun daha fazla öne çıktığı bir dönemde Solana tarafının teknolojiye nasıl baktığını da ortaya koydu.

Yakovenko, geleneksel finansın kimlik üzerine kurulu olduğunu, yapay zekanın ise kimliği neredeyse tamamen taklit edebilecek noktaya yaklaştığını belirterek, asıl önemli unsurun açık anahtar olduğunu ve yapay zekanın bunu sahteleyemeyeceğini söyledi.

Yakovenko, mayıs ayında da yapay zeka ile kriptografi arasındaki ilişkiye değinmişti. O dönemde özellikle kuantum sonrası kriptografi imza şemalarının yapay zeka nedeniyle kırılabilmesinin en büyük risklerden biri olabileceğini yazmış, geliştiricilerin bu sistemlerdeki tüm uygulama ve matematiksel açıkları henüz bütünüyle bilmediğini kaydetmişti.

Mini sözlük: Kuantum sonrası kriptografi, kuantum bilgisayarların çözmekte zorlanacağı varsayılan şifreleme yöntemlerini ifade eder. Açık anahtar ise blokzincir işlemlerinde kullanıcıyı tanımlayan ve başkalarıyla paylaşılabilen kriptografik anahtarın görünen kısmıdır.

Finans için küresel endeks fonu hedefi

Yakovenko, finansta nihai ürünün heyecan verici değil, tersine oldukça sade bir yapıda olacağını söyledi. Bu yapıyı, üretken varlıkların birleşiminden oluşan geniş bir sepet olarak tarif etti. Amaçlarının ekonomi için küresel bir endeks fonu inşa etmek olduğunu belirten Yakovenko, bunu ailesine en düşük riskle küresel ekonomiyi temsil eden varlık fikri üzerinden anlattığını aktardı.

Yakovenko, inşa etmeye çalıştıkları yapının ekonominin küresel endeks fonu olduğunu, bunun da en düşük riskle küresel ekonomiyi temsil eden bir varlık fikrine dayandığını dile getirdi.

18 Kasım’da bu görüşü daha somut hale getiren Yakovenko, küresel ekonomiyi takip edecek bir akıllı sözleşme sepeti önerdi. Bu sepet için Magnificent Seven olarak bilinen büyük teknoloji hisselerini, SpaceX’i ve Çinli robotik üreticisi Unitree’yi örnek verdi. Unitree, insansı ve dört ayaklı robotlarıyla bilinen bir robotik şirketi olarak öne çıkıyor.

Düşük ücret ve ağ ölçeği tartışması

Yakovenko, güçlü bir birinci katman ağın aynı zamanda ucuz olması gerektiğini söyledi. Solana üzerindeki tüm ücretlerin boğa döngüsünde yaklaşık yarım baz puana, yani %0.005 seviyesine geldiğini ifade eden Yakovenko, bu düzeyin finans kuruluşları açısından ihmal edilebilir olduğunu savundu.

16 Kasım’da Yakovenko ile Helius Üst Yöneticisi Mert Mumtaz arasında, SOL’un para olup olmadığına ilişkin bir tartışma da yapıldı. Oturumu DoubleZero kurucu ortağı Austin Federa yönetti. Yakovenko, SOL’u küresel ekonomi için istenmeyen yükü filtreleyen dayanıklı bir motor olarak tanımlarken, topluluk oylamasını Mumtaz kazandı.

Solana’nın yönü ve değişim yaklaşımı

Yakovenko, Solana’nın ilk sunumlarında Nasdaq hızının baştan beri yer aldığını, buna rağmen birçok kişinin bu yaklaşımı reddettiğini söyledi. Buna karşın ekibin yön değiştirmek zorunda kalmadığını belirtti. Ocak ayında Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ile protokolün zamanla değişime kapanması konusunda ayrışan Yakovenko, bir blokzincirin faydalı kalabilmesi için gelişmeyi sürdürmesi gerektiğini savunmuştu.

Önümüzdeki 10 yılda hangi ilkenin değerini koruyacağı sorulduğunda Yakovenko, IBRL kısaltmasını öne çıkardı. Bu ifade, bant genişliğinin artırılması ve gecikmenin azaltılması anlamına geliyor. Yakovenko’ya göre bu ihtiyaç değişmeyecek ve ağ altyapısının temel önceliklerinden biri olmayı sürdürecek.