Bitcoin ve altcoinlerde satış baskısı derinleşti

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Solana, Gram, Hyperliquid ve Bitcoin son günlerde öne çıkan varlıklar arasında yer aldı. Fiyat hareketlerinde hem teknik seviyeler hem de yatırımcı akışları belirleyici olurken, bazı varlıklarda olumlu haber akışının düşüşü durdurmaya yetmediği görüldü.

Solana’da düşüş ivmesi güçlendi

Solana 83,66 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, ağustostaki yükselişin başladığı bölgeye geri döndü. Eylülde 125 dolar civarında bulunan fiyatın bu tarihten beri yüzde 30’dan fazla gerilemesi, hareketin sıradan bir düzeltmenin ötesine geçtiğine işaret ediyor.

Ekim sonuna doğru Solana’nın 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi, daha uzun vadeli görünümde zayıflamaya yol açtı. Kısa vadeli ortalamaların daha uzun vadeli ortalamaların altına sarkması da düşüş eğiliminin kuvvetlendiğini gösteriyor.

Solana’da 80 doların altına sarkılması halinde, temmuzda yoğun işlemlerin görüldüğü 72 ile 78 dolar bandı yeniden test edilebilir.

Yakın izlenen ilk bölge 80 dolar olurken, bunun altında 72 ile 78 dolar aralığı öne çıkıyor. 10 Kasım’daki hacim artışı da satışların devam ettiğine işaret eden unsurlar arasında sayılıyor.

Gram, cüzdan haberleriyle toparlandı

Gram 1,244 dolar seviyesine yükseldi. Varlık, 9 Kasım’da kısa süreliğine 1 doların altına indikten sonra sert bir tepki verdi. Toparlanmanın merkezinde Telegram ile bağlantılı cüzdan güncellemeleri ve blokzincir entegrasyonuna ilişkin açıklamalar bulunuyor.

Telegram, dünya genelinde yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olarak biliniyor. Pavel Durov, X üzerinden yaptığı açıklamada son 48 saatte kullanıcıların 700 binden fazla Gram cüzdanı oluşturduğunu söyledi.

Pavel Durov, son 48 saatte 700 binden fazla Gram cüzdanı açıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından Gram üç günde yüzde 24 yükseldi. Buna karşın 1,25 dolar civarında güçlü bir satış bölgesi bulunuyor. Daha yukarıda 1,34 ve 1,46 dolar seviyeleri de fiyatın önündeki diğer engeller olarak öne çıkıyor.

Hyperliquid’de olumlu haber akışı yeterli olmadı

Hyperliquid cephesinde Güney Kore borsalarındaki listelemeler ve geri alım adımları gibi pozitif gelişmelere rağmen HYPE üzerindeki baskı hafiflemedi. Varlık haftalık bazda yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

29 Ekim’de ABD’de Hyperliquid tabanlı vadeli işlem duyurusunun ardından fiyat 97 dolara kadar çıksa da bu ivme korunamadı. HYPE şu anda 70 ile 73 dolar aralığında sıkışmış durumda. Aşağıda yaklaşık 68 dolardaki 200 üssel hareketli ortalama olası destek bölgesi olarak izleniyor.

Bitcoin’de ETF çıkışları etkisini sürdürüyor

Bitcoin 73.535 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu değer, eylüldeki zirvenin yüzde 16 altında. Kasım başından bu yana spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 1,6 milyar dolarlık çıkış yaşanması, fiyat üzerindeki baskının başlıca nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, dönemde en güçlü girişlerin hisse senedi fonlarında görüldüğünü aktardı. Bu tablo, yatırımcıların dijital varlıklardan daha geleneksel araçlara yöneldiğine işaret ediyor. Piyasada güçlü bir yeni katalizörün bulunmaması da Bitcoin’in toparlanmasını zorlaştırıyor.