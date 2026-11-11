RIPPLE (XRP)

Evernorth hisselerinde sert düşüş, 73,7 milyon pay satışa açıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Evernorth hisseleri sert düştü ve 73,7 milyon pay yeniden satış için kayda alındı.
  • 📉 XRPN, 10 Kasım’da %23,54 gerileyerek 10,41 dolardan 7,96 dolara indi.
  • 🗓️ Kayıt altına alınan paylar arasında Ripple ve Arrington bulunurken kilit süresinin çoğu 9 Nisan 2027’de bitecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Ripple destekli XRP odaklı hazine şirketi Evernorth Holdings, Nasdaq’taki ilk işlem döneminde sert değer kaybıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin XRPN kodlu hisseleri, büyük ortakların ileride satışa konu edebileceği 73.688.162 adet A sınıfı pay için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıt başvurusu yapılmasının ardından baskı altında kaldı.

İçindekiler
1 SEC başvurusu ve kayıt altına alınan paylar
2 Nasdaq’taki ilk dönemde sert kayıp
3 Kilit süresi 2027’ye kadar uzanıyor

SEC başvurusu ve kayıt altına alınan paylar

Evernorth bu hafta SEC’ye sunduğu izahnamede, mevcut hissedarların elindeki 73,7 milyona yakın A sınıfı payın yeniden satış için kayda alındığını bildirdi. Bu adım, söz konusu payların hemen satıldığı anlamına gelmiyor. Ancak kayıt işlemi, büyük hissedarların uygun koşullar oluştuğunda satış yapabilmesine zemin hazırlıyor.

Şirketin SEC’ye sunduğu izahname, mevcut hissedarların elindeki 73.688.162 adet A sınıfı payın yeniden satış için kayda alındığını ortaya koydu.

Dosyada adı geçen hissedarlar arasında XRP ekosistemiyle bağlantılı önemli kurumlar yer aldı. En büyük kalem, Evernorth ile Armada Acquisition Corp. II birleşmesinin destekçileri arasında bulunan Arrington XRP Capital Fund’a ait 33,82 milyon paydan oluştu. Ripple Labs 18,14 milyon payla ikinci sırada yer aldı.

Japon finans grubu SBI Holdings ile bağlantılı çeşitli kuruluşlar da toplam 11,79 milyon payı olası yeniden satış kapsamında kaydettirdi. Ripple kurucu ortağı Chris Larsen ile bağlantılı Larsen Lam Children’s Remainder Trust ise 7,15 milyon payla listede yer aldı. Belgede ayrıca Pantera Capital, GSR Markets Switzerland ve Kraken’ın ana şirketi Payward da anıldı.

Nasdaq’taki ilk dönemde sert kayıp

XRPN, 12 Ekim’de Nasdaq’ta işlem görmeye başladı. Hisse 10 Kasım’da bir günde %23,54 düşerek 10,41 dolardan 7,96 dolara geriledi. Aynı seansta işlem hacmi de belirgin biçimde arttı. 9 Kasım’da yaklaşık 369 bin pay el değiştirirken, 10 Kasım’da bu sayı 1,39 milyon paya yükseldi.

Payların yeniden satış için kayda alınması, yatırımcıların bu hisseleri sattığını ya da mutlaka satış planladığını göstermiyor.

Evernorth hisseleri, 28 Ekim’deki 15,26 dolarlık kapanışa göre yaklaşık %48 değer kaybetti. İlk işlem gününde görülen 19,39 dolarlık zirve esas alındığında ise düşüş oranı yaklaşık %59’a ulaştı. Bu tablo, şirketin borsadaki ilk haftalarında satış baskısının belirginleştiğine işaret etti.

Bu tür gelişmelerde yatırımcılar için yalnızca fiyat değil, işlem hacmi ve resmi başvuru akışı da önem taşıyor. CryptoAppsy, Evernorth ve $XRP ile bağlantılı haberleri coin bazında izlemeyi ve ani fiyat hareketleri için alarm kurmayı kolaylaştırarak bu sürecin daha yakından takip edilmesine yardımcı olabilir.

Kilit süresi 2027’ye kadar uzanıyor

Başvuruda yer alan bilgilere göre, kilitlenme anlaşmalarının büyük bölümü 9 Nisan 2027’de sona erecek. Bazı istisnalar bulunsa da bu takvim, kayıt altına alınan payların tamamının kısa vadede piyasaya gelmeyebileceğini gösteriyor. Buna rağmen yatırımcılar, büyük ortakların ileride atabileceği adımları yakından izliyor.

Evernorth cephesindeki son gelişme, XRP bağlantılı kurumsal yapılarla ilgili piyasa algısının ne kadar hızlı değişebildiğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle yüksek sayıda payın olası yeniden satış için kayda alınması, zayıf seyreden hisse performansıyla birleşince XRPN üzerindeki baskıyı artırdı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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