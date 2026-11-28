Kripto para piyasasında oynaklık sürerken, geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerine taşındığı tokenizasyon alanında büyüme hız kazandı. Son veriler, bu alanda son 24 saatte en güçlü artışın XRP Ledger üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

Tokenize fonlarda en güçlü günlük artış XRP Ledger’da görüldü

Token Terminal verilerine göre XRP Ledger, takip edilen tokenize fonların piyasa değerinde 24 saat içinde 1 milyar dolarlık artış kaydetti. Bu yükseliş, ağın gerçek dünya varlıkları ve tokenizasyon pazarında öne çıkan blokzincirlerden biri haline geldiğine işaret etti.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı, ödemeler ve varlık transferleri için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ üzerindeki son büyüme, geleneksel yatırım ürünlerinin zincir üstüne taşınmasına yönelik ilginin güçlendiğini ortaya koydu.

XRP Ledger, takip edilen tokenize fonların piyasa değerinde son 24 saatte 1 milyar dolarlık artışla pazarın en güçlü büyümesini kaydetti.

Açıklanan rakam, söz konusu dönemde ağa yönelen toplam sermayeyi ve ağda izlenen tokenize fonların toplam değerindeki belirgin yükselişi yansıtıyor. Fon ihraççıları, kurumsal yatırımcılar ve varlık yöneticilerinin son dönemde bu alana ilgisini artırdığı görülüyor.

BNB Chain, Solana ve Stellar geride kaldı

Aynı dönemde BNB Chain 51,4 milyon dolarlık büyüme ile ikinci sırada yer aldı. Solana 3,8 milyon dolar, Stellar ise yaklaşık 1,4 milyon dolarlık artış kaydetti. Böylece XRP Ledger, günlük artış bakımından BNB Chain’i 20 kattan fazla geride bıraktı.

Ağ 24 saatlik büyüme Sıralama XRP Ledger 1 milyar dolar 1 BNB Chain 51,4 milyon dolar 2 Solana 3,8 milyon dolar 3 Stellar 1,4 milyon dolar 4

Veriler, tokenize fon pazarındaki sermaye akışının birkaç büyük ağ arasında yoğunlaşsa da son gün içinde açık ara en büyük genişlemenin XRP Ledger tarafında yaşandığını ortaya koydu. Bu tablo, blokzincir tabanlı yatırım ürünlerine olan talebin ağlar arasında eşit dağılmadığını da gösteriyor.

BNB Chain 51,4 milyon dolar ile ikinci sırada kalırken, Solana ve Stellar’daki büyüme daha sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen tokenizasyon segmentindeki hareketlilik, yatırımcıların blokzincir altyapısını yalnızca kripto varlıklar için değil, geleneksel finans ürünleri için de daha fazla kullanmaya başladığını gösteriyor. Son 24 saatte oluşan tablo, bu eğilimin özellikle XRP Ledger üzerinde belirginleştiğini ortaya koydu.