XRP, 2026 yılında şimdiye kadar yüzde 48,3 değer kaybetti ve kasım ayında tarihi verilerdeki en zayıf performansına ilerliyor. CryptoRank verilerine göre token, cuma günü itibarıyla kasımda yüzde 24 geriledi. Bu oran, 2019’daki yüzde 23,3’lük düşüşü geride bıraktı. Kasım ayı 30 Kasım Pazartesi günü kapanacak.

Kasım kaybı öne çıktı

CryptoRank, XRP’nin 2026 içindeki en yüksek seviyesini 2,40 dolar, kasımdaki en düşük seviyesini ise 0,87 dolar olarak gösterdi. Dördüncü çeyrekte kayıp yüzde 36,1’e ulaştı. XRP, 2026’da şu ana kadar 11 ayın yedisini düşüşle geçirdi. Cuma günü Binance verilerinde gün içinde 0,987 dolara kadar çıkan token, daha sonra yaklaşık 0,95 dolarda işlem gördü ve günlük artış yüzde 0,5 oldu.

CryptoRank verileri, XRP’nin geçmiş 13 yılın sekizinde aralık ayını ekside kapattığını ve medyan aralık getirisinin eksi yüzde 4,07 olduğunu gösteriyor.

XRP daha önce de bazı yılları kayıpla tamamladı. Token, 2014’te yılı yüzde 10,7 kayıpla bitirse de kasımda yüzde 130,4 ve aralıkta yüzde 118,1 yükseldi. 2018’de yıllık kayıp yüzde 84,5 oldu; kasımda yüzde 19,3, aralıkta ise yüzde 2,25 düşüş görüldü. 2022’de yıllık kayıp yüzde 59,2’ye ulaştı, kasımda yüzde 11,8 ve aralıkta yüzde 16,9 gerileme yaşandı.

Aralık verileri karışık sinyal veriyor

CryptoRank verilerine göre XRP’nin ortalama aralık getirisi yüzde 63,1 düzeyinde bulunuyor. Buna karşılık medyan getiri eksi yüzde 4,07 seviyesinde. En güçlü aralık performansı 2017’de görüldü ve token o ay yüzde 818,9 yükseldi. Son 13 yılın sekizinde aralık ayı kırmızı bölgede kapandı. 2025 aralığında kayıp yüzde 14,8 oldu.

En sert aralık düşüşü ise 2020’de kaydedildi. XRP o ay yüzde 66,5 değer kaybetti. Bu gerileme, SEC’in 22 Aralık 2020’de Ripple’a dava açmasının ardından geldi. Ripple, XRP ile ilişkili ödeme teknolojileri geliştiren ABD merkezli bir blokzincir şirketi olarak biliniyor.

Ripple, Single Asset Vault yapısında kreditörlerin fon yatıracağını, kredi aracılarının ise bu sermayeyi kredi vermek ve geri ödemeleri defter üzerinde izlemek için kullanacağını açıkladı.

Aralık ajandasında kilit açılışı ve ağ güncellemeleri bulunuyor

XRP için aralık ayının ilk önemli başlığı, 1 Aralık’ta Ripple emaneti altındaki 1 milyar XRP’nin kilidinin açılacak olması. Piyasada düzenli aralıklarla izlenen bu süreç, dolaşımdaki arz ve şirketin token yönetimi açısından takip ediliyor.

Ağ tarafında ise XRP Ledger üzerindeki SingleAssetVault değişikliği 25 Kasım’da çoğunluk desteğine ulaştı. XRPScan verilerine göre bu güncelleme en erken 9 Aralık saat 19.38 UTC’de etkinleşebilir.

Mini sözlük: Single Asset Vault, tek bir varlık türüyle çalışan kasa yapısını ifade ediyor. Ripple’ın açıklamasına göre bu yapı, fonların yatırılması, kredi verilmesi ve geri ödemelerin XRP Ledger üzerinde izlenmesi için kullanılacak.

Cuma günü LendingProtocolV1_1 değişikliği de XRPScan verilerine göre 35 doğrulayıcıdan 29’unun oyunu aldı. Bu güncellemenin en erken etkinleşme tarihi 11 Aralık saat 14.22 UTC olarak gösteriliyor. Ancak bu tarihe kadar destek oranının yüzde 80’in üzerinde kalması gerekiyor.