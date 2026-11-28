Kripto para piyasasında kasım sonundaki görünüm zayıf kalırken, Hyperliquid’in HYPE tokeni, Solana ekosisteminin yerel varlığı SOL ve Artificial Superintelligence Alliance’ın FET tokeni kısa vadeli bir tepki yükselişi gösterdi. Buna karşın üç varlıkta da günlük grafikler, yükselişin henüz güçlü biçimde doğrulanmadığına işaret etti.

Piyasada korku sürerken tepki alımları geldi

27 Kasım’da Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 12 seviyesinde, yani aşırı korku bölgesinde yer aldı. ABD spot Bitcoin ETF’lerinden iki gün önce 453 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu zayıf tabloya rağmen HYPE, SOL ve FET’te dört saatlik göstergelerde ivme toparlandı. Yine de üç varlık da günlük grafikte önemli hareketli ortalamaların altında işlem gördü.

Günlük grafiklerde önemli hareketli ortalamaların altında kalınması, son yükselişlerin teknik açıdan henüz tam bir yön değişimine dönüşmediğini gösteriyor.

HYPE 60 doların üstünde tutundu

HYPE, 60 doların üzerine çıktı ve yükseliş sırasında 200 EMA seviyesine temas etti. Bu temas tek başına güçlü bir yükseliş sinyali üretmese de piyasa dinamiğinde iyileşmeye işaret etti. MACD histogramının pozitife dönmesi, kısa vadeli ivmenin güç kazandığını gösterdi.

Buna karşılık RSI göstergesi 43,8 seviyesinde kaldı. Bu görünüm, HYPE’ta ivmenin nötr bölgede seyrettiğini ve alımların henüz belirgin üstünlük kuramadığını ortaya koydu. Fiyatın 67 doların altına gerilemesinin ardından 20 günlük hareketli ortalamaya ulaşması kısa vadede izlenen ilk önemli eşik oldu.

HYPE’ın kısa vadede daha sağlam bir görünüm kazanabilmesi için 20 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Bu gerçekleşmezse varlık yeniden düşüş bölgesine dönebilir. Aşağı yönde ise 60 dolar seviyesi ana referans olarak öne çıktı; bu seviyenin altı, son toparlanmanın büyük bölümünü geçersiz kılabilir.

SOL toparlandı ancak teknik tablo zayıf kaldı

SOL, 27 Kasım’ı yaklaşık 73,06 dolarda ve günlük yüzde 3,3 artışla tamamladı. Ancak günlük grafikte güçlü bir olumlu teknik tablo oluşmadı. 14 günlük RSI 37,5 seviyesinde bulunurken, SOL izlenen sekiz hareketli ortalamanın tamamının altında kaldı. Solana, yüksek hızlı blokzincir altyapısıyla bilinen bir ağ olarak öne çıkıyor.

MACD histogramı artı 0,85’e yükselerek satış baskısının hafiflediğini gösterse de MACD çizgisi negatif bölgede kaldı. Dört saatlik RSI yaklaşık 63 ile daha olumlu bir tablo sunarken, yedi günlük RSI satış baskısının sürdüğünü gösterdi. SOL için kısa vadede 74,19 doların üzeri yeni bir test alanı oluştururken, 76,72 dolar sonraki seviye olarak izlendi.

Varlık Son görünüm İzlenen seviye HYPE 60 dolar üstünde tepki 20 günlük ortalama ve 68,63 dolar SOL Günlük yüzde 3,3 artış 74,19 dolar ve 76,72 dolar FET Günlük yüzde 12,7 artış 0,1347 dolar üstü kapanış

SOL, ekim sonundaki yaklaşık 102 dolarlık tepesine göre yüzde 28 aşağıda bulunuyor. Bu da son yükselişin şimdiye kadar sınırlı bir kaybı telafi ettiğini gösterdi. Ayrıca 20 günlük ortalama 75 ile 76 dolar bandında, 50 günlük ortalama ise 90,6 dolar civarında yer alıyor.

FET en güçlü sıçramayı yaptı ancak aşırı gerilmiş görünüyor

FET, üç varlık arasında en güçlü günlük tepkiyi vererek yaklaşık yüzde 12,7 yükseldi ve 27 Kasım itibarıyla 0,1278 dolar civarında işlem gördü. Buna rağmen teknik göstergeler, bu toparlanmanın günlük grafikte henüz net bir dönüş sinyali üretmediğini ortaya koydu. FET’in daha güçlü bir görünüm kazanabilmesi için günü 0,1347 doların üzerinde kapatması gerekiyor. Yukarıda 0,1529 ve 0,1685 dolar seviyeleri de izleniyor.

FET’te kısa vadeli ivme güçlense de dört saatlik göstergeler aşırı gerilmiş bir tabloya, günlük grafik ise henüz teyit edilmemiş bir toparlanmaya işaret ediyor.

Aşağı yönde 0,1178 dolar ilk destek olarak izlenirken, 0,1122 ve 0,1047 dolar diğer seviyeler arasında yer aldı. Günlük RSI 44,9, dört saatlik RSI ise 73 seviyesinde bulunuyor. Haftalık RSI’nın 40,7’de kalması da daha geniş zaman diliminde zayıflığın sürdüğünü gösterdi.