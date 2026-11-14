Bitcoin 70 bin doların altına inerken Hyperliquid daha güçlü kaldı

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Bitcoin 70 bin doların altına indi, buna karşılık Hyperliquid sınırlı da olsa daha dayanıklı bir görünüm sergiledi. Gün içi sert dalgalanmalar özellikle kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeleri hızlandırırken, bazı altcoinlerde tepki alımları görüldü.

Hyperliquid satış dalgasına rağmen görece dirençli kaldı

Hyperliquid’in yerel varlığı HYPE, piyasadaki genel zayıflığa karşın yaklaşık %7 değer kazandı. Varlık gün içinde 69,83 dolara kadar geriledikten sonra 73,99 dolara toparlandı. İşlem hacmindeki artış da bu hareketi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Fiyattaki bu toparlanmada, sert düşüş öncesinde oluşan aşırı satım koşullarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Satış dalgasının doğrudan altcoinler ve merkeziyetsiz finans varlıklarından değil, yapay zeka hisselerindeki çözülmenin tetiklediği daha geniş çaplı risk azaltma eğiliminden kaynaklandığı aktarılıyor.

Hyperliquid cephesinde görülen toparlanma, piyasanın genel yönünden çok aşırı satım koşullarının ardından gelen teknik tepkiyle ilişkilendiriliyor.

Grafikte 68 dolar bölgesi ile çakışan 200 günlük üssel hareketli ortalama, kısa vadede önemli bir teknik eşik olarak öne çıktı. Göreceli güç endeksi olan RSI’ın 40 seviyesinden yukarı dönmesi, satış baskısının kalıcı olmayabileceğine işaret ediyor. Buna karşın 78 dolar civarındaki hareketli ortalama aşılmadan daha güçlü bir toparlanmadan söz etmek zor görünüyor.

Stellar’da Bell güncellemesi öncesi sınırlı tepki

Stellar da benzer şekilde 0,15 dolar civarında tepki verdi. XLM, gün içinde 0,1411 dolara kadar indikten sonra 0,1497 dolardan işlem gördü. Bu sıçrama, mayıs sonundaki dip seviyelerle örtüşmesi nedeniyle teknik açıdan dikkat çekici bulundu.

Bununla birlikte XLM tarafında işlem hacmi zayıf kaldı ve bu durum yükselişin hız kazanmasını sınırladı. Hareketli ortalamaların birbirinden uzak seyretmesi de oynaklığı besleyecek kısa vadeli bir sıkışmanın henüz oluşmadığını gösteriyor.

Stellar ağı, sınır ötesi ödeme ve varlık transferlerine odaklanan açık kaynaklı bir blokzincir olarak biliniyor. Ağda Bell güncellemesi olarak anılan Protokol 30 için doğrulayıcı oylamasının 23 Kasım’da yapılması planlanıyor.

Mini sözlük: Bell güncellemesi, Stellar ağında Protokol 30 kapsamında planlanan teknik değişiklikleri ifade ediyor. Doğrulayıcı oylaması ise ağdaki katılımcıların bu güncellemenin devreye alınıp alınmayacağına karar verdiği süreç olarak tanımlanıyor.

Temel tarafta önemli görülen bu gelişmeye rağmen kısa vadeli fiyat hareketi üzerinde belirleyici bir etki henüz görülmedi. RSI’ın 35 civarında bulunması ise XLM’de yerel dip bölgesine yakın bir görünüm oluştuğunu gösteriyor.

Bitcoin’de tasfiyeler 918,6 milyon dolara ulaştı

Piyasadaki en sert baskı Bitcoin tarafında hissedildi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında toplam 1,65 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 918,6 milyon dolarlık bölümü tek başına Bitcoin’den geldi.

Son 24 saatte gerçekleşen 1,65 milyar dolarlık tasfiyenin 918,6 milyon doları Bitcoin pozisyonlarında kaydedildi.

Bitcoin gün içinde 67.500 dolara kadar düştükten sonra 69.552 dolardan işlem gördü. Günlük kayıp yaklaşık %2,6 seviyesinde bulunuyor. 70 bin dolar eşiğinin altına inilmesi, piyasadaki olumsuz havayı güçlendirirken, fiyat daha sonra kayıpların sınırlı bir bölümünü geri aldı.

67.500 dolar seviyesinin yeniden aşağı kırılması halinde bir sonraki önemli bölge 65 bin dolar olarak izleniyor. Bitcoin temmuz ve ağustos aylarının büyük bölümünde bu bantta işlem görmüştü.