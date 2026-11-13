Nakamoto üçüncü çeyrekte 184 BTC sattı, varlıkları 4.283 BTC’ye indi

David Bailey’nin Bitcoin odaklı hazine şirketi Nakamoto, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında Bitcoin varlığını 184 BTC azalttı. Şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 30 Eylül itibarıyla 4.283 BTC oldu. Haziran sonunda bu rakam 4.467 BTC seviyesindeydi.

Üçüncü çeyrekte yeni satış geldi

Bitcoin Treasuries verilerine göre Nakamoto, 2026’nın üçüncü çeyreğinde 184 BTC sattı. Böylece şirket, kurumsal Bitcoin rezervi sıralamasında 21’inci basamakta yer aldı. Finansal belgelerde dijital varlık satışlarından çeyrek boyunca yaklaşık 13,2 milyon dolar ek gelir elde edildiği görüldü.

Aynı belgelerde 184 BTC’lik düşüş tek bir işlem olarak ayrıca ayrıştırılmadı. Buna karşın dönem sonu itibarıyla şirketin kalan Bitcoin varlığının piyasa değeri yaklaşık 357,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

30 Eylül itibarıyla yaklaşık 3.030 BTC, şirket borçlarına karşı teminat olarak gösterildi; 1.253 BTC ise serbest durumda kaldı.

2026 içinde birden fazla satış yapıldı

Nakamoto bu yıl ilk kez satış yapmadı. Şirket mart ayında, BTC Inc. ve UTXO Management satın alımlarının ardından işletme sermayesi ve faaliyet giderlerini finanse etmek için yaklaşık 284 BTC sattı. Bu işlemden 20 milyon dolar gelir sağlandı.

Mart ayındaki satışın ortalama fiyatı Bitcoin başına yaklaşık 70.422 dolar oldu. Şirket ilk çeyrekte ayrıca türev stratejilerinden yaklaşık 43 BTC prim geliri elde etti; ardından yaklaşık 40 BTC daha elden çıkardı.

Haziranda da daha büyük bir satış yapıldı. İkinci çeyrek sonuçlarına göre Nakamoto yaklaşık 600 BTC’yi 35,6 milyon USDT karşılığında sattı. Belirli Bitcoin türev pozisyonlarından gelen gelirlerle birlikte bu işlemlerin toplam katkısı yaklaşık 48 milyon dolara ulaştı.

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Borç yapısı ve faaliyet zararı öne çıktı

Şirket, hazirandaki gelirlerin 45 milyon dolarını Kraken’den aldığı Bitcoin teminatlı kredinin bir kısmını geri ödemek için kullandı. Böylece kalan anapara borcu 210 milyon USDT’den 165 milyon USDT’ye geriledi.

Nakamoto 11 Kasım’da Kraken kredisinin 60 milyon USDT’lik bölümünün vadesini Aralık 2026’dan Aralık 2027’ye uzattı. Bu değişiklikle birlikte şirketin 2026 içinde planlanmış anapara geri ödemesi kalmadı.

Şirket üçüncü çeyrekte 85,5 milyon dolar net kar açıkladı; buna karşılık düzeltilmiş faaliyet zararı 15,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Net karın ana kaynağını şirketin elindeki Bitcoin varlıklarının piyasa değerindeki yükseliş oluşturdu. Buna karşılık düzeltilmiş faaliyet zararı, Bitcoin fiyat artışı dışında kalıcı gelir üretmenin halen zorlu olduğunu ortaya koydu.

David Bailey, Nakamoto’nun farklı Bitcoin döngülerinde gelir üretebilen işler kurmayı hedeflediğini savunuyor. Son satış ise kurumsal Bitcoin hazinesi stratejilerinin yalnızca biriktirme yaklaşımına dayanmadığını, finansman ve operasyon ihtiyacına göre satışları da içerebildiğini gösterdi.