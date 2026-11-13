BITCOIN (BTC)

Strategy, Bitcoin’in kuantum tehdidine karşı güncellenebileceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, Bitcoin ağının gerektiğinde kuantuma dirençli yükseltme yapabileceğini açıkladı.
  • 📌 Michael Saylor, küresel uzlaşı sağlanırsa geçişin yaklaşık 90 günde tamamlanabileceğini söyledi.
  • 🧠 Strategy’nin de yer aldığı konsorsiyum, $BTC için kuantum sonrası kriptografiye 3 yılda 15 milyon dolar ayırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Strategy, Bitcoin ağının kuantum bilgisayar kaynaklı olası tehditlere karşı gerekli görüldüğünde yeni güvenlik önlemleri benimseyebileceğini açıkladı. Şirket, Bitcoin’in uzun vadeli dayanıklılığına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, ağın ihtiyaç halinde kuantuma dirençli yükseltmeleri devreye alabilecek yapıda olduğunu belirtti.

İçindekiler
1 Kuantum tartışması yeniden hız kazandı
2 Saylor yazılım güncellemesine işaret etti
3 Kurumsal araştırma çalışmaları da sürüyor
4 Geliştiriciler teknik seçenekler üzerinde çalışıyor

Kuantum tartışması yeniden hız kazandı

Bitcoin işlemlerinin güvenliği, eliptik eğri kriptografisine dayanıyor. Bu nedenle yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın, açık anahtarı görünen adreslerden özel anahtar üretme ihtimali uzun süredir tartışılıyor. Böyle bir senaryoda saldırganlar, ilgili adreslerde tutulan Bitcoin varlıklarına erişim sağlayabilir.

Strategy, kuantuma dirençli yükseltmelerin gerekli olduğunda ve ihtiyaç doğduğunda benimsenebileceğini vurguladı.

Bununla birlikte, kamuya açık biçimde bilinen mevcut kuantum bilgisayarların Bitcoin’in kullandığı kriptografiyi bu yolla kırabildiğine dair doğrulanmış bir örnek bulunmuyor. Tartışma daha çok uzun vadeli riskler ve ağın buna nasıl hazırlanacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Saylor yazılım güncellemesine işaret etti

Strategy’nin kurucu ortaklarından Michael Saylor, ekim ayında Washington’daki Dünya Bankası etkinliğinde yaptığı değerlendirmede, Bitcoin topluluğunun gerçekçi bir kuantum tehdidi ortaya çıkarsa yazılımı güncelleyerek savunma geliştirebileceğini söyledi. Saylor, kuantuma dirençli kriptografiye geçiş konusunda küresel uzlaşı sağlanması halinde böyle bir yükseltmenin yaklaşık 90 gün içinde gerçekleştirilebileceğini öngördü.

Saylor, kuantum tehdidi gerçek bir seviyeye ulaşırsa Bitcoin ağının bir araya gelip yazılımı yükselterek kendini koruyabileceğini savundu.

Ancak bu 90 günlük takvim bazı çevrelerde tartışma yarattı. Ağ genelinde böyle bir değişim için geliştiricilerin teknik düzenlemelerde uzlaşması ve kullanıcıların varlıklarını yeni ve daha güvenli adreslere taşıması gerekecek. Bu da sürecin yalnızca yazılım güncellemesinden ibaret olmadığını gösteriyor.

Saylor, yeni kriptografik yöntemlerin aceleyle devreye alınmasına da mesafeli yaklaştı. Daha karmaşık güvenlik sistemlerinin kendi içinde yeni zayıflıklar doğurabileceğini savundu.

Kurumsal araştırma çalışmaları da sürüyor

Strategy, Bitcoin’in uzun vadeli güvenliği için araştırma ve geliştirme çalışmalarına da dahil oldu. Şirket, temmuz ayında BlackRock ve Coinbase’in de yer aldığı yedi büyük finans ve kripto şirketiyle birlikte Bitcoin Security Consortium oluşumuna katıldı. Strategy, Michael Saylor’un öncülük ettiği ve bilançosunda en fazla Bitcoin tutan halka açık şirket olarak biliniyor.

Konsorsiyum, üç yıl için toplam 15 milyon dolar kaynak ayırdı. Çalışma başlıkları arasında kuantum sonrası kriptografi de bulunuyor. Bu alan, klasik şifreleme yöntemlerinin gelecekte kuantum bilgisayarlara karşı nasıl korunacağı sorusuna odaklanıyor.

Mini sözlük: Kuantum sonrası kriptografi, kuantum bilgisayarlar yaygınlaştığında da güvenli kalması hedeflenen şifreleme yöntemlerini ifade eder. BIP ise Bitcoin Improvement Proposal kısaltmasıdır ve Bitcoin ağı için teknik değişiklik önerilerinin standart çerçevesini oluşturur.

Geliştiriciler teknik seçenekler üzerinde çalışıyor

Bitcoin geliştiricileri de kuantum riskine yönelik çözüm arayışlarını sürdürüyor. Öne çıkan önerilerden biri Bitcoin Improvement Proposal 360, yani BIP 360 oldu. Bu teklif, Pay to Merkle Root olarak adlandırılan yeni bir işlem çıktısı türü olan P2MR yapısını gündeme getiriyor.

Bu öneri, Bitcoin ağının gelecekte daha gelişmiş güvenlik ihtiyaçlarına uyum sağlaması için değerlendirilen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Şimdilik tartışmanın merkezinde, tehdidin ne kadar yakın olduğu kadar, olası bir geçişin ne ölçüde sorunsuz yürütülebileceği sorusu yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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