Bitcoin 12 haftanın dibine inerken analistler alım fırsatı görüyor

Bitcoin, sert satışların etkisiyle 70.000 doların altına gerileyerek ağustostan bu yana ilk kez bu eşiğin altında işlem gördü. Fiyat 67.770 dolara kadar indi ve son 12 haftanın en düşük seviyesini gördü. Eylül sonundaki zirvesine kıyasla kayıp yüzde 21’i aştı.

Teknik göstergeler dip bölgesine işaret ediyor

Kripto analisti Vetle Lunde, piyasadaki sert geri çekilmeye rağmen Bitcoin’de güçlü bir alım zemini oluşmuş olabileceğini belirtiyor. Lunde, yatırımcılara son düşüş dalgasında sakin kalmaları çağrısında bulundu.

Lunde’nin öne çıkardığı göstergeler arasında Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamasına dönmesi yer alıyor. Uzun vadeli yatırımcıların yakından izlediği bu seviye, geçmişte piyasa diplerini değerlendirmede kullanılan başlıca teknik referanslardan biri olarak biliniyor.

Ayrıca Bitcoin’in günlük göreli güç endeksi 25 seviyesine geriledi. RSI göstergesinin 30’un altına inmesi, satış baskısının olağanüstü arttığını ve varlığın aşırı satım bölgesine geçtiğini gösteriyor. Bununla birlikte bu veri, tek başına fiyatın hemen yön değiştireceği anlamına gelmiyor.

Vetle Lunde, 2 kat kaldıraçlı ETF’lere yönelik maruziyetin son 2,5 yılın en düşük düzeyine indiğini, bu nedenle spekülatif pozisyonların büyük ölçüde temizlendiğini belirtiyor.

ETF çıkışları ve kaldıraç çözülmesi öne çıktı

Lunde, Bitcoin’in spot borsa yatırım fonlarından görülen çıkışların kayıtlardaki en büyük beşinci dalga olduğunu da vurguluyor. Buna ek olarak, Bitcoin ETF’lerinde kaldıraç kullanımında belirgin bir daralma yaşandı. Özellikle 2 kat kaldıraçlı ürünlerdeki maruziyet son 2,5 yılın en düşük bölgesine indi.

Bu tablo, kısa vadeli risk iştahının zayıfladığına işaret ediyor. Spekülatif pozisyonların çözülmesi bazı analistlere göre piyasadaki aşırı ısınmayı azaltırken, bazı yatırımcılar bunu satış baskısının henüz tam bitmediğinin işareti olarak değerlendiriyor.

Grayscale ve Peter Schiff farklı cephelerde yer aldı

Piyasadaki iyimser yorumlardan biri de Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl’dan geldi. Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle bilinen büyük bir kripto varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Pandl, Bitcoin’in yılın önceki dönemlerine göre daha farklı ve daha sağlam bir noktada bulunduğunu savunuyor.

Zach Pandl, Bitcoin’in yılın başına kıyasla çok farklı bir konumda olduğunu ve bu farkın merkezinde Michael Saylor’ın Strategy şirketinin bilançosunun bulunduğunu ifade ediyor.

Pandl’a göre temel ayrım, kurumsal bilançolardaki yapı ve özellikle Michael Saylor’ın yönettiği Strategy’nin durumu. Strategy, kurumsal şirketler arasında en büyük Bitcoin sahibi olarak biliniyor.

Buna karşılık, Bitcoin eleştirileriyle tanınan Peter Schiff daha temkinli bir görüş ortaya koydu. Schiff, Strategy’nin finansal yükümlülüklerinin ilerleyen dönemde ek satış baskısı yaratabileceğini savunuyor. Ona göre Bitcoin’de yeni bir düşüş yaşanması halinde, Strategy’nin STRC imtiyazlı hissesini elinde tutan yatırımcılar pozisyonlarını azaltmayı değerlendirebilir.