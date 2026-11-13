Rakuten, ABD spot XRP ETF’lerinde 111 bin dolarlık pay açıkladı

Japonya merkezli teknoloji ve finans grubu Rakuten Group, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son 13F bildiriminde spot XRP ETF yatırımı bulunduğunu açıkladı. Şirketin bildirimine göre Rakuten, Bitcoin, Ethereum ve Solana’yı izleyen fonlarda da pozisyon taşıyor. Bu dört kripto ETF yatırımının toplam değeri 30 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 6,42 milyon dolar oldu.

Rakuten’in XRP ETF pozisyonu

Dosyaya göre Rakuten, Bitwise XRP ETF’inde 6.690 paya sahipti. Bu pozisyonun çeyrek sonundaki değeri 111.255 dolar olarak kayda geçti. SoSoValue verilerine göre XRP haber sırasında 1,03 dolardan, Bitwise XRP ETF payları ise 11,51 dolardan işlem görüyor. Bu seviyeler üzerinden Rakuten’in XRP ETF yatırımının güncel karşılığı yaklaşık 77 bin dolar düzeyinde hesaplanıyor.

Rakuten’in 13F bildirimi, şirketin spot XRP ETF’lerinin yanı sıra Bitcoin, Ethereum ve Solana odaklı fonlarda da pozisyon aldığını ortaya koydu.

Rakuten, yeni spot XRP fonlarında yer alan tek kurumsal yatırımcı değil. SEC kayıtları, Raymond James Financial’ın da spot XRP ETF’lerinde pozisyon açıkladığını gösteriyor. Bu durum, ABD’de işlem gören yeni XRP fonlarının yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

En büyük pay Bitcoin fonunda

Rakuten’in kripto ETF sepetindeki en büyük kalem, BlackRock’ın spot Bitcoin fonu iShares Bitcoin Trust ETF oldu. Şirket, üçüncü çeyrek sonunda bu fonda 5.893.593 dolarlık pay taşıdı. Buna ek olarak iShares Ethereum Trust ETF’de 263.632 dolar, Bitwise Solana Staking ETF’de ise 150.728 dolarlık yatırım bulundu.

Fon Varlık Çeyrek sonu değeri iShares Bitcoin Trust ETF Bitcoin 5.893.593 dolar iShares Ethereum Trust ETF Ethereum 263.632 dolar Bitwise Solana Staking ETF Solana 150.728 dolar Bitwise XRP ETF XRP 111.255 dolar

ABD kuralları, ABD borsalarında kote menkul kıymetlerde 100 milyon doların üzerinde varlık yöneten kurumsal yatırımcıların portföylerini her çeyrek açıklamasını zorunlu kılıyor. Rakuten Group’un ABD hisselerindeki toplam portföyü yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu portföyün büyük bölümü uydu operatörü AST SpaceMobile hisselerinden oluşurken, kripto ETF yatırımlarının toplam payı yüzde 0,5’in altında kalıyor.

Rakuten’in ölçeği ve ETF piyasasındaki görünüm

Rakuten, Japonya’nın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,4 trilyon yen, yıllık geliri ise 2,5 trilyon yenin üzerinde bulunuyor. E ticaret platformu Rakuten Ichiba, mobil iletişim hizmeti Rakuten Mobile, banka ve aracı kurum faaliyetleri dahil 70’ten fazla hizmetten oluşan ekosistem, Japonya’da 100 milyondan fazla, dünya genelinde ise 2,1 milyarı aşan kullanıcıya ulaşıyor.

Öte yandan son bildirim, spot XRP ETF’lerinden para çıkışlarının yaşandığı bir döneme denk geldi. SoSoValue verilerine göre bu fonlardan 9 Kasım’da 10,42 milyon dolar, 10 Kasım’da ise 7,62 milyon dolar çıktı. 11 ve 12 Kasım tarihlerinde ise net giriş ya da çıkış kaydedilmedi.

Spot XRP ETF’lerinin toplam net varlığı 28 Ekim’de 1,51 milyar dolara ulaşırken, son veriler itibarıyla bu tutar 1,16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın spot XRP ETF’lerinin kümülatif net girişi 1,79 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Fonların toplam net varlığı 1,16 milyar dolar ile XRP’nin piyasa değerinin yüzde 1,77’sine karşılık geliyor. Beş spot XRP fonu arasında en büyük ürün konumundaki Bitwise XRP ETF’nin net varlığı ise 420,29 milyon dolar olarak ölçüldü.