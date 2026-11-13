Stellar (XLM)

Stellar, tokenleştirilmiş fon büyümesinde Ethereum ve Solana’yı geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar, son 24 saatte tokenleştirilmiş fon büyümesinde Ethereum ve Solana'yı geride bıraktı.
  • 📈 Stellar üzerindeki RWA fonlarının piyasa değeri 44,9 milyon dolar artarken $XLM 0,1476 dolarda işlem gördü.
  • 🏦 Franklin Templeton, Ondo ve DTCC gibi kurumlar Stellar üzerindeki tokenizasyon çalışmalarını genişletiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Stellar ağı, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları fonlarında son 24 saatte kaydedilen piyasa değeri artışında ilk sıraya yerleşti. RWA Foundation tarafından yayımlanan Token Terminal verilerine göre, 13 Kasım’a kadar olan 24 saatlik dönemde Stellar üzerindeki tokenleştirilmiş fonların piyasa değeri 44,9 milyon dolar arttı. Böylece ağ, aynı dönemde Ethereum ve Solana’nın önüne geçti.

İçindekiler
1 24 saatlik artışta ilk sıraya çıktı
2 Ağın yapısı kurumsal kullanım için öne çıkıyor
3 Kurumsal ürünler ve yeni ortaklıklar genişliyor

24 saatlik artışta ilk sıraya çıktı

Aynı zaman aralığında Solana üzerindeki tokenleştirilmiş fonların piyasa değeri 29 milyon dolar, Ethereum’dakiler 10,8 milyon dolar ve zkSync Era’dakiler 3,5 milyon dolar yükseldi. Veriler, günlük büyüme hızında Stellar’ın rakip ağlardan daha güçlü bir performans sergilediğini gösterdi.

24 saatlik artışKonum
Stellar44,9 milyon dolar1
Solana29 milyon dolar2
Ethereum10,8 milyon dolar3
zkSync Era3,5 milyon dolar4

Token Terminal verilerine göre Stellar, tokenleştirilmiş fonlar alanında toplam büyüklük bakımından Ethereum’un ardından ikinci sırada bulunuyor. rwa.xyz verileri ise Stellar üzerindeki RWA pazarının son bir yılda yaklaşık altı kat büyüyerek 4,67 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. XLM fiyatı da haberin yayımlandığı sırada 0,1476 dolar seviyesinde işlem gördü.

Stellar üzerindeki tokenleştirilmiş fonların piyasa değeri son 24 saatte 44,9 milyon dolar arttı ve ağ günlük büyümede Ethereum ile Solana’yı geride bıraktı.

Ağın yapısı kurumsal kullanım için öne çıkıyor

Stellar Development Foundation, ağın bankalar ve transfer acentelerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlandığını belirtiyor. Bu kapsamda uyumluluk araçları doğrudan temel katmana yerleştirildi. Varlık ihraççıları, trustline yapısı üzerinden yatırımcıları doğrulayabiliyor, hesapları dondurabiliyor ve gerektiğinde varlık geri çağırma yetkisini kullanabiliyor.

Mini sözlük: Trustline, Stellar ağında bir hesabın belirli bir varlığı tutmasına izin veren ilişki kaydıdır. Anchor ise kullanıcıların itibari para ile ağdaki varlıklar arasında giriş çıkış yapmasını sağlayan yerel hizmet sağlayıcılara verilen addır.

Stellar işlemleri 3 ila 5 saniye içinde sonuçlanıyor. Ağ ücretleri ise sentin küçük kesirleri düzeyinde kalıyor. Kullanıcılar, Stellar ekosistemindeki yerel sağlayıcılar aracılığıyla itibari para birimlerinden ağa giriş ve çıkış yapabiliyor.

Kurumsal ürünler ve yeni ortaklıklar genişliyor

Franklin Templeton’ın BENJI para piyasası fonu 2021’den bu yana Stellar üzerinde çalışıyor. Bu ürün, kamuya açık bir blokzincir üzerinde yer alan ilk ABD yatırım fonu olarak öne çıktı. Franklin Templeton, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Bugün Spiko, Ondo ve WisdomTree de Stellar üzerinde kendi fonlarını ve tokenleştirilmiş ABD Hazine tahvili ürünlerini geliştiriyor. Spiko, Amundi tarafından yönetilen avro fonlarını sunarken, Ondo ağ üzerinde USDY tokenini kullanıma açtı.

DTCC ile Stellar Development Foundation, Mayıs 2026’da DTC’nin saklamadaki varlıklarını Stellar üzerinde tokenleştireceğini duyurdu.

Mayıs 2026’da DTCC ile Stellar Development Foundation, Depository Trust Company’nin saklama hizmeti verdiği varlıkları Stellar üzerinde tokenleştireceğini açıkladı. DTCC, ABD finans piyasalarının işlem sonrası altyapısında merkezi bir rol üstleniyor. Kurum, DTC üzerinden tokenleştirilen varlıkların 2027’nin ilk yarısında ağda kullanıma sunulmasının beklendiğini bildirdi. DTCC ayrıca 12 Kasım’da tokenizasyon hizmetini 2027’nin ikinci yarısında Solana’ya da bağlayacağını duyurdu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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