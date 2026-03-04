Ethereum’da “Sanctuary Tech” Dönemi Mi Başlıyor? Vitalik Buterin’den Yeni Yol Haritası

Ethereum kurucularından Vitalik Buterin, blokzincir topluluğuna yönelik yaptığı son açıklamada, Ethereum’un yol haritasının finansal uygulamalardan ziyade özgürlük, mahremiyet ve dijital hayatın korunmasına öncelik verecek şekilde değişmesi gerektiğini ifade etti. Uzun süredir merkeziyetsizlik ve teknolojik inovasyon vurgusuyla öne çıkan Buterin, platformun mevcut teknolojik imkanlarını daha etkin kullanmadığına dikkat çekti.

Gizlilik ve Dijital Özgürlük Endişeleri

Kripto ekosisteminde vizyoner isimler arasında gösterilen Vitalik Buterin, dünyada artan devlet ve şirket gözetiminin, yapay zekanın toplumsal etkilerinin ve sosyal medyanın kutuplaşmayı beslemesinin birçok kişi için kaygı konusu olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda, Ethereum ağının şu ana kadar bu sorunlara çözüm sunmada yeterince rol oynamadığını vurguladı.

Buterin, uygulama ve girişimler arasında kişilere somut fayda sunan projeler olarak Starlink, açık kaynaklı AI modelleri ve şifreli iletişim uygulaması Signal gibi örnekler gösterdi. Ethereum’un ise bu alanda, bugüne dek daha sınırlı bir etki sağladığı yönünde görüş bildirdi.

Vitalik Buterin, “Birçok kişiyle yaptığım konuşmalarda, günümüzde dünyanın geldiği noktada devlet kontrolü ve gözetimi, şirketlerin gücü, sosyal medyanın çatışma alanına dönüşmesi ve benzeri gelişmelerin ciddi endişe yarattığını gördüm,” ifadesini kullandı.

“Sanctuary Tech” Ne Anlama Geliyor?

Buterin’in “sanctuary tech” (sığınak teknolojisi) kavramından kastı, özgür ve açık kaynaklı, dış baskılara dayanıklı ve kullanıcılara gerçek anlamda dijital özerklik sağlayan teknolojiler olarak öne çıkıyor. Bu tür araçların insanlara iletişim, finans yönetimi ve toplu iş birliği gibi alanlarda merkezi otoritelerin baskısı olmadan hareket imkanı sunduğuna işaret etti.

Buterin, Ethereum’un temel hedefinin yalnızca finansal yeniden yapılanma değil, bunun ötesinde farklı aktörlerin toplumu tekeline almasının önüne geçmek olduğunu vurguladı. Sadece kazananların değil, kaybedenlerin de haklarının korunduğu, yani güç mücadelelerinde tüm taraftarı kapsayan bir sistemin inşasına katkı sunmak gerektiğini savundu.

Finans Dışı Bir Blokzincir Ekosistemi Çağrısı

Buterin, Ethereum’un sadece finans uygulamalarına odaklanmasının vizyon eksikliği yaratacağı değerlendirmesinde bulundu. Ona göre, merkeziyetsiz bir finans altyapısı bazı sorunları çözse de, dijital özgürlük ve mahremiyet gibi derin meseleleri çözmede yetersiz kalıyor.

Ethereum topluluğuna tam kapsamlı bir ekosistem oluşturulması çağrısında bulunan Buterin, donanım, yazılım, yapay zekâ tabanlı arayüzler ve fiziksel güvenliğin dahil edileceği bir bütününe vurgu yaptı. Bu yaklaşımda, sahipliği kimsede olmayan ve herkesin yararınadır dijital alanların inşası hedefleniyor.

Buterin, teknolojinin, gerçek kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermediği sürece bir anlamı olmayacağını belirtti. Bu doğrultuda, özellikle baskı altındaki grupların ve merkezi yapılar tarafından kısıtlananların yararlanabileceği çözümlerin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.