LINK fiyatı mayıs zirvesinden bu yana %82 geriledi ancak 9 dolar üzerinde tutunuyor

Kripto piyasasında son günlerin dikkat çeken gelişmelerinden biri, Chainlink’te (LINK) kısa vadede yaşanan toparlanma oldu. LINK’in fiyatı 9,19 dolar seviyesine yükselirken, günlük hareket aralığı ise 8,93 ile 9,29 dolar arasında gerçekleşti. Kısa süredir devam eden bu yükseliş, piyasa katılımcıları arasında ilgiyle takip ediliyor.

Kritik Destekler ve Piyasa Görünümü

Zincir üstü verilere göre LINK’in piyasa değeri 6,69 milyar dolar düzeyinde ve 24 saatlik işlem hacmi 286,14 milyon dolar olarak kaydedildi. Toplamda 727,1 milyon LINK dolaşımda bulunuyor. Tüm bu rakamlara rağmen, popüler altcoin’in fiyatı halen 10 Mayıs 2021’de ulaştığı 52,70 dolarlık zirvenin çok uzağında seyrediyor. Son verilere göre, LINK tarihi yüksek seviyesinin yüzde 82,55 altında bulunuyor.

Haftalık grafiklerde öne çıkan noktalar, Chainlink yatırımcıları arasında satış baskısının güç kaybettiğine ve fiyatın kritik bir destek bölgesinde alıcı bulduğuna işaret ediyor.

Pazartesi gününden itibaren fiyatın 8,93 dolardan 9,20 dolar seviyesine doğru hareket etmiş olması, kısa vadede yeni alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Bu görünüm, geçen haftanın başında görülen dalgalı seyrin kısmen durmuş olabileceğine işaret ediyor.

Çift Dip Formasyonuna Dikkat Çekiliyor

Kripto analisti Crypto With Gopal, haftalık LINK grafiklerinde çift dip (double bottom) formasyonunun oluştuğunu belirtti. Bu teknik yapıda fiyat, benzer iki düşük noktada destek buldu ve yeni bir toparlanma potansiyeli oluştu. Genellikle bu tür formasyonlar, uzun süren satışların sona erdiği ve alıcıların güç kazanmaya başladığı anlamına geliyor.

Analiste göre, çift dip formasyonunun kesinleşebilmesi için fiyatın, daha önceki önemli tepe noktası olarak görülen “boyun” seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor. LINK’te bu seviye mevcut fiyattan oldukça yukarıda bulunuyor, bu nedenle formasyon halen tamamlanmış değil. Özellikle fiyat, ikinci dip seviyesinin altına düşerse, yükseliş beklentileri hızla zayıflar ve yeniden daha düşük destek bölgeleri gündeme gelebilir.

Mini sözlük: Çift dip (double bottom), teknik analizde iki kez aynı destek seviyesine inen fiyatın, ikinci düşüşten sonra yükselmesiyle oluşan ve genellikle dönüş sinyali sayılan grafik formasyonudur.

Bu noktada analist, destek seviyesinin tekrar tekrar test edilmesinin, yatırımcıların birikim yaptığına da işaret edebileceğini söylüyor. Yani fiyatın aynı bölgede kalması, daha fazla yatırımcının elindeki LINK’leri satmak yerine alım yönünde pozisyon aldığı şeklinde yorumlanıyor.

Kısa Vadede Temkinli Toparlanma

Kısa vadeli grafikler, temkinli bir iyileşme sürecine işaret ediyor. TradingView üzerinde 30 dakikalık LINK/USDT grafiği incelendiğinde, fiyatın haber yazıldığı sırada 9,209 dolar civarında olduğu görülüyor. Fiyat, Bollinger Bantlarının orta noktasına yakın hareket etmekte; üst band 9,226 dolar, alt band ise 9,112 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu da işlemlerin görece dar bir aralıkta sürdüğünü ve ani volatilitenin azaldığını gösteriyor.

Bu teknik veriler, 28 Mayıs’ta 8,90 doların altına inen LINK’in hızlıca toparlanıp tekrar orta banda dönmesini sağladı. Aynı zamanda MACD göstergesinde de hafif bir pozitiflik göze çarpıyor; MACD çizgisi 0,024 ile sinyal çizgisinin üzerinde ve histogram ise hafif pozitife dönmüş durumda. Bu tablo, kısa vadede toparlanma çabasının sürdüğünü ama hâlâ belirgin bir güçlenme olmadığını ortaya koyuyor.

Bundan sonraki süreçte, LINK’in 9,11 ila 9,16 dolar arasındaki desteğin üzerinde kalıp kalamayacağı kritik olacak. Eğer fiyat 9,29 doların üstüne çıkar ve burada kalıcı olursa, toparlanmanın daha güçlü bir hal alması mümkün. Aksi takdirde 8,93 doların altına düşülmesi, haftalık çift dip formasyonunun tekrar tehlikeye girmesine yol açabilir.

Seviye Fiyat (USD) Durum Tüm zamanların en yüksek seviyesi 52,70 10 Mayıs 2021 Güncel fiyat 9,19 31 Mayıs 2026 Son dip seviye 8,93 Son 24 saat